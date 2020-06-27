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    Успех «Зенита» в ключевых фигурах. Малком сделал много для победы

    Обзор прессы на матч «Зенит» — «Крылья Советов»

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    Малком
    Малком
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    В 24 туре российской Премьер-лиги «Зенит» на своем поле сумел выиграть у «Крыльев Советов» со счетом 2:1. О том, как это было, в нашем обзоре прессы.

    В составе без перемен

    Казалось бы после карантина нужно задействовать больше игроков, чтобы уменьшить риск травматизма, однако оба наставника решили не прибегать к ротации и выпустили такие же составы, как и в прошлом туре.

    «После разгромной победы над ЦСКА у Сергея Семака не было весомых причин делать какие-либо изменения в стартовом составе команды. Поэтому в Санкт-Петербурге с первой минуты вышли на поле те же 11 игроков, которые начинали игру в Москве.

    Коллега Семака Миодраг Божович тоже отказался от ротации. Хотя, судя по результату предыдущей игры "Крыльев", она могла бы и не помешать самарской команде», — пишет Богдан Горбунов с «Чемпионата».

    Оригинальный перфоманс от фанатов «Зенита»

    На старте поединка болельщики «сине-бело-голубых» развернули плакат с врачом, который держал коронавирус. Позже у него в руках появился мяч. Пока другие чемпионаты проводятся при пустых трибунах, в РПЛ футболисты могут ощущать поддержку людей вживую.

    Замысловатый ромб не дал результата

    «Зенит» начал игру по интересной схеме «4-4-2 ромб». Таким образом, хозяева могли бы занять центр поля благодаря насыщенной средней линии. Сергей Семак решил внести изменения в схему передвижений игроков.

    «"Зенит" начал по схеме 4-4-2 (ромб), в которой Малком располагался под нападающими — Азмуном и Дзюбой. При этом в завершающей стадии атаки бразилец постоянно смещался на правый фланг, где комбинировал с забегавшим высоко защитником Караваевым. С левой стороны похожее движение демонстрировали Кузяев и Сантос.

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    • "Зенит" постоянно переводил мяч с фланга на фланг — там петербуржцы создавали численные преимущества», — пишет Наталья Юрина со «Спорт Экспресс».

    Судя по всему, «зенитчикам» это не помогло, поскольку «Крылья» смогли сдержать соперника, компактно обороняясь и взрываясь в контратаке, если это было возможно.

    «В целом "Крылья" компактно оборонялись против кроссов соперника с флангов, а еще использовали контратаки, одна из которых завершилась голом Глушенкова», — пишет «Спорт Экспресс».

    Дзюба — бомбардир, Малком — создатель

    Во втором тайме бразильский хавбек хозяев действовал еще активнее. Его начали использовать на фланге, из-за чего атаки питерского клуба стали проходить острее. Благодаря Малкому «Зенит» выглядел намного креативнее на трети поля соперника. Вот как это описывает «Советский Спорт».

    Артем Дзюба
    fczenit_en

    «На вторую половину "Зенит" вышел предельно заведенным. А после справедливой отмены гола Малкома (у Дзюба был офсайд) хозяева вообще озверели: заперли самарцев в их штрафной и забросали навесами. Едва ли не каждый игрок сине-бело-голубых пробил по воротам в следующие 15 минут. Правда, точности ударам не хватало.

    И все же силовое давление "Зенита" было слишком велико, чтобы не завершиться голом. Малком делал скидку на линию вратарской Дзюбе, но передачу прервал Артем Тимофеев — рукой. Артем сам уверенно реализовал 11-метровый.

    Бранислав Иванович и Артем Дзюба
    fczenit_en

    На этом команда Семака, разумеется, не успокоилась и через несколько минут вышла вперед. Опять Малком своей активностью заработал для команды пенальти. Бразилец подал в штрафную, Евгений Фролов неудачно вышел из ворот, а Антон Терехов завалил успевшего к мячу Алексея Сутормина. После чего Дзюба забил свой 15-й в чемпионате гол.»

    VARовая концовка

    Под конец встречи арбитру пришлось дважды прибегать к технологии VAR. По его милости было отменено два забитых мяча. Сначала оффсайд углядели у Азмуна, а после атаки «Зенита» «Крылья» ушли в контратаку и казалось бы добились ничьей.

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    «Еще через три минуты "Крылья" пропустили третий. Но гол Азмуна был отменен из-за офсайда. Прямо как неделю назад в Москве. Потом Дзюба пробил в штангу. А потом случился гол — Радонич забил в ворота Лунева. И снова у "Крыльев" сыграла замена. На этот раз в плюс. Правда, Кукуян снова начал переговоры в VAR и гол отменил», — пишет Sport24.

    На сайте «Советский Спорт» считают, что концовка встречи попахивала ошибкой арбитра.

    «Как не вспомнить недавний эпизод из матча испанского чемпионата "Реал Сосьедад" — "Реал" (1:2). Тогда Карим Бензема принес мадридцам победу, акцентированно подработав себе мяч плечом.

    Календарь и таблица РПЛ

    У Глушенкова тоже было плечо. Но самарец им "не играл". Так почему команду лишили гола?

    И ведь не скажешь, что "Зенит" не наиграл на три очка. Конечно, питерцы были лучше. Но чем руководствовались судьи при отмене мяча Радоньича, непонятно.»

    Малком превращается в настоящего лидера «Зенита»

    Обозреватель «Спорт Экспресс» считает, что Малком очень быстро становится неотъемлемой частью команды. В следующем сезоне бразилец может превратиться в ключевого игрока.

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    «Во-первых, бразилец — отличный дриблер: он — лидер сине-бело-голубых по этому показателю (1,9 за игру), пусть и с поправкой на пока не слишком большое количество игрового времени в РПЛ (482 минуты).

    Во-вторых, Малком — не индивидуалист, стремящийся пробить в любой ситуации. Он старается отдавать передачи под удар: как кроссы, ставшие фирменными приемами "Зенита" при Семаке, так и разрезающие пасы. Сейчас этот показатель составляет для бразильца 3,73 за 90 минут.

    Малком и его «прелесть»
    zenit_spb

    В третьих, Малком оказывает существенное влияние на продвижение мяча. Возьмем три его последних матча в РПЛ: в игре с "Уралом" он стал третьим по показателю xGChain (2,20), с ЦСКА — первым (1,40), с "Крыльями" — также первым (0,92).

    Малком стал лучшим в матче с самарцами в составе "Зенита" по следующим показателям:

    — вкладу в развитие атак с учетом ударов и передач под удар (0,92 xGChain);

    — количеству ударов (6, в створ — 2).

    А также занял второе место по количеству успешных обводок (3 из 3) после Барриоса и числу передач под удар (4) после Сантоса.» 0

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