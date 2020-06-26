Пандемия футбольного значения. Сезон РПЛ может досрочно завершиться

В чемпионате России бушует вспышка коронавируса. По состоянию на 25 июня (а сезон был возобновлен 19-го) COVID-19 затронул девять из шестнадцати клубов РПЛ. В общей сложности инфицированы 35 футболистов. Матч «Динамо» и «Краснодара» был перенесен, встреча бело-голубых с ЦСКА — под вопросом, а «Оренбург» получит техническое поражение, поскольку из-за коронавируса в команде не сможет принять «Краснодар».

В РПЛ никто не соблюдает регламент

Автор Sport24 Леонид Волотко не видит проблемой то, что Роспотребнадзор не принял поправки в регламент РПЛ, ведь его все равно никто не соблюдает.

«Регламент и сейчас никто не соблюдает — нарушаются настолько примитивные правила, что складывается полное ощущение: его даже никто не открывал.

1. Лига не переносит матч "Сочи" — "Ростов", ссылаясь на мифическую формулировку "по согласию сторон", которой в регламенте не существует. Об этом почему-то знает Валерий Карпин, но не в курсе руководство РПЛ: "Почему вообще кто-то спрашивает у кого-то, в данном случае у 'Сочи', разрешение на перенос матча? В регламенте прописано, что в случае форс-мажора одна единственная организация принимает решение — это РПЛ. Не РФС, не 'Ростов' и не 'Сочи', а только РПЛ".

2. В итоге в "Сочи" летит академия, получает 10 мячей, а после игры пускает в раздевалку Тимура Журавеля, который спокойно болтает с футболистами и снимает, как игроки едят пиццу, двигают фишки на доске и болтают с журналистом.

Через два дня я приезжаю в Черкизово и вижу, как пресс-конференцию устраивает "Локомотив": тренеры и игроки сидят в конференц-зале, репортеры — в пресс-центре, а общение происходит по видеосвязи.

При этом до игры к тренерской скамейке спускается Василий Кикнадзе, чтобы отбить пять каждому футболисту. А после возвращается в полную VIP-ложу. Хорошо, что в той же Бундеслиге не в курсе, что так можно — там игроки используют для приветствия локти и кулаки, а некоторые судьи "здороваются" ногами.

3. Отправляемся на "ВЭБ Арену": там Иванович и Акинфеев бросают монетку, определяют ворота, в которые "Зенит" забьет четыре, и меняются вымпелами. А теперь читаем пункт 3.6.8: "Групповой выход игроков происходит без детского сопровождения, без обмена талисманами и вымпелами"

Прогнозы на чемпионат России по футболу

4. Который день мы гадаем: как инфекция просочилась в "Ростов"? Почему есть зараженные в "Динамо"? Тот же "Локомотив" перед рестартом заперся в Баковке и никого не выпускал — наверняка и остальные минимизировали контакты? Возможно. Но какой в этом смысл, если после матчей футболисты выходят к болельщикам и делают селфи? Некоторые еще и снимают маску».

РПЛ — это шутка, которая вышла из-под контроля

Автор «Чемпионата» Григорий Телингатер также вспоминает то, как свободно клубы РПЛ относятся к соблюдению норм регламента.

«Что касается РПЛ, то наша лига за последние пять дней уже перепрыгнула тот этап, когда кого-то хочется критиковать. Сейчас очередные косяки воспринимаются уже с иронией. Можно просто запасаться попкорном и наблюдать за шоу. Это как получать удовольствие от фильмов с Джимом Керри. Просто наша локальная комедия.

Перечисляем.

1. На сегодня в России наибольший прирост заражающихся коронавирусом среди всех стран Европы. При этом в Англии, Испании, Германии и других топ-лигах проводят матчи без болельщиков, а у нас допускают 10% от вместимости стадиона. Хм… К чему бы это?

2. Мы фактически копируем регламент Бундеслиги по доигровке сезона (и это вполне естественно), однако клубы соблюдают только то, что им хочется. Игроки обнимаются, тренеры сидят без масок, нет персональных питьевых бутылок. Зато футболистов и тренеров уберегли от прямого общения с журналистами.

Вместо этого организован стрим для СМИ, в котором игнорируется вопрос Евсееву о коронавирусе в его команде. Самое смешное, что после матча фанаты подходят к игрокам и тренерам за фотографиями. Чем журналисты хуже болельщиков? Ну то есть понятно чем, но как бы новый регламент действует. Как бы.

Не все игроки умеют носить маски «Локомотив»

3. Представьте себя председателем КДК Григорьянцем, который перебирает на своём столе фотографии. Вот судьи и футболисты обеих команд пересекаются перед матчем в подтрибунке (запрещено!), вот команды обмениваются вымпелами (запрещено!), вот тренеры без масок (запрещено!), вот фанаты сидят вплотную друг к другу (запрещено!). Листает все эти сводки Григорьянц и думает, кого и на сколько штрафовать. Но есть один нюанс. Глава КДК сам неправильно носил маску во время матча».

Зачем РПЛ президент, который не способен восстановить справедливость?

Обозреватель «Советского спорта» Виталий Славин высказал мнение о заявлениях главы футбольной премьер-лиги Сергея Прядкина по поводу тройных стандартов в первом же туре после возобновления чемпионата страны.

«Как и следовало ожидать, неперенос игры в Сочи, перенос игры в Краснодаре, игра в Уфе, несмотря на положительный тест на вирус у представителя хозяев — никак не противоречат регламенту, а значит, ничего отменять и никого наказывать у РПЛ нет абсолютно никаких оснований.

Это даже не смешно. Это диагноз. Будем впредь знать, что порой бывают соревнования, которые проводятся по трем противоречащим друг другу правилам. РПЛ есть смысл запатентовать сие изобретение.

Больше всего мне понравилась аргументация Прядкина. Вы знаете, кто у нас решает судьбу клубов, кому играть можно, а кому — нет? Не РПЛ. Не РФС. И даже не пресловутый регламент. Все отдано на откуп Роспотребнадзору! По словам главы РПЛ, именно он определяет, кого казнить, а кого миловать. Оказывается, в Уфе местный Роспотребнадзор, несмотря на случай вируса в команде хозяев, дал добро на матч с "Тамбовом", а в Ростове-на-Дону тот же местный Роспотребнадзор основной состав "Ростова" к игре не допустил, отправив его скопом на карантин.

Календарь и таблица РПЛ

Я даже как-то стесняюсь спросить, а если бы эти матчи проводились в условном Тамбове, все уверены, что решения — подчеркиваю! — местного органа Роспотребнадзора были бы точно такими же? Что-то лично я сильно сомневаюсь. По крайней мере в отношении клуба из Уфы на сто процентов!

Вообще, я уже устал поражаться миролюбию и покладистости РПЛ. Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин в сердцах охарактеризовал наш национальный футбольный турнир как чемпионат водокачки, а Прядкин даже глазом не повел. Дескать, это эмоции тренера, который имеет право на свою точку зрения».

Всех запереть на самоизоляцию!

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер считает, что спасением для концовки сезона могла бы послужить принудительная изоляция команд на базах.

«Вчера "Локо" в полном составе заехал на самоизоляцию в Баковку. Команда стала первой в РПЛ, кто так добровольно поступил — и это абсолютно правильное решение. Более того, так должны поступить все, и это — единственный способ довести чемпионат до конца. Потому что мы все видим, что происходит.

Соглашусь мнением тех, кто увязывает заезд в Баковку с последними новостями о заражении коронавирусом в "Оренбурге" — предыдущем сопернике красно-зеленых. Но в любом случае назрела необходимость сажать ВСЕ клубы лиги на карантин.

На днях общался с добрым знакомым из одного из охваченных заразой клубов. И услышал следующее: "Сначала все было хорошо. А потом страну отпустили — и жены футболистов поехали на шопинг..."

Ну, вы поняли. При таких раскладах, да еще и при неизлечимом раздолбайстве самих игроков (фотографирование футболистов "Локо" с юным болельщиком после "Оренбурга", пятюни людей из "Крыльев" фанатам после "Ахмата"), их надо тотально закрывать. И после матчей не подпускать ни к кому.

Болеьщики даже не пытаются соблюдать дистанцию ЦСКА

Поэтому шаг, который сделал "Локомотив" — безоговорочно правильный и единственно возможный. Проблема лишь в том, что все это надо было делать всей лиге с 1 июня. Ничего, с такими зарплатами почти два месяца игроки могли бы побыть и без семей. Звезды советского футбола и хоккея проводили в таком режиме 11 месяцев».

Никто не удивится, если РПЛ остановят

Автор «Спорт день за днем» Евгений Морозов ужасается бардаку в российском футболе и предрекает возможное досрочное завершение турнира.

«Зато у нас что ни день, то какое-то событие. Некоторые клубы полностью ушли на карантин (в список ушедших на изоляцию добавился "Оренбург"), а один из них был аннигилирован. В ситуации с "Сочи" и "Ростовом" никто из команд не виноват — виноват неполноценный регламент. Сочинцев можно лишь обвинить в том, что они могли повести себя по-джентельменски, но не сделали этого. А это уже другая история.

При этом данный регламент, в силу его неадекватности, каждый использует так, как хочет. Ротенбург захотел, чтобы его команда сыграла — она сыграла. Галицкий играть с "Динамо" не захотел — не сыграл. "Локомотив" взял и резко ушел на изоляцию всем составом, а "Уфа" вообще применяет новые правила еще до того, как они с кем-либо согласованны. А где РПЛ, где господин Прядкин? Нет никого, все молчат и боятся принимать хоть какие-нибудь решения. Впрочем, для российских спортивных чиновников подобное поведение, увы, уже классика. В итоге клубы действуют вопреки всем правилам, и все по-разному, а им никто даже не говорит, что так делать нельзя.

А еще в регламенте было сказано про обязательное ношение масок для тренеров и социальное дистанцирование. Но из всех тренеров РПЛ правила соблюдает только Сергей Семак. Остальные, видимо, не знают про это. А болельщики? Мало того, что у нас на трибунах они в принципе есть, в ситуации, когда в стране каждый день COVID-19 до сих пор заражаются по семь тысяч человек, так они еще и сидят как попало: без масок, не соблюдая дистанцию. Ну, люди у нас такие, что поделать? Но Сергей Прядкин перед рестартом обещал, что за всем этим будут следить стюарды. Итог: никто ни за кем не следит.

Все футбольные трансферы

Про гостевых болельщиков тоже в регламенте сказано: их быть не должно. Но на матчах "Арсенал" — "Спартак", ЦСКА — "Зенит" и "Урал" — "Рубин" гости были. Почему? А потому что РПЛ не хочет сама следить за соблюдением своего же регламента — все позволили решать клубам. А клубам, видимо, все равно. Либо просто не до этого. В общем, типичные российские реалии. Кто-то ожидал другого?

Нарушений во всем этом театре абсурда можно найти еще множество. Но, честно говоря, даже не хочется. Кажется, никто даже не удивится, если после 25-го тура чемпионат все же остановят».

Непрофессионалы

Автор Soccer.ru Станислав Горин критикует руководство лиги и игроков российских клубов за непрофессионализм.

«Ничего не сделано, чему теперь удивляться? Даже эти боксы для "дезинфекции". Вы их видите у отдельных клубов, но итальянские вирусологи посмеялись, когда их им показали. Надо было отсекать игроков от дальней родни, стоило показать небывалый пример профессионализма. Футболистов попросили быть профи несколько месяцев — не все справились.

РПЛ впервые за двадцать лет попросили побыть профессиональной лигой — провалились. Теперь вот Роспотребнадзор боится взять на себя хотя бы каплю ответственности — будут до последнего отказываться перенимать опыт Германии или Великобритании, что уже сработал, лишь бы случайно не оказаться виноватыми, если кто-то серьезно заболеет.

Причем нет сообщений, что хоть в одном из клубов футболист переживает серьезную форму болезни, более того — уже в РПЛ переболевшие играют, и в Серии А, и в Ла Лиге, и в АПЛ. Страшилки, пересказанные Слуцким, что коронавирус означает завершение карьеры, оставили позади эмпирическим путем. Осталось включить мозги одновременно всем чиновникам, каждому клубному врачу, каждому тренеру и футболисту высшей лиги.

Надо адаптироваться сейчас, поскольку нет и намека, что Россия в ближайшие недели скатится с 7 000 зараженных людей в день до 700. Когда так случится, то получите статистику Германии с поправкой на количество населения — эпидемиологическая ситуация будет контролироваться. Клубам Бундеслиги было проще пройти без очагов заражения, ведь у них общая ситуация была лучше, дисциплина выше, а ситуация проще в десять раз.

Очередным клубом со вспышкой короновируса стал «Оренбург» «Оренбург»

В Англии без приключений играть в футбол сложнее — увидите случаи заражения, но у них есть четкий протокол, которому будут следовать. А у РПЛ на данный момент плана действий нет. Следовательно, в одном клубе вспышка — все последние соперники под ударом. Переносить матчи можно на 19 июля, но это один день, на все случаи жизни не пригодится. Таскать по всей стране обычными рейсами школьников тоже опасно.

Почему-то Прядкин назвал игру "Сочи" и "Ростова" "несправедливой", но ни слова не сказал об опасности для здоровья фактически детей от такого матча, хотя логично ставить только взрослых, что отвечают за свои поступки. Добавьте сюда понимание, что новый сезон начнется без паузы — поймете, что отступать некуда, надо пересматривать нормы, быть осторожнее и менять отношение к проблеме».

Одна проблема — четыре решения

Автор Rusfootball.info Роман Гуськов отмечает непоследовательность РПЛ и РФС в отношении вспышек коронавируса в разных командах.

«Итак, с четвертого раза в РПЛ все же применили решение, о котором угрожающе говорили Сергей Прядкин и Максим Митрофанов до старта чемпионата, отвечая на вопросы о возможных заражениях. Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев сообщил, что на 99% команде засчитают техническое поражение.

Ранее коронавирус привел к трем другим решениям. Самое предпочтительное — игра здоровыми футболистами. Им благодаря правильной работе с местным Роспотребнадзором воспользовалась "Уфа", но официально клуб подтвердил лишь один положительный тест. Восемь, о которых стало известно за двое суток до матча, — ситуация более проблематичная, поэтому в "Оренбурге" изначально и не рассчитывали сыграть основой, вызывая из отпуска молодежь.

Хорошим вариантом был бы и перенос. Сергей Галицкий согласился на это с "Динамо", владельцам которого продал "Магнит", но, наверное, пошел бы навстречу и "Оренбургу".

Всё о футболе России

Однако такой возможности нет. УЕФА требует отправить заявки по еврокубкам до 3-го августа, но РФС и РПЛ спрессовали календарь и уперлись в 22 июля, чтобы между чемпионатами была небольшая пауза. Пытаясь спасти следующий сезон, исключили возможность ошибок в текущем. Но поскольку не предприняли ничего, чтобы исключить эти ошибки, убили этот чемпионат. На единственную свободную дату у "Краснодара" уже стоит матч с "Динамо". Переносить некуда, отодвигать чемпионат не хотим.

Ну а раз не хотим, то надо либо играть в срок, либо не играть вовсе. Похоже, сочинская феерия никого не впечатлила. Сергей Егоров сообщал, что на вчерашнем совещании клубов идея со сквозной заявкой (играть за основу по ней может любой подросток из школы) была признана ошибкой.

Соглашусь, что лучше не играть вовсе, чем видеть очередные 10:1. Или бессмысленное перекатывание мяча — судя по словам Шапи, "Краснодар" собирался заниматься именно этим. Последовательностью и не пахнет, но в плане спортивного принципа и набора очков не тренировавшаяся с марта молодежка "Оренбурга" ничем бы не помогла».

РПЛ стала жертвой амбиций Дюкова

Колумнист «Чемпионата» Дмитрий Егоров считает, что возобновление чемпионата России и допуск болельщиков на трибуны были ошибкой, и стали возможны лишь из-за амбициозности нового президента РФС.

«А что ж тогда было? Похоже, что амбиции президента РФС Александра Дюкова. Он ведь не просто так отменял выборы Сергея Прядкина в РПЛ, не просто так критиковал клубы за оборонительный футбол, не просто так одобрял новые, экспериментальные идеи. Знаю, о чём говорю, потому что мои хорошие, честные, молодые и деятельные товарищи сейчас сотрудничают с РФС — и для их вполне чистых идей пути открыты. Но речь не о них.

Отчётливо видно также, что Дюков не хочет быть таким, как все. Видно, как ему важно доказать, что уж при нём-то футбол в России не будет бесформенной кучей. Поэтому каждое наше "слабо" для него не препятствие, а вызов.

Вот Дюков и возвращает наш футбол, прекрасно зная, что в России ежедневно по 8 тысяч заражений ковидом, что переносить матчи инфицированных клубов просто некуда, что по законам РФ изоляция в случае заражения — 14 дней. И хоть ты кричи, хоть пой, хоть танцуй, хоть протестуй, хоть лопни на месте — договориться не получится, иначе тюрьма.

Дезинфекция раздевалки «Зенита» «Зенит»

Да, остаётся вариант общаться с Роспотребнадзором, чтобы тот не лютовал с определением контактной группы, но достигается эта поблажка только при условии, если участники РПЛ будут соблюдать все нормы безопасности. Именно на этот исход, судя по всеми, в теории и надеялся писавший регламент продления турнира директор по развитию РФС Максим Митрофанов. Но его принципиальный, не терпевший сомнений и поэтому довольно утопичный план ожидаемо рухнул. Причём не то чтобы только по вине РФС».

Продолжать чемпионат России по футболу нет никакого смысла

Обозреватель «Советского спорта» Дмитрий Кузнецов советует руководителям российского футбола оставить тщетные попытки спасти сезон-2019/20.

«А ведь тот же Федун изначально призывал не ввязываться в подобные авантюры, прекрасно понимая, что Россия не Германия. В ней невозможно добиться той дисциплины от участников процесса, которую мы видим сегодня в европейских чемпионатах. Да и сами матчи несут клубам сплошные убытки. Небольшое количество зрителей, которое разрешили запускать на трибуны, не спасают финансово участников чемпионата.

Так за что продолжаем биться, если имидж испорчен, спортивный принцип соблюсти не смогли, денег не заработаем, а риск заражения игроков, тренеров и болельщиков с каждым днем не становится меньше? Смысл в дальнейшей доигровке чемпионата в такой ситуации видится с трудом. Очевидно, что вместо завершения сезона-2019/20 надо было в конце июня начинать сезон новый, признав перед этим итоги прошедшего на момент остановки турнира. Тогда не возникали бы сегодня неразрешимые проблемы с переносами, благо до мая следующего года времени вагон. И спортивный принцип не пострадал бы.

Все прогнозы на РПЛ

Жаль, что не просчитали всех этих рисков наши большие футбольные руководители. Но почему-то же не только видел их Федун, но и кричал об этом на весь наш РПЛовский мир. Впору теперь созывать инициативную группу и выдвигать Леонида Арнольдовича в президенты. Футбольные, конечно. Не подумайте чего другого».

Надо продлить чемпионат России

Редактор ленты новостей «Спорта день за днем» Александр Кавокин считает, что чемпионат России еще можно спасти, но для этого его нужно продлить.

«Следующий чемпионат России должен начаться 9-10 августа. Сначала хотели 2 августа, но клубы попросили сдвинуть срок старта на неделю. Все межсезонье уместится в 18 дней. Для финалистов Кубка России из РПЛ — в 15 дней. Не слишком ли много?!

Трансферное окно продлят до начала октября, а с теми, кто нужен, надо определяться уже сейчас. На зарубежные сборы никто не поедет. Границы с Россией по-прежнему закрыты. Провести несколько выходных с семьей, а потом безвылазно сидеть на базе? Во время чемпионата футболисты еще готовы потерпеть, но во время паузы — вряд ли. Значит, будут жить в формате: приехали — потренировались — свободны. Промежуток между третьим и первым самым рискованный. Убрать его полностью нельзя. Можно только сократить межсезонье. Закончить чемпионат не 22-го, а 29-го июля.

У продления есть несколько плюсов:

1. Появляются сразу две новых даты для переноса матчей

22 июля. В этот день играть могут все. Никакого тура уже не будет.

25 июля. День финала Кубка России, где могут сыграть "Урал", "Зенит" или "Спартак". Сюда бы отлично вписался матч "Оренбург" — "Краснодар". Сейчас эту дату использовать нельзя. К тому времени уже будет сыгран последний тур.

2. Все клубы РПЛ заканчивают сезон в один день — 29 июля. Финал Кубка России к тому времени уже будет сыгран. До старта следующего чемпионата остается 12 дней. 3-4 дня на отдых, а потом снова за работу.

Одно исправление медицинского регламента ничего не даст. Нужно еще пространство для маневра на случай форс-мажора. Оно появится только, если раздвинуть границы чемпионата. Слово за РПЛ и РФС». 0