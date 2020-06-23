Вите надо выйти. Миф о Гончаренко развеялся после матча с «Зенитом»

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко попросил клуб об отставке после разгромного поражения от «Зенита» (0:4). Босс ЦСКА Евгений Гинер пока ее не принял. К матчу 24-го тура с «Динамо» команду готовит помощник главного тренера Сергей Овчинников.

Что случилось?

Редакция Sport24 рассказывает о причинах, по которым главный тренер ЦСКА ршил покинуть команду, а также о поводе, подтолкнувшем его к активным действиям.

«Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко в воскресенье написал заявление об увольнении. По информации источника, специалист уже сообщил футболистам команды о своем решении. При этом руководство клуба собирается отговорить Гончаренко от этой идеи. Как минимум до окончания сезона.

Сам Гончаренко, чей ЦСКА в субботу на своем поле проиграл "Зениту" со счетом 0:4, не пришел на послематчевую пресс-конференцию. Заменивший его Сергей Овчинников сказал, что главный тренер после игры почувствовал недомогание и у него подскочило давление.

Если информация о желании Виктора Михайловича верна, то причина такого поступка лишь одна — результаты команды. И дело здесь не только в 0:4 от "Зенита". В 2020 году ЦСКА не одержал ни одной победы в пяти матчах: 2 ничьи и 2 поражения в РПЛ и вылет из Кубка России от "Спартака".

Последняя победа армейцев в чемпионате России датирована 24 ноября 2019 года. Тогда со счетом 1:0 в Москве были обыграны "Крылья Советов". И после того тура ЦСКА был третьим с отставанием в шесть очков от первого места и всего в одном очке от второй строчки, дающей право играть в группе Лиги чемпионов.

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Сейчас ЦСКА пятый. И практически без шансов зацепиться за ЛЧ. Но зато с реальной возможностью откатиться вниз по таблице и остаться без еврокубков. При условии, что неудачная серия продолжится».

Почему Гончаренко хочет уйти?

Корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков рассказывает, что наставник ЦСКА давно планировал покинуть свой пост, и размышляет о возможных преемниках.

«Тренер устал. Есть информация, что он хотел уйти ещё после гостевого матча с "Ростовом", где "армейцы" проиграли — 2:3. Но тогда руководство убедило специалиста остаться. Совсем недавно Гончаренко подписал новый контракт до конца следующего сезона, но сделал это после длительных раздумий и уговоров.

Проще говоря, он давно размышлял над своим будущим в ЦСКА. Гончаренко устал от отсутствия качественного усиления. Тренер понимает, что с нынешним составом "армейцев" его идеи упёрлись в потолок, а отступать от своих задумок Виктор Михайлович не планирует. В такой ситуации у руководства есть два выхода: покупать новых, качественных игроков или отпустить тренера. Гончаренко решил, что для него и для команды лучшим будет второй вариант.

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Кто возглавит ЦСКА в случае ухода Гончаренко? Пока вариантов нет. Давно говорят о Сергее Игнашевиче, который тренирует "Торпедо". Но с ним на данный момент не было контактов. Ровно как и с другими специалистами. Велика вероятность, что исполняющим обязанности до конца сезона будет назначен Сергей Овчинников — во время дисквалификации Гончаренко он уже подменял его на лавке».

Нервы не выдержали

Заместитель шефа отдела футбола «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев делится слухами об обстановке в армейском клубе и о проблемах во взаимоотношениях между тренером и игроками.

«О возможном уходе белорусского специалиста судачили еще во время паузы из-за коронавируса. Слухи ходили упорные. И о том, что в отношениях между тренером и гендиректором Романом Бабаевым не все гладко, тоже говорят давно. Правда, продленное с Гончаренко соглашение успокоило общественность, но знающие люди пояснили мне: в договоре наверняка есть пункт, по которому можно расстаться в любой момент без выплаты каких-то неустоек.

Невооруженным глазом видно, что белорус последний год работал в стрессе. Клуб давно экономит, адекватного усиления нет, на время пандемии футболисты вынуждены ужиматься в зарплате самым серьезным образом во всей РПЛ, а при этом амбиции ЦСКА — выход в Лигу чемпионов.

Что никак не вяжется с результатами: в последних 12 турах всего 11 набранных очков. В среднем меньше одного за игру — это показатель команды, стоящей на вылет. Да и в Лиге Европы армейцы опозорились.

Матч ЦСКА — «Зенит» стал последней каплей ЦСКА

Неудивительно, что нервы Гончаренко не выдержали. Очевидцы недавнего товарищеского матча ЦСКА — "Арсенал" давали такую характеристику: Армейцы — "мертвые". Это же мы увидели и в противостоянии с "Зенитом".

Говорят, Гончаренко еще в перерыве был в подавленном состоянии и произнес речь, в которой отмечал, что между ним и футболистами нет понимания. А после окончания встречи объявил руководству о намерении уйти по собственному желанию».

Зачем Гончаренко продлевал контракт?

Автор Rusfootbal.info Роман Гуськов укоряет наставника ЦСКА в том, что подписал новый контракт с клубом, и делает вывод: Гончаренко на самом деле не хочет покидать ЦСКА.

«В итоге на основании одной игры, в которой вполне можно было ожидать поражения, Гончаренко уходит, а все, что ЦСКА наигрывал перед возобновлением чемпионата, идет насмарку после одной неудачной попытки. Тогда уж стоило дать Овчинникову рулить с мая, чтобы он попробовал поставить команде другой футбол, который она бы поняла. Или опять же судить о непонимании и тупике по итогу сезона.

Поэтому никакой логики в уходе Гончаренко сейчас нет, здесь только эмоции. И, если Сергей Овчинников не лукавил, даже пошатнувшееся состояние здоровья. Порой в футболе к победе приводят именно такие эмоциональные, внезапные решения. Наверное, это может помочь команде взбодриться, попробовать играть в какой-то менее сложный футбол.

Но запросто может и не помочь. ЦСКА — не та команда, которая может играть без тренера. В ней очень трудно приживаются идеи, она не может их стабильно их реализовывать. Да и вряд ли в нынешнем тренерском штабе кто-то знает, как кардинально улучшить игру. Иначе почему было не сделать этого раньше? А речи о приглашении человека со стороны до конца сезона, видимо, не идет.

Поэтому неудивительно, что руководство ЦСКА уговаривает Гончаренко не торопиться. 10 дней, который Евгений Гинер дал на раздумья подавшему в отставку Леониду Слуцкому, у Виктора Михалыча нет. Пишут, что он уже уехал в Белоруссию и возвращаться не собирается.

Но на холодную голову он месяц назад принял другое решение — продолжать идти тем же путем. Наверное, дело не только в матче с "Зенитом", а еще и в тренировочном процессе, спаррингах, непринятии идей. Однако основное — это все же импульс, вспышка».

ЦСКА развалится, если уйдет Гончаренко

Автор «Спорта день за днем» Тимур Валеев предлагает не ставить в вину Виктору Гончаренко последние неудачи ЦСКА, учитывая то, с каким составом тот работает.

«Давайте сравним состав ЦСКА на игру с "Зенитом" от 4 марта 2017 года и от 20 июня 2020 года.

ЦСКА (2017): Акинфеев — Фернандес, Васин, В.Березуцкий, А.Березуцкий, Щенников (Тошич, 90+2) — Дзагоев, Вернблум, Головин — Ионов (Витиньо, 68), Оланаре (Натхо, 74)

ЦСКА (2020): Акинфеев — Фернандес (Тикнизян, 84), Карпов, Васин (Марадашвили, 46), Дивеев, Набабкин (Магнуссон, 46) — Бистрович (Кучаев, 76), Обляков — Влашич, Чалов, Сигурдссон (Бийол, 65)

Это составы с разницей в три года. В первом варианте на поле сыграли 9 игроков разных сборных (7 — сборной России), во втором — 5 игроков сборных (1 — сборной России). Это уже показатель того, что уровень команды заметно снизился. Как и опыт игроков. В 2017 году средний возраст состава был 27,4 лет, а в 2020-м — 23,9 лет. Так что пенять Гончаренко за результат игры с "Зенитом" не следует. Помимо того, что ЦСКА начал тренировки позже питерцев (из-за запрета властей), надо помнить, что молодым игрокам свойственна нестабильность. Поэтому непосредственно вины Гончаренко в разгроме от "Зенита" не так уж много.

В составе ЦСКА много молодежи ЦСКА

Альтернативы нет никакой. Скамейка нынешнего ЦСКА — это почти полностью выходцы из академии, уровень которых совсем не такой, какой был у Александра Головина. У "Локомотива" и "Краснодара" в стартовом составе играют футболисты, которые уже заявили о себе в премьер-лиге, и даже на скамейке запасных есть достаточно сильные игроки. Неужели при таком составе можно безусловно бороться за места в Лиге чемпионов? Оставим этот вопрос без ответа».

Разгром от «Зенита» — лишь повод

Автор «Чемпионата» Олег Лысенко считает, что постоянная нехватка финансовых и человеческих ресурсов утомила главного тренера ЦСКА.

«Это только кажется, что за время карантина у тренера неоткуда было взяться резонам для отставки. Гончаренко к этому шагу могли подтолкнуть две новости. Первая — о непродлении контракта с многолетним тренером по физподготовке ЦСКА Паулино Гранеро, фигурой безусловно важной в системе клуба. Вторая — из уст гендиректора Романа Бабаева — о необходимости снова "затянуть поясок". Видимо, эти слова руководителя тренер истолковал даже не как намёк — как констатацию печального факта: трансферов снова не будет.

Слуцкому повезло оказаться в одно время в одном месте с Вагнером, Красичем, Березуцкими, Игнашевичем, Вернблумом. Ни в коем случае не собираюсь подвергать сомнению педагогический дар Леонида Викторовича, подтверждённый многочисленными трофеями, но, согласитесь, материал для строительства команды у него был качественнее того, что получил Гончаренко. Остатками кадрового наследия предшественника белорусский тренер попользовался всего сезон — и был вынужден лепить новый коллектив. Преимущественно из "копеечных" молодых ноунеймов и нескольких оставшихся ветеранов.

Пару лет его этот процесс увлекал, а теперь, похоже, утомил. Гончаренко устал морально от бега по кругу без ясных перспектив впереди — зато с неослабевающим давлением извне. Надоело без конца "затягивать поясок". Допускаю, что до сих пор от отставки его удерживала надежда, что заход в ЦСКА серьёзных банкиров из ВЭБ повысит экономический и — автоматом — кадровый потенциал клуба. Позволит команде сделать шаг вперёд в таблице и развитии. Надежда, судя по всему, оказалась тщетной. И у него погасли глаза.

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Человек прямой и бескомпромиссный, он, должно быть, почувствовал, что больше не в состоянии дать команде ничего нового в идейном и мотивационном плане. Что исчерпал себя в этом конкретном коллективе. Если так, перед Виктором Гончаренко можно снять шляпу — за честность перед командой и перед футболом. Добровольная отставка из большого клуба — сильный жест, достойный уважения. Далеко не каждый на такое способен».

Все давно шло к отставке

Автор Sport24 Павел Гуревич считает решение Гончаренко уйти в отставку хоть эмоциональным, но совершенно логичным.

«К такому развитию событий шло почти весь сезон. И вот почему: Глобальная проблема — прогресс игроков остановился.

1. У Чалова огромные проблемы с реализацией: не забивает в пустые, трижды промахиваясь по мячу, с пенальти тоже беда — последние три попытки были неудачными. Сложно сказать, почему так происходит: психологические проблемы от несостоявшегося перехода в "Кристал Пэлас", тотальное невезение или отсутствие сильного партнера-нападающего. Но еще год назад он рвал всех в лиге, а сейчас идет с четырьмя голами с игры за 23 тура.

2. Ильзат Ахметов ворвался в ЦСКА, с первых же игр зарекомендовав себя в центре поля. Не по возрасту умная игра на позиции "бокс-ту-бокс", прекрасное видение поля и отменные пасы. Хавбек даже получил похвалу от Черчесова и вызов в сборную. Но в один момент все как будто рухнуло. Возможно, повлияла травма плеча, но утверждать на 100 процентов нельзя. В какой-то момент Ильзат превратился в запасного.

3. От Арнора Сигурдссона тоже ждали большего. Но на поле его почти не видно. Затормозилось развитие Ивана Облякова, которого многие считают любимчиком Гончаренко.

4. Пропала идея в атаке. Вся игра сводится к тому, чтобы отдать мяч Влашичу и ждать, пока он что-нибудь придумает. Но все давно научились закрывать хорвата, а Чалов без качественной поддержки просто не тянет. В каждом матче ЦСКА наносит много ударов, большинство издали, а в створ долетают единицы.

Проблемы Чалова с результативностью уже давно известны всем ЦСКА

Многие по-прежнему не понимают фанатичную преданность игре в три центральных защитника. Будем объективны — сейчас у армейцев нет трех качественных футболистов на эту позицию. Магнуссон и Дивеев на данный момент выглядят предпочтительнее остальных, хотя и у них случаются фэйлы. 17-летний Карпов, вполне возможно, в будущем станет топовым игроком, но сейчас у парня слишком много результативных ошибок. Когда от тебя убегает 31-летний Дзюба, как от манекена, есть повод задуматься».

Гончаренко сбежал после своей неудачи

Автор Rusfootball.info Григорий Каленов не собирается перекладывать винут за неудачи ЦСКА с главного тренера на игроков или плохие трансферы.

«Гончаренко бросил ЦСКА. Уехал после первого матча на заключительном — и крайне важном — отрезке сезона. Сбежал после неудачи. И пытаться оправдать его, сделать вид, что это поражение не блестящего Гончаренко, а именно футболистов, селекционного отдела и руководства — неправильно.

Беспомощность Гончаренко в данном случае — во многом именно его вина. ЦСКА наступал на одни и те же грабли. Гончаренко был недостаточно гибок или не понимал, что происходит

Проваленный матч против "Зенита" — не первый кошмарный старт ЦСКА при Гончаренко. Стоит сказать даже сильнее: хотя бы нормальных первых матчей после пауз при белорусском тренере (после омоложения состава) московская команда просто не знает.

Та самая перестройка летом 2018 года? ЦСКА начал с нулей в Самаре (унылый Суперкубок в расчёт не берём) и не мог победить первые три матча. Зима того сезона, когда ЦСКА считался главным оппонентом "Зенита" в борьбе за чемпионство? Оглушительные, потому что совершенно по делу, 0:2 с Тулой.

У Гончаренко проблемы с подготовкой команды? ЦСКА

Текущий сезон ЦСКА начал с оплеухи в Самаре — Александр Соболев разгонял свой грандиозный чемпионат, размявшись на обороне москвичей. Весна? Четыре матча — ни одной победы.

Очередной матч после длительной паузы — и снова вопиющая неготовность команды. Это действительно случайность: или Гончаренко и его штаб раз за разом допускали серьёзнейшие ошибки в подготовке?

Ещё зимой, когда подводились итоги первой части сезона, мы несколько раз обсуждали систематические провалы ЦСКА при чужих контратаках. Каждый второй соперник москвичей пользовался забросами, которые центральные защитники неизменно пропускали себе за спину — со всем вытекающим из этого матом Игоря Акинфеева.

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"Зениту" даже не пришлось изобретать ничего нового — всего лишь позволить ЦСКА ухарски ломиться на чужую половину, отказаться от короткого розыгрыша и пожинать плоды. Команда Гончаренко была размазана в первые десять минут».

Легенда умерла после матча с «Зенитом»

Обозреватель «Советского Спорта» Дмитрий Кузнецов считает наставника ЦСКА дутой величиной, которая не выдержала столкновения с реальностью.

«По сути, легенда о современном тренере для российского топ-клуба Гончаренко стала разрушаться вместе с уходом многолетних лидеров клуба, о которых уже было упомянуто выше. Матч с "Зенитом" просто стал квинтэссенцией процесса деградации ЦСКА под руководством белоруса. Особенно ужасна была игра в защите, которую Гончаренко выстроил своими руками от начала до конца. По наследству ему достался из основы лишь Марио Фернандес. А ведь раньше на этой линии держалась вся команда.

Увы, надо признать, что новый ЦСКА, готовый бросить вызов лидерам премьер-лиги, Гончаренко построить не сумел. Однако сегодня по-прежнему со стопроцентной уверенностью нельзя говорить о том, что его дни в команде сочтены. Были же какие-то доводы у клубных боссов, когда они переподписывали с тренером контракт на новый сезон. Это происходило на фоне провальной осенней еврокампании и весенней невразумительной игры в чемпионате. Однако тренер устоял, несмотря ни на что.

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Совершил ли Гинер ошибку, заранее продлив контракт? И признает ли ее? Вернется ли Гончаренко, остыв от эмоций? Как знать. Но мне кажется, тренер не просто так убежал на родину после проигранного сражения, бросив свою армию — он осознал, что ЦСКА под его руководством не станет лучше. А потому правильнее уйти сейчас, под коронавирусный шумок, который спишет многие проблемы и ошибки. Чтобы не замарать окончательно свое подмоченное реноме».

Гончаренко — жертва философии ЦСКА

Автор «Спорт день за днем» Веня Пьянов не согласен с тем, что заслуги и таланты наставника ЦСКА были дутыми, просто виновата клубная философия.

«Еще в сентябре 2018-го Виктор Гончаренко был самым успешным тренером в российской истории ЦСКА. После пятидесяти матчей во главе армейцев он вышел на первое место с 66% набранных очков. Той же осенью его команда дважды переиграла "Реал" в Лиге чемпионов, несмотря летнюю кадровую революцию и потерю группы ведущих игроков. Куда подевалась эффективность 43-летнего белорусского специалиста, который не выиграл ни одной встречи в 2020-м? Он разучился тренировать за какие-то полтора года, потерял свои конспекты?

Конечно же, нет. Гончаренко — жертва философии ЦСКА. Очевидно, ставка на молодежь — позиция президента клуба Евгения Гинера. Ни в одной другой команде РПЛ не стали бы основными защитниками 17-летний Вадим Карпов и 19-летний Игорь Дивеев, который до появления в составе красно-синих сидел на скамейке запасных в менее статусной "Уфе". Логика Гинера понятна. Когда-то точно так же начинали в ЦСКА молодые братья Березуцкие: сперва над ними смеялась вся страна, а потом они превратились на долгие годы в основных защитников армейцев и сборной России. Так выращивали в столичном клубе Александра Головина.

Жертва клубной философии ЦСКА

Вполне возможно, через несколько лет Карпов, Дивеев и другие молодые игроки ЦСКА станут большими игроками. Хотя гарантий нет никаких, даже если раз за разом прощать ошибки и давать им место в основе. Но доверяя вчерашним дублерам, всегда нужно выбирать между ставкой на будущее и сегодняшним результатом. В 17-19 лет футболисты очень нестабильны. Гинер, по большому счету, отказался от борьбы за золото и Лигу чемпионов, но Гончаренко с этим смириться не может, поэтому и готов уйти. Тренер видит: какой бы план на игру он ни приготовил, молодые все разрушат.

Сколько очков в этом сезоне армейцы потеряли из-за "привозов" от Дивеева и особенно Карпова? Вот и в матче ЦСКА — "Зенит" это повторилось».

Овчинников против «Спартака» — супервывеска к дерби

Колумнист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер рассуждает о возможных перестановках в тренерском штабе ЦСКА.

«За последний год Гончаренко не раз психовал и срывался — то на судьях, то на коллеге из "Спартака" Доменико Тедеско. В итоге вся эта неудовлетворенность накопилась и вылилась в решение уйти после 0:4 от "Зенита". Обычно говорят, что один раз 0:4 лучше, чем четыре раза по 0:1, но тренер рассудил иначе. Президент красно-синих Евгений Гинер и генеральный директор Роман Бабаев ведут переговоры с целью сохранить тренера хотя бы до конца сезона, но в их успех верится с трудом...

Мне кажется, что ЦСКА (и персонально ряду игроков, в первую очередь — Чалову) нужен психологический переключатель, и Сергей Овчинников с его харизмой может стать таковым. Для красно-белых, с которыми армейцам встречаться через тур, 30 июня, приход Босса (вы же помните это: "Больше всего ненавижу хлебные крошки на столе и московский Спартак") — не очень хорошая новость.

Но 'Спартак' — ЦСКА с главным тренером Овчинниковым (пусть даже с приставкой 'и.о.') — это потрясающая вывеска. Уже жду. Лишь бы коронавирус опять не подвел...»

Дайте Боссу шанс!

Автор «Чемпионата» Роман Вагин считает, что бывший голкипер сборной России сможет достойно заменить Виктора Гончаренко на тренерском мостике.

«Не сказать, что Гончаренко мягкий тренер. Но иногда казалось, что быть жестким ему в тягость. А Овчинников — это сама жесть. Ему только нужно разбудить в себе дремавшего все эти годы Халка. Точнее Босса, который сейчас так нужен ЦСКА. А ЦСКА нужен ему. Чтобы перезагрузить карьеру и вернуться.

Овчинников — новый тренер? ЦСКА

Я сознательно опускаю такие моменты, как готов ли ЦСКА сейчас в принципе добиваться результата — под чьим угодно руководством; достаточен ли у команды для этого кадровый ресурс; как игроки примут 'нового' тренера и его переход из помощников в главные; будут ли болельщики педалировать тему 'он не наш'.

Во всей этой психологии и аналитике сейчас можно запутаться так, что и красно-синего леса не сыщешь. Команде сейчас нужны, прежде всего, эмоции. И он может их дать. А вы дайте шанс Сергею Ивановичу! ЦСКА не нужно искать тренера. Он может справиться. Это может быть большой камбэк». 0