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    Проблема без решения. Бейл и Зидан не могут сосуществовать

    Валлиец не готов демонстрировать свои лучшие качества под руководством француза

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    Гарет Бейл
    Гарет Бейл
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    Похоже, не существует решения проблемы, которая возникла в отношениях между главным тренером «Реала» Зинедином Зиданом и вингером Гаретом Бейлом, пишет обозреватель Marca Хосе Феликс Диас.
    Валлиец не попал в стартовый состав «Реала» на воскресный матч против «Эйбара», а когда во второй половине встречи все же вышел на замену, не сделал абсолютно ничего.

    Вся та энергия и мотивация, которой Гарет Бейл поразил своих партнеров по команде во время подготовки к рестарту сезона, куда-то улетучилась, как только он узнал, что ему уготована роль запасного.

    Уже во время предматчевой разминки на стадионе «Альфредо Ди Стефано» он выглядел потерянным, как будто игра его никоим образом не касалась. Это был признак того, что через полтора часа он будет просто бродить по полю.

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    • Во время одного из перерывов для охлаждения во втором тайме он получил особенно сильное послание от Зидана, но отношения между игроком и тренером никогда не были близкими — они не говорят на одном языке.

    Это стало очевидно в сезоне 2017/18, кульминацией которого стал выход Бейла со скамейки в финальном матче Лиги чемпионов в Киеве.

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    Валлийский вингер не праздновал со своим наставником даже забитый гол во втором тайме.

    Вражда между парой возобновилась, когда через девять месяцев после того триумфа Зидан вернулся, и мы увидели драму во время летнего трансферного окна.

    Лагери тренера и игрока обменивались острыми комментариями, но в конечном итоге Бейл застрял в «Реале» еще на один сезон.

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    • Во время этого сезона 30-летний футболист не был похож на того игрока, который мог бы привести команду к большому успеху на «Сантьяго Бернабеу».

    Клуб по-прежнему считает Бейла тем, кто способен сыграть важную роль в завоевании новых трофеев, но он также знает, что его отношения с Зиданом невозможно спасти.

    Несмотря на это, не похоже, что Бейл жаждет покинуть состав «сливочных». Он счастлив в Мадриде, и его агент Джонатан Барнетт повторил, что его клиент не планирует куда-либо переезжать в ближайшее время.

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    • Правда же остается следующей: у нас есть две версии Бейла. Первый рад играть в футбол за национальную команду, а второй счастлив жить без футбола в Мадриде. 0

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