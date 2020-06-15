Трансферный дайджест. 9 — 15 июня

Сердар Азмун

«Зенит», нападающий, 25 лет

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун может продолжить карьеру в Английской Премьер-лиге.

По информации журналиста Mundo Deportivo Франсеска Агилара, в его приобретении заинтересован «Арсенал», который советовался насчет иранца с экс-игроком лондонского и петербургского клубов Андреем Аршавиным.

«Лондонский "Арсенал" близок к подписанию иранца Сердара Азмуна по рекомендации своего бывшего игрока Андрея Аршавина. Интересный футболист», — написал Агилар.

Ранее утверждалось, что с Аршавиным насчет иранца общался главный тренер «Арсенала» Микель Артета, который играл с россияном за «канониров» с 2011 по 2012 год.

По информации TalkSport, иранец стал для «Арсенала» приоритетным кандидатом на замену Пьеру-Эмерику Обамеянгу.

Габонец отказывается продлевать контракт с лондонским клубом. Если стороны так и не достигнут соглашения, «Арсенал» продаст футболиста этим летом, чтобы не потерять его через год бесплатно.

Напомним, что ранее сообщалось об интересе к Азмуну со стороны «Наполи», «Милана» и «Лацио». Однако, неаполитанский клуб не форсирует переговоры по иранцу, так как изучает варианты с трансферами Осимхена и Йовича.

Календарь и таблица РПЛ

Сердар Азмун забил 10 голов и отдал 6 передач в 21 матче РПЛ в этом сезоне.

Наш прогноз: «Зенит»

Люка Эрнандес

«Бавария», защитник, 24 года

Люка Эрнандес globallookpress.com

«Пари Сен-Жермен» нацелился на защитника «Баварии» Люка Эрнандес, сообщает Cadena SER.

Чемпион Франции начал поиски замены уходящему из клуба защитнику Тиаго Силве и игрок мюнхенского клуба — главная цель парижан.

По данным источника, представители «ПСЖ» уже контактировали с окружением француза.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» также интересен брат Люки — левый защитник «Милана» Тео Эрнандес. И его трансфер более реален.

Все футбольные трансферы

«Бавария» купила Эрнандеса у «Атлетико» прошлым летом за рекордные для себя 80 миллионов евро.

Ранее агент защитника Мануэль Гарсия Куилон заявил, что Люка никуда не уйдет летом и точно останется в «Баварии».

В нынешнем сезоне Бундеслиги 24-летний Люка Эрнандес провел 16 матчей и пропустил 20 матчей из-за травм.

Наш прогноз: «Бавария»

Ашраф Хакими

«Реал», защитник, 21 год

Ашраф Хакими globallookpress.com

Защитник «Реала» Ашраф Хакими, арендованный дортмундской «Боруссией», может продолжить карьеру в АПЛ, сообщает Cadena SER.

21-летним игроком интересуется «Манчестер Сити». В последние недели «горожане» активно интересовались тем, доступен ли футболист для трансфера.

Возможность подписания Хакими для «Сити» зависит от решения CAS по апелляции клуба на отстранение от еврокубков.

В случае, если суд встанет на их сторону, то «Ман Сити» активизируется в вопросе трансфера Хакими.

Немецкий клуб хочет продлить аренду 21-летнего игрока «Реала» еще на один год, сообщает GGFN со ссылкой на Bild.

Сделке может поспособствовать то, что главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан не убежден в необходимости возвращения марокканца.

При этом «Боруссия» не сможет купить Хакими из-за финансовых последствий кризиса, вызванных пандемией коронавируса.

По данным журналиста Николо Скиры, марокканец вернется в «Реал» и продлит контракт с клубом до 2025 года.

Все прогнозы на Бундеслигу

Хакими провел два сезона в аренде в «Боруссии». В нынешнем сезоне Бундеслиги он забил 5 голов и отдал 10 результативных передач в 30 матчах.

Наш прогноз: «Манчестер Сити»

Чиро Иммобиле

«Лацио», нападающий, 30 лет

Чиро Иммобиле globallookpress.com

Английский «Манчестер Юнайтед» заинтересован в приобретении нападающего «Лацио» Чиро Иммобиле, сообщает Calciomercato.it.

По данным источника, в манкунианском клубе хотят усилить атакующую линию в межсезонье, представители «МЮ» высоко ценят 30-летнего форварда.

Тем не менее «Юнайтед» будет непросто осуществить данную сделку, потому что и «Лацио», и сам итальянец заинтересованы в продолжении сотрудничества.

Контракт Иммобиле с римлянами рассчитан до лета 2023 года. В текущем сезоне он забил 27 голов в 26 матчах Серии А и лидирует в гонке бомбардиров.

Наш прогноз: «Лацио»

Эмерсон

«Челси», защитник, 25 лет

Туринский «Ювентус» по-прежнему интересуется левым защитником «Челси» Эмерсоном, сообщает Calciomercato.com.

«Бьянконери» видят в 25-летнем игроке сборной Италии потенциальную замену Алексу Сандро, который по окончании сезона может сменить клуб.

Решающим фактором для сделки может стать то, что «Ювентус» тренирует Маурицио Сарри. Игрок и тренер пересекались в «Челси».

Трансфер Эмерсона оценивается в 30 млн евро. Ранее стало известно, что защитника хочет приобрести «Интер».

Календарь и таблица Бундеслиги

Игрок сборной Италии — трансферный приоритет главного тренера «нерадзурри» Антонио Конте, знакомого с ним по совместной работе в лондонском клубе.

Футболист ранее выступал в Италии в составе «Палермо» и «Ромы». В сезоне 2019/2020 Эмерсон отыграл 14 матчей в рамках АПЛ.

Наш прогноз: «Ювентус»

Диего Годин

«Интер», защитник, 34 года

Диего Годин globallookpress.com

Защитник «Интера» Диего Годин может продолжить карьеру во Франции, утверждает Calciomercato.

Главный тренер команды Антонио Конте не считает его твердым игроком старта, предпочитая выпускать молодого Алессандро Бастони.

Уругваец вошел в символическую сборную самых провальных трансферов Серии А за последние два года, составленную La Gazzetta dello Sport. Напомним, что он перешел из «Атлетико» за 5 млн евро.

По данным источника, 34-летним игроком интересуется «Лион». Французский клуб уже связывался с агентами уругвайца.

Всё о футболе России

Препятствием для трансфера может стать зарплата Година, составляющая 5 млн евро в год. «Лион» не готов столько предложить.

Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «МЮ» и «Тоттенхэма». В нынешнем сезоне футболист провел 16 матчей в Серии А.

Наш прогноз: «Лион»

Левен Курзава

«Пари Сен-Жермен», защитник, 27 лет

Левен Курзава globallookpress.com

Защитник «Пари Сен-Жермен» Левен Курзава может продолжить карьеру в АПЛ, сообщает France Football.

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо подтвердил, что клуб не будет продлевать истекающий в конце июня контракт с игроком.

По информации источника, 27-летним игроком интересуется «Челси», который уже контактировал с агентами француза.

Приоритетом лондонцев остается Бен Чилуэлл из «Лестера». Если трансфер игрока сборной Англии сорвется — альтернативой будет Курзава.

Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

Сообщалось, что интерес к Курзава, чей контракт истекает этим летом, проявляли «Барселона», «Атлетико», «Арсенал», «Ювентус» и «Интер».

Наш прогноз: «Челси» 0