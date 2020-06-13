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    Евро-2020 не стартовал 12 июня, но это наш луч надежды в непростое время

    Чемпионат Европы — как один из символов новой реальности, которую нам приходится преодолевать

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    Лого и мяч Евро-2020
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    Евро-2020 должен был стартовать 12 июня, однако был перенесен на год из-за пандемии коронавируса. Автор ESPN Габриэле Маркотти — о ситуации, в которой мы все оказались.
    В пятницу я должен был быть в Риме на матче-открытии Евро-2020 между Италией и Турцией. Возможно, вы тоже собирались туда, или, может быть, в Баку на матч Швейцарии и Уэльса, или же в Копенгаген на поединок Дания — Финляндия. Или, скорее всего, вы планировали сидеть перед телевизором, приготовившись вкушать самое лакомое летнее блюдо — большой турнир сборных. Но ничего этого нет и близко.

    В мае заканчиваются национальные чемпионаты, где мы болеем за разные команды. К этому моменту мы, в зависимости от их результатов, либо получаем максимум того, на что надеялись, либо же получаем еще один шанс — испытать весь адреналин и всю страсть матчей сборных.

    Мы отчаянно нуждаемся в спорте, но вместо этого мы провели почти три месяца без футбола из-за пандемии коронавируса. Сейчас Бундеслига и Ла Лига уже вернулись, Серия А и АПЛ уже поджидают за углом. И, хотя на данный момент это наш бальзам, кого мы обманываем?

    Пустые трибуны на матче Бундеслиги
    globallookpress.com

    Речь не только о том, что матчи проходят при пустых трибунах, речь также о том, что они играются летом. Это пора для другого вида футбола — того, в который играют без спонсоров на футболках. Того, перед началом которого звучат гимны, а за игрой одиннадцати человек (и двенадцати запасных) следит целая нация, которая объединяется в едином порыве. И, в отличие от клубного футбола, здесь есть ощущение, что за пять недель и семь матчей может произойти все что угодно. Даже маленькая Греция может стать чемпионом Европы, как в 2004 году.

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    • Вместо этого Евро-2020 пришлось заморозить во времени. Настолько, что когда турнир будет проходить следующим летом, то все равно будет называться Евро-2020.

    У УЕФА уже есть новая дата для матча-открытия — 11 июня — и пока на этом все. Возможно, мы узнаем больше в среду после того, как состоится заседание исполкома УЕФА. Но в любом случае, как и всему остальному миру, УЕФА придется подстраиваться под кошмарную пандемию, контролировать которую пока удается немногим.

    Их слоганом для турнира было — «Мост через всю Европу». И он приобретает особенно острое значение в данное время, так как большинство из нас последние месяцы провели, заботясь о социальном дистанцировании и изолируясь у себя дома.

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    В честь 60-й годовщины чемпионатов Европы экс-президент УЕФА Мишель Платини запланировал турнир, который охватит весь континент и объединит двенадцать городов — от Рима на юге до Санкт-Петербурга на севере, от Дублина на западе и Баку на востоке.

    Это должен быть турнир европейского единства, турнир авиаперелетов и толп болельщиков в разных городах. Ирония в том, что все три эти объединяющие идеи очень сильно пострадали из-за пандемии. И да, мы до конца еще не знаем, будет ли этот формат (проведения турнира в двенадцати странах) жизнеспособен в 2021 году.

    Трофей Евро-2020
    globallookpress.com

    Конечно, мы все можем ждать. В общем-то, у нас нет выбора, кроме как ждать. Чему нас научили последние три месяца, так это тому, что при всем развитий технологий и науки, при всей нашей уверенности в себе наша раса — человеческая раса — уязвима.

    И она по-прежнему остается уязвимой сейчас. Мы верим, что появится вакцина, мы верим, что у нас будет эффективное лечение, мы верим, что тестирование и мониторинг предотвратят тот ужас, который мы наблюдали. Мы верим, что в настоящее время можем жить с вирусом и даже с некоторой видимостью безопасности. Но мы не можем знать наверняка.

    Пока что мы еще под давлением. Это касается не только футбола, но и всей экономики, всей жизни. Мы еще не нажали на паузу. Мы просто находим способы справляться — закрытые трибуны, работа из дома, помощь правительства, дистанционное обучение, социальное дистанцирование, постоянное мытье рук... Все это является частью нашей повседневной жизни. Это часть того, как мы противостоим проблеме. И футбол — для многих из нас самый важный из наименее важных аспектов жизни — тоже является его частью.

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    Сейчас не все хорошо, и в ближайшее время не будет. А для тех, кто потерял своих близких, возможно, не будет уже никогда. Но мы должны верить в лучшее. Это тоже пройдет. Мы — люди, мы выжили. Мы смиримся с тем, что станет нормальным в новой реальности и будем полагать, что в какой-то момент мы получим что-то очень похожее на старое «нормальное».

    Все будет хорошо. И когда Евро-2020 состоится через год, когда мы почувствуем запах свежепостриженных газонов, когда мы на эмоциях будем выпивать, когда будем наблюдать за футболистами, играющими перед болельщиками, большинство из нас будет понимать, что все снова в порядке. 0

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