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    Еврокубковая путаница. Лиссабон лидирует в борьбе за «Финал восьми» Лиги чемпионов

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    Финал ЛЧ может пройти в Лиссабоне
    Финал ЛЧ может пройти в Лиссабоне
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    Лиссабон является фаворитом в борьбе за право проведения в августе «Финала восьми» Лиги чемпионов, если его руководство одобрит руководство УЕФА. Подробности рассказывает Саймон Стоун в материале для BBC Sport.
    Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) планирует перенести финал из Стамбула, где он должен был состояться 30 мая, и провести турнир в новом формате.

    Финал Лиги Европы, который должен состояться в польском Гданьске 27 мая, скорее всего, будет перенесен в Германию.

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    Исполнительный комитет УЕФА примет решение 17 июня.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    На встречах, прошедших в последние несколько недель, обсуждались различные сценарии, включая завершение турнира в формате матчей «дома/на выезде», как первоначально и планировалось.

    Но недавние дискуссии были сосредоточены на формате, который ФИФА использует на Клубном чемпионате мира, и который, как считается, будет наиболее интересен для вещателей и телезрителей.

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    • При этом формате четвертьфинал, полуфинал и финал будут проводиться в одной локации как мини-турнир за закрытыми дверями — без болельщиков.

    Финал Лиги чемпионов состоится 23 августа, а финал Лиги Европы состоится 21 августа.

    Испания, Германия и Россия были упомянуты в качестве потенциальных хозяев турнира Лиги чемпионов, но, учитывая расположение Португалии и тот факт, что в турнире этого сезона не осталось команд из этой страны, она считается наиболее вероятным вариантом.

    «Эштадиу Да Луш»

    В Лиссабоне есть два стадиона с удобствами, необходимыми для проведения крупных матчей, и гостиницы для размещения необходимого количества команд.

    Португальская Примейра возобновила соревнования 3 июня, и в этом месяце в стране отменяется большая часть коронавирусных ограничений.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    В Германии Бундеслига возобновилась 16 мая, и в местах проведения матчей в Гельзенкирхене, Кельне, Дуйсбурге и Дюссельдорфе, скорее всего, пройдут матчи Лиги Европы.

    Как насчет оставшихся матчей 1/8 финала?

    Что менее ясно, так это то, как будет решена проблема с оставшимися матчами 1/8 финала в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

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    • В идеале, УЕФА хотел бы, чтобы их провели в тех же местах, что и в игры «Финала восьми», чтобы снизить вероятность откладывания матчей из-за короновирусных ограничений.

    Тем не менее, многие клубы выступают против этой идеи, поскольку это означает отказ от домашнего преимущества в противостояниях, где еще ничего не решено.

    В Лиге чемпионов «Манчестер Сити» ведет со счетом 2:1 после выездного матча с «Реалом». «Барселона» в гостях сыграла вничью 1:1 с «Наполи», а «Ювентус» уступает 0:1 после выезда в Лион.

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    В Лиге Европы «Вулверхэмптон» на выезде сыграл вничью 1:1 с «Олимпиакосом» в первом матче 1/8 финала, в то время как «Манчестер Юнайтед» обыграл «Ласк» со счетом 5:0 в Австрии, а «Рейнджерс» проиграли «Байеру» в Леверкузене со счетом 1:3.

    Два противостояния Лиги Европы, в которых участвуют клубы из Испании и Италии, еще не сыграны совсем, хотя считается, что они могут быть сыграны в формате одного матча.

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    • Клубы в Италии, Испании, Германии и Англии должны принять у себя матчи 1/8 финала в Лиге чемпионов и Лиге Европы. А для участия в ЛЕ также понадобятся выезды в гости к клубам из Украины, Швейцарии и Дании.

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    Считается, что УЕФА не хочет использовать разные форматы для своих двух флагманских клубных соревнований. 0

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