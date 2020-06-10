«Ливерпуль» без Вернера, «Бавария» убила интригу и «Black Lives Matter» в Бундеслиге

Трансфер Вернера — победа для «Челси», поражение для «Ливерпуля»

Переход Тимо Вернера в «Челси» еще не завершен, однако это будет уже вторая большая сделка для лондонского клуба, осуществленная еще до завершения нынешнего сезона. Первой был трансфер Хакима Зиеша из «Аякса».

Тот факт, что Вернер окажется на «Стэмфорд Бридж», а не на «Энфилде», выглядит довольно шокируще, учитывая длительный публичный флирт между форвардом «РБ Лейпциг» и Юргеном Клоппом, а также относительно небольшую трансферную стоимость игрока (60 миллионов евро). Это весьма разумная сумма за универсального, быстрого форварда, которому в марте исполнилось только 24 года, а в последние четыре сезона в Бундеслиге он забивает в среднем по 19 голов за сезон.

На бумаге Вернер отлично подходит «Челси». Он может быть как альтернативой Тэмми Абрахаму в центре нападения, так и отойти шире и действовать из глубины. Если Фрэнк Лэмпард захочет повторить схему игры «Лейпцига», он может поставить Вернера в пару нападающих с Абрахамом, который играет аналогичную Юссуфу Поульсену роль.

Приход Вернера означает, что даже если Виллиан и Педро покинут команду (что ожидается), у «Челси» все равно будет много вариантов на флангах атаки, где, кроме немецкого новичка и Зиеша, могут сыграть Каллум Хадсон-Одои, Кристиан Пулишич и Мэйсон Маунт. Кроме того, продление контракта с Оливье Жиру означает, что у «Челси» будет еще одна опция в центре нападения, когда команде понадобятся крупные габариты в атаке.

«Челси» давно искал кого-то, кто мог бы команде улучшить результативность, и Вернер, безусловно, может это сделать. Более 100 миллионов евро, потраченные на Вернера и Зиеша — это очень крупная инвестиция. Однако у «Челси» есть много активов, которые можно продать, особенно в полузащите. Рубен Лофтус-Чик после травмы вернется в группу, в которую входят Н'Голо Канте, Жоржиньо, Росс Баркли, Матео Ковачич и Билли Гилмор, а также Маунт и Зиеш в качестве атакующих полузащитников в потенциальной схеме 4-2-3-1. Можно предположить, что один-два человека из этой группы покинут команду.

Но почему «Ливерпуль» не подписал Вернера? Клопп, давая комментарии Sky Germany, заявил, что нынешний финансовый климат сделал подобные расходы невозможными: «Все клубы теряют деньги... Как мне обсуждать с моими игроками такие вещи, как сокращение зарплаты, но при этом покупать игроков за 50-60 миллионов фунтов? Если хотите отнестись к этому серьезно и нормально вести бизнес, то вы должны зависеть от доходов, а на данном этапе мы не знаем, сколько заработает клуб, особенно потому что не понимаем, когда сможем снова начать играть перед зрителями».

Может и так. Но «Ливерпуль» получил прибыль в размере 29 миллионов фунтов в сезоне 2018-2019, а также в размере 101 миллиона годом ранее. Цифры сезона 2019-2020 еще не доступны, но уже известно, что клуб получил прибыль в размере 28 миллионов фунтов за два трансферных окна. А их неизбежный первый чемпионский титул за 30 лет гарантирует, что они заработают больше, чем любой другой клуб АПЛ, за счет дохода от ТВ.

Конечно, скорее всего, они планировали пройти подальше в Лиге чемпионов в этом сезоне («красных» в 1/8 финала выбил «Атлетико» Мадрид) и да, они продлили ряд контрактов, что привело к большим расходам на зарплату. И, конечно, игра без зрителей тоже ведет к снижению доходов. Но доход «Ливерпуля» непосредственно от домашних матчей в прошлом сезоне составил около 84 миллионов фунтов. Даже если предположить, что фанатам не разрешат вернуться до марта (а это самый худший сценарий), это может быть лишь 15% удар по доходам клуба. Учитывая все успехи клуба, неужели не было никакого способа найти деньги на Вернера?

Тимо Вернер globallookpress.com

Некоторые выдвигают идею о том, что такие траты на форварда, который будет лишь «четвертым выбором» в атаке (они считают, что Вернер потенциально был бы лишь заменой для Садио Мане, Мохамеда Салаха и Роберто Фирмино) не могут быть оправданными. Но на самом деле эта идея не выдерживает никакой критики. Прежде всего, Вернер не был бы «четвертым выбором». Он был бы первым вариантом, чтобы сыграть вместо любого из троих нападающих «Ливерпуля». Кроме того, к началу следующего сезона Мане, Салаху и Фирмино будет по 28 лет, и контракты всех троих истекают в 2023 году.

Вернер стал бы эффективной частью ротации в команде. Он бы позволил сократить минуты атакующего трио «красных» и продлить их карьеру на высоком уровне. При этом он был бы готов играть в стартовом составе, когда (если) «Ливерпуль» решит попрощаться с одним из трио. Учитывая то, что сейчас опциями «Ливерпуля» являются Дивок Ориги, Такуми Минамино и, возможно, Гарри Уилсон — вполне можно предположить, что клуб захочет совершать трансферы для усиления атаки после открытия трансферного окна.

Похоже, что отказ от покупки Вернера, которым Клопп был стол очарован, был приказом владельцев клуба. Но, исходя из доступных нам цифр, если нет чего-то, что мы не знаем, этот отказ не имеет особого смысла. И поражение «Ливерпуля» в этой ситуации является очень большой победой для «Челси».

«Бавария» убила надежды на чемпионскую гонку в Бундеслиге

Вероятно, мы обманывали себя. По крайней мере, до того, как «Бавария» сыграла против «Байера» и против «Боруссии» М, я считал, что они могут споткнуться, чтобы борьба за титул в Бундеслиге обострилась к концу чемпионата. Но все поменялось, когда в составе «Байера» не оказалось Кая Хаверца, а в роли фулл-бэков мы увидели Леона Бэйли и Надима Амири. Это был Питер Бош в своем проявлении, и это дорого стоило Леверкузену.

Идея, вероятно, состояла в том, что пара должна была помогать сдерживать форвардов «Баварии». Но вместо этого оба фланга стали открытыми дверями для мюнхенцев — Бэйли и Амири пришлось играть против Альфонсо Дэвиса, Кингсли Комана и Сержа Гнабри, оставляя заднюю линию «Байера» обнаженной. И чем дальше все шло, тем становилось только хуже. Такого рода вещи — это то, почему Бош продолжает ставить себя в тупик.

«Бавария» оставалась невозмутимой даже после того, как Лукас Аларио избежал офсайдной ловушки, чтобы забить гол. К перерыву команда Ханси Флика с легкостью вела в счете — 3:1. И хотя «Байер» был соучастником своего поражения, не стоит отнимать лавры у «Баварии».

Роберт Левандовски подобрался к отметке в 30 голов за сезон в Бундеслиге, Леон Гореца был настоящим монстром в полузащите, а Томас Мюллер установил новый рекорд чемпионата по ассистам, отдав 20-ю результативную передачу. И это довольно примечательно — говорит о том, насколько он расцвел заново, в том числе в роли ассистента. Есть моменты, когда даже в плане техники он выглядит, как другой игрок.

Томас Мюллер globallookpress.com

Конечно, у сборной Германии есть масса талантов в атаке, и Йоахим Лев смотрит в будущее. Но не верится, что Мюллеру нет места в нынешней немецкой сборной.

Игрокам Бундеслиги не хватает смелости Каперника

«Бавария», «Боруссия» Дортмунд и «Герат» были в числе команд Бундеслиги, игроки которых в прошлые выходные опустились на одно колено. «Бавария» надевала футболки в поддержку движения «Black Lives Matter» («Жизнь черных имеет значения»), а в Дортмунде Джейдон Санчо и Ашраф Хакими несли месседж «Нет справедливости, нет мира». К слову, в Греции игроки «Панатинаикоса» и АЕКа также встали на колени, когда местная Суперлига вернулась.

Джейдон Санчо globallookpress.com

Нужно отметить, что, во-первых целая футбольная команда, которая становится на колени, не является группой единомышленников, решающих сделать это по собственной инициативе. Они лишь являются сотрудниками, которые принимают эту идею. Мы не должны делать предположения, что их участие будет таким же в других моментах. Это немного похоже на то, как футболисты надевают футболки «Нет расизму» — есть риск, что для многих это станет просто частью работы. Так что, хотя эта акция и впечатляет, мы должны напомнить себе, что игроки ограничены в том, что они могут сделать. Но люди над ними — руководство клубов и лиг, которые санцкионировали это — несут ответственность.

И давайте вспомним, с чего началось движение «преклонить колено» и как оно было интегрировано теперь. Первый известный спортсмен, который сделал это — Колин Каперник, поставил под угрозу свою карьеру, имидж и доходы. Санчо, Уэстон МакКенни и Маркус Тюрам, хоть и не ставили так много на карту, тоже выступили с протестами на прошлой неделе.

Вся команда, которая стоит на коленях при поддержке своего работодателя и лиги, по-прежнему выглядит сильно визуально, но она никогда не будет иметь ту же силу и ту же смелость, что одиночные протесты игроков.

Опыт Джана помогает «Боруссии»

Эмре Джан забил важный гол, который потопил «Герту» и принес «Боруссии» победу со счетом 1:0. Она удерживает «Боруссию» на второй строчке в таблице Бундеслиги. Эрлинга Холанда не было, и мы вновь увидели трудности, с которым сталкивается команда, если ей приходится вместо большого норвежского центрфорварда играть вообще без центрфорварда.

Эмре Джан globallookpress.com

«Герта» проводит хороший отрезок под руководством Бруно Лаббадии, и «Боруссии» потребовалось много времени, чтобы сломить их. И в такие моменты опыт Джана является определяющим фактором как в игре как на атаку, так и на оборону, поскольку он заменил сзади Матса Хуммельса.

Личная заинтересованность клубов Серии А

Решение Итальянской футбольной ассоциации об учреждении плана В (плей-оффф, если позволит время) и плана С (алогоритм, который учитывает набранные очки, проведенные матчи и сложность графика) на случай ухудшения ситуации с пандемией, было принято в понедельник, несмотря на возражения некоторых клубов. Серия А выдвинула альтернативную систему, в которой для определения позиций в лиге будут использоваться средние очки за игру. Но команды будут понижены в классе и чемпионский титул будет вручен только в том случае, если эти вопросы будут уже решены математически.

Клубы начали говорить, что федерация запугивает лигу, с завистью поглядывая на независимость АПЛ от Футбольной ассоциации Англии. Но, по правде, это похоже на индеек, которые голосуют против Рождества. Отказ понижать команды в классе является насмешкой над спортивной составляющей, которая является фундаментальной частью системы пирамид. В данном случае позиция клубов выглядит лишь как личная заинтересованность.

Урок для Упамекано

Дайот Упамекано получил вторую желтую карточку в матче против «Падерборна» за то, что на эмоциях пнул мяч. Его поступок сразу попадает в категорию идиотских. «Лейпциг» вел со счетом 1:0, когда в конце первого тайма остался в меньшинстве. В итоге они закончили матч, пропустив в компенсированное время, что помешало им оторваться от «Боруссии» М и «Байера» в борьбе за Лигу чемпионов.

Дайот Упамекано globallookpress.com

Постоянные читатели знают, что я большой поклонник Упамекано. Он не просто феноменальный атлет. Он прекрасно читает игру, действует с умом и зрелостью, которая редко встречается у молодых центральных защитников. Но в этот раз это было глупо. Назовем это моментом обучения. 0