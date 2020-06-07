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    Удачная серия Лаббадии прервалась. «Герта» проиграла в Дортмунде

    Единственный гол в ворота берлинской команды забил Эмре Джан

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    Эмре Джан
    Эмре Джан
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    Дортмундская «Боруссия» закрепилась на втором месте в турнирной таблице Бундеслиги после победы на со счетом 1:0 над «Гертой», пишет обозреватель Squawka Крис Смит.
    Подопечные Бруно Лаббадии редко угрожали хозяевам в атаке, но заставили их попотеть, чтобы пройти плотную оборону.

    В конечном итоге точного удара Эмре Джана во втором тайме оказалось достаточно команде Люсьена Фавра, чтобы набрать очередные три очка.

    Итак, предлагаем вспомнить, что мы узнали после субботнего матча.

    1. Очередное спасение во втором тайме

    В предыдущем матче «Боруссия» тоже не могла сломить «Падерборн» в течение первых 45 минут, зато в итоге разгромила одного из аутсайдеров со счетом 6:1. Хотя во встрече с «Гертой» этот сценарий не повторился, дортмундцы все же вновь спаслись во втором тайме, благодаря чему заработали три очка.

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    • Пара очень неточных ударов — такой итог первого тайма, который запомнился вялой игрой и предсказуемыми передачами, а не резкими сменами позиций, к которым мы привыкли.

    После перерыва, возможно, мы не увидели «Боруссию» в ее лучшем проявлении, но она все же смогла ускорить темп, добавить скорости и создавать моменты чаще, в частности, благодаря прекрасной передаче Джейдона Санчо, который начал результативную атаку, завершившуюся точным ударом Эмре Джана.

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    Три игры подряд в Бундеслиге дортмундцы провели без забитых голов до перерыва, очень быстро став специалистами по вторым таймам.

    2. Лаббадиа все-таки потерпел поражение

    По ходу текущего сезона «Герта» попала в тупиковую ситуацию, долго мучаясь под руководством Юргена Клинсманна, который был уволен, а затем обвинил клуб в том, что он не поддерживал его в работе на трансферном рынке. Впрочем, с назначением Лаббадии берлинская команда преобразилась.

    Перед субботним матчем новый наставник привел «Герту» к трем победам и одной ничьей. В этих матчах его подопечные забили 11 голов, а пропустили всего два.

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    • В Дортмунде мы вновь увидели от берлинцев грамотную игру в обороне, и «Боруссия» смогла действительно ее вскрыть всего пару раз, несмотря на доминирование во владении мячом. Так уж вышло, что берлинский коллектив не был слишком активным на противоположной части поля.

    Недостаток креативности как раз и привел «Герту» к первому поражению под руководством Лаббадии, хотя противостояние с «Боруссией» в купе с тем, какого прогресса добилась команда, все равно заставляет фанатов чувствовать себя крайне оптимистично.

    3. Смешанные чувства в отношении Брандта

    Юлиан Брандт был просто великолепен во время победного матча против «Шальке» (4:0), который стал первым после возобновления сезона. Однако с тех пор его игра вызывает смешанные чувства.

    Футболист сборной Германии плохо сыграл против «Вольфсбурга» и «Баварии», в то время как результативная передача в матче с «Падерборном» позволяла предположить, что он вновь выйдет на пик.

    В субботней игре Брандт сделал еще один ассист, когда после навеса от Санчо головой сбросил мяч под удар Джану. Тем не менее, говорить о том, что он провел хорошую игру было бы неправильно.

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    • Брандт выполнил всего 74,5 процента своих передач и был невероятно расточительным во владении мячом, даже когда выполнял короткие пасы. Кроме того, 24-летний игрок терял мяч 20 раз — чаще, чем любой другой игрок «Боруссии» к тому времени, когда на 68-й минуте его заменил Джованни Рейна.

    Благодарим Брандта за то, что он включился в игру в самый важный момент, но Фавр будет требовать от него гораздо большего в следующих матчах.

    4. Лига чемпионов практически обеспечена

    Даже после этой победы завоевать титул Бундеслиги будет крайне сложно, ведь «Боруссия» отстает от «Баварии» на семь очков за четыре тура до завершения сезона. Тем не менее, эта победа делает их участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне почти 100-процентной.

    Теперь у команды Фавра на семь очков больше, чем у «Байера», идущего пятым, который в субботу проиграл «Баварии» со счетом 2:4. Более того, второму месту дортмундцев нет прямой угрозы, поскольку они опережают «Лейпциг» и менхенгладбахскую «Боруссию» на четыре и семь очков соответственно.

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    5. Конвейер в Дортмунде продолжает работать

    К настоящему времени мы уже все хорошо осведомлены о таких игроках, как Санчо и Эрлинг Холанн, но в субботу «Боруссия» еще больше проявила себя как команда, делающая ставку на развитие молодежи.

    Во втором тайме матча против «Герты» мы увидели на поле 17-летнего Рейну, 20-летнего испанца Матеу Морея и 21-летнего аргентинца Леонардо Болерди.

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