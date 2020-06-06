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    Суперзапасной забил первым касанием и усложнил Гладбаху жизнь

    «Боруссия» Менхенгладбах потерпела поражение во Фрайбурге

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    • Менхенгладбахская «Боруссия» уступила «Фрайбургу»
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    Нильс Петерсен
    Нильс Петерсен
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    «Боруссия» Менхенгладбах упустила шанс расположиться на третьем месте, потерпев в 30-м туре поражение от «Фрайбурга» со счетом 0:1. Единственный гол во втором тайме забил вышедший на замену Нильс Петерсен. «Фрайбург» же благодаря этой победе вернулся в гонку за Лигу Европы. Squawka.com подводит итоги матча.

    1. Суперзапасной Петерсен моментально повлиял на результат

    В первом тайме «Фрайбург» пережил довольно серьезный шторм со стороны «Боруссии». Во второй половине заменить Кристиан Штрайх решил заменить Роланда Шаллаи на экс-нападающего мюнхенской «Баварии» Нильса Петерсена. На тот момент на его счету было 9 голов в Бундеслиге.

    Петерсену не потребовалось много времени, чтобы оправдать свое присутствие на поле. Он расположился между защитниками соперника и нанес точный удар головой после подачи Винченцо Грифо со штрафного. Петерсен забил первым же касанием. На самом деле Шаллаи еще даже не успел устроиться на скамейке запасных, как Петерсен уже повлиял на результат встречи.

    Это 24-й гол Петерсена после выхода на замену, забитый на протяжении его карьеры в Бундеслиге. Также стоит отметить, что «Фрайбург» забил 14 из 21 последнего гола (67%) после стандартов.

    2. «Фрайбург» сохраняет надежды на Лигу Европы

    После возобновления Бундеслиги «Фрайбург» был ужасен. Команда взяла всего 2 очка из возможных 12 и за четыре матча забила лишь 4 гола. После такого отрезка они подпортили свои шансы в борьбе за Лигу Европы, на 4 очка отстав от «Хоффенхайма» и «Вольфсбурга», которые набрали по 42 пункта.

    Однако эта победа над «Боруссией» вернула им шансы. «Фрайбург» подобрался на расстояние одного очка от двух конкурентов. Но не только набранные очки были важны для Штрайха и его команды в пятницу вечером. Также важна была уверенность, которую они получили от этой победы. Она может быть жизненно важной перед решающим отрезком сезона, на котором «Фрайбург» будет пытаться догнать «Хоффенхайм» и «Вольфсбург».

    Игроки «Фрайбурга»
    globallookpress.com

    Несмотря на то, что в первом тайме менхенгладбахцы оказывали серьезное давление на «Фрайбург», команда крепко держала удар в обороне. А после перерыва «Фрайбург» создал ряд шансов. И хотя, возможно, гол Петерсена все же не соответствовал логике матча, «Фрайбург» сумел добиться победы.

    В своем следующем матче «Фрайбург сыграет с "Вольфсбургом", так произойти может все что угодно.

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    3. "Боруссия" упустила шанс укрепиться в зоне Лиги чемпионов

    Нужно быть смельчаком, чтобы попытаться предсказать, кто окажется в Лиге чемпионов по итогам сезона в Бундеслиге. Картина меняется от недели к неделе, команды взбираются выше, затем соскальзывают вниз или стреляют в ногу сами себе.

    У Гладбаха в пятницу была прекрасная возможность оказать давление на своих конкурентов по борьбе за выход в ЛЧ — команда играла против находящегося не в форме "Фрайбурга". Однако "Боруссии" это не удалось — команда потерпела довольно катастрофическое поражение. Вместо того, чтобы взять три очка и подняться на третье место, "Боруссия" теперь во многом зависит от соперников.

    Марко Розе
    globallookpress.com

    "Боруссия" должна порадоваться тому, что "Байеру" предстоит встреча с "Баварией", но после возобновления сезона леверкузенцы демонстрировали высокий уровень, так что, если у них будут шансы набрать очки против мюнхенцев, то они их не упустят.

    Однако далее Гладбах ждет личная встреча с "Баварией", а затем их ждет совсем не прогулка по парку и в матче против "Вольфсбурга".

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    • 4. Из князи в грязи

    В предыдущем матче "Боруссия" разгромила "Унион" со счетом 4:1. Маркус Тюрам отличился дважды, а Алассан Плеа забил гол и отдал два ассиста. Однако в пятницу французский дуэт был очень далек от славы.

    Тюрама не было видно на поле на протяжении 90 минут, он не сумел нанести ни одного удара. Плеа и вовсе сначала получил предупреждение за споры в первом тайме, а затем, когда "Боруссия" отчаянно нуждалась в том, чтобы сравнять счет, он был удален за свой фол, с опозданием попытавшись выполнить отбор.

    Удаление Алассана Плеа
    globallookpress.com

    Плеа очень долго покидал поле, споря с судьей и выбивая мяч. И даже спортивный директор Макс Эберл был удален со скамейки запасных из-за своих протестов. Плохой вечер для Плеа.

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    • 5. Нойхаус вновь произвел хорошее впечатление

    С момента возобновления Бундеслиги в чемпионате сразу несколько игроков проявили себя наилучшим образом. Альфонсо Дэвис и Кай Хаверц привлекли к себе всеобщее внимание, а Джейдон Санчо продемонстрировал, что вернул свою лучшую форму, сделав хет-трик в матче против "Падерборна". Еще одним игроком, который попал в поле зрения, является полузащитник Флориан Нойхаус.

    Экс-игрок молодежной сборной Германии прекрасно контролировал центр поля "Боруссии", не только помогая защитникам, но и продвигая мяч вперед, комбинируя перед штрафной и делая рывки под навесы с флангов.

    Флориан Нойхаус
    globallookpress.com

    В пятницу Нойхаус вновь был главным действующим лицом шоу в первом тайме, он раздавал прекрасные точные пасы и помогал Гладбаху приблизиться к тому, чтобы выйти вперед. Фактически единственной вещью, за которую его можно было критиковать в первом тайме, была его расточительность.

    К концу игры Нойхаус преодолел 12,33 километра, сделал больше пасов на половине поля соперника (49), чем любой другой игрок "Боруссии", а также 8 раз вернул команде владение — больше остальных игроков Гладбаха.

    Несмотря на то, что "Боруссии" не удалось добиться результата, Нойхаус вновь продемонстрировал свой высокий уровень.

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