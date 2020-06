Суперзапасной забил первым касанием и усложнил Гладбаху жизнь

В первом тайме «Фрайбург» пережил довольно серьезный шторм со стороны «Боруссии». Во второй половине заменить Кристиан Штрайх решил заменить Роланда Шаллаи на экс-нападающего мюнхенской «Баварии» Нильса Петерсена. На тот момент на его счету было 9 голов в Бундеслиге.

Петерсену не потребовалось много времени, чтобы оправдать свое присутствие на поле. Он расположился между защитниками соперника и нанес точный удар головой после подачи Винченцо Грифо со штрафного. Петерсен забил первым же касанием. На самом деле Шаллаи еще даже не успел устроиться на скамейке запасных, как Петерсен уже повлиял на результат встречи.

14/21 — @scfreiburg have scored 14 of their last 21 (67%) #Bundesliga goals from set pieces. Specialists. #SCFBMG pic.twitter.com/Kiy9ROC0Zq