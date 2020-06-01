«Дортмунд» избежал новых проблем благодаря Санчо

В 29-м туре немецкой Бундеслиге «Боруссия» Дортмунд со счетом 6:1 разгромила в гостях «Падерборн». Приводим самые интересные комментарии медиа об этой игре.

«Боруссия» сделала выводы из первой матча клубов

«Фавориту было тяжело на "Бентелер Арена" в течение 45 минут. Только после значительного увеличения темпа и большей решимости в своих действиях "Боруссия" Дортмунд добилась заслуженной победы в итоге. "Шмели" хотят как можно скорее обеспечить себе путевку в Лигу чемпионов после того, как, скорее всего, потеряла шансы на чемпионство из-за поражения "Баварии" во вторник», — пишет Дирк Крампе на страницах дортмундской Ruhr Nachrichten.

«Люсьен Фавр не экспериментировал с выбором стартового состава. Он заменил Махмуда Дахуда и Эрлинга Холанда после игры с "Баварией" на Джейдона Санчо и Эмре Джана, и на это можно было рассчитывать. То, что Томасу Дилейни, а также Джану, снова дали шанс появиться в основе, было результатом беспокойства тренера "Боруссии" предложить слишком много пространства в центре поля: после смелого прессинга и резких контратак в первом матче клубов, Фавр использовал более оборонительную тактику».

«Падерборн» был лучше в начале игры

«Дортмундцы справились с неудачным итогом чемпионского матча против "Баварии" и обсуждениями в прессе по поводу будущего своего наставника, выдав голевой фестиваль. Спустя пять дней после поражения от старого и, возможно, нового чемпиона Германии "Боруссия" справилась с "Падерборном", несмотря на трудности на старте игры», — рассказывает мюнхенская Süddeutsche Zeitung.

«Черно-желтые снова сократили отставание от лидера "Баварии" до семи очков — тем самым восьмой титул кряду для "ротен" могут быть лишь вопросом их формы. "Шмели" чаще владели мячом, но, быстро двигаясь и подстраховывая друг друга, первоначально именно хозяева действовали острее. Однако Кристофер Антви-Аджей упустил два шанса отличиться из отличных позиций в начале матча».

Санчо пришел на выручку «Боруссии»

«В течение почти часа игры казалось, что Дортмунд страдает от похмелья после болезненного удара посреди недели. Команда Фавра доминировала во владении мячом, но имела проблемы с тем, чтобы сломить крепкую оборону оппонентов. Скорострельные голы от Азара и Санчо, тем не менее, успокоили нервы, и они вернулись к своему лучшему футболу в концовке поединка», — отмечает Бен Спратт в отчете Goal.com о матче.

«Тем не менее, тот же Холанд выглядел не лучшим образом в двух предыдущих матчах, что отчасти стало проблемой для гостей на старте игры — это особенно проявилось в центре атаки. К счастью для Фавра, они смогли получить отдачу от Санчо, который выдал шоу своего имени во втором тайме. Также нужно отметить вратаря хозяев Цингерле, который впечатлил до перерыва, но не справился с ударом Джана в эпизоде с первым голом соперника».

Санчо продолжает бить рекорды

«Дортмундцы, вероятно, борются за второе место, но попробуйте рассказать об этом Санчо, поскольку он продолжает бить рекорды Бундеслиги. "Боруссия" уехала из Падерборна с победой 6:1, забив все шесть голов во второй половине после тяжелых первых 45 минут, и англичанин снова оказался в центре усилий гостей, поскольку он ушел с поля со своим первым в карьере хет-триком», — констатирует Том Хэмилтон и Билл Коннелли в материале ESPN.

«Его три мяча означают, что он по-прежнему единственный игрок в пяти лучших лигах Европы, который имеет по крайней мере 15 голов и 15 передач в своем активе (теперь у него 17 голов и 16 передач в Бундеслиге), и является единственным игроком в немецкой элите за последние 10 сезонов, что достиг такого личного показателя». 0