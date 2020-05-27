Только всемогущий крах помешает «Баварии» сохранить титул

В 28-м туре Бундеслиги «Бавария» на выезде победила дортмундскую «Боруссию» со счетом 1:0. Приводим реакцию СМИ на ход игры и ее результат.

Киммих приблизил «Баварию» к чемпионству

«"Бавария" побеждает на выезде "Боруссию" Дортмунд — достаточно одного гениального удара», — отмечает Süddeutsche Zeitung.

«Победа в топовом матче Бундеслиги: "Бавария" закончила мечту конкурента», — считает Frankfurter Allgemeine Zeitung.



«Гол-мечта решил судьбу "матча-призрака": Киммих приближает "Баварию" к титулу», — убежден Bild.

«Мюнхенцы побеждают в Дортмунде: замечательное досрочное решение Киммиха в титульной битве», — вторит другим немецким изданиям Die Welt.

«Бавария» оторвался на семь очков

«Потрясающий удар-парашют Киммиха обеспечил чемпиону отрыв в семь очков над злейшим соперником в гонке за титул», — пишет британская Daily Mail.

«Мюнхенцы близки к завоеванию чемпионского титула после эффектного гола Киммиха, который позволил победить "Дортмунд" в принципиальном матче», — считают их соотечественники The Guardian.

Киммих сотворил волшебство

«Снова и снова "Бавария" — победа в Дортмунде! Волшебство Киммиха и еще один шаг к титулу», — убеждена итальянская Gazzetta dello Sport.

«Игра закончена: гол Киммиха решает судьбу "Классикер", а финиш сезона в Бундеслиге складывается в пользу мюнхенского клуба», — пишет испанская Marca.

«Баварии» не хватало Алькантары

«Хотя Киммих и Горецка внесли свой вклад в победу над "Боруссией", есть ощущение, что Ханси Флик предпочел бы поставить в полузащиту Тиаго Алькантару. Были периоды, когда у "Баварии" действительно были проблемы в движении мяча, и качества испанца могли бы помочь преодолеть прессинг хозяев и создать больше шансов в атаке», — рассуждает автор блога Bavarian Football Works.

Календарь и таблица Бундеслиги

«Конечно, это не значит, что полузащита Баварии была плохой. Было несколько плохих передач, но этого следовало ожидать, учитывая высокую интенсивность прессинга команды Фавра. Эта игра была не похожа на предыдущую встречу между этими командами, где "Шмели" были слишком пассивны и по сути были биты».

«Бавария» вряд ли упустит титул

«Семь очков на этом этапе (с шестью оставшимися матчами) — это пропасть, и, просматривая расписание, не уверенности, где мюнхенцы могут еще потерять очки.

Возможно, когда они отправятся на матч с вундеркиндом Каем Хаверцем и "Байером" 6 июня, или, возможно, дома против непредсказуемой "Боруссии" Мёнхенгладбах? (действительно ли это дома, когда на трибунах никого нет?) В конце концов, обе команды победили "ротен" в начале этого года», — анализирует в материале ESPN Габриэле Маркотти.

«Реальность такова, что "Бавария" непобедима с начала декабря и выиграла 17 из своих последних 18 матчей во всех соревнованиях, и чтобы не выиграть титул, ей нужно потерпеть всемогущий крах, чтобы его не выиграть. "Боруссия" же может жалеть о позиционной игре Бюрки, проклинать темп игры Дэвиса и волшебство Киммиха, а также сетовать на отсутствие VAR, но это отменяет того факта, что титул остается в Мюнхене — очевидно, ему там нравится». 0