Почему дерби «Дортмунд» — «Бавария» столь принципиально

Накануне «Классикера» — противостояния между дортмундской «Боруссией» и «Баварией» рассказываем, как два немецких гранда стали принципиальными соперниками.

«Классикер» — не имеет внефутбольных корней

Прежде всего, стоит отметить, что «Klassiker» похож только по названию, а не по природе на «Эль Класико» Испании или даже «Суперкласико» Аргентины. Это не миланское дерби, «Дерби Старой Фирмы» в Глазго, северо-западное дерби «МЮ» — «Ливерпуль» в Англии или рурское дерби.

В Испании соперничество носит политический характер: «Реал» представляет испанский национализм, консерватизм и централизм в национальной столице. «Барселона», как клуб, позиционирует себя как представитель каталонского национализма и «прогрессивных» убеждений в резком контрасте с мадридскими. «Эль Класико» стал способом преодоления этих политических разногласий на спортивной арене.

В Аргентине соперничество имеет национальное значение, но сосредоточено в столице Буэнос-Айресе. Оно основано больше на социальных различиях: фанаты «Боки Хуниорс» традиционно считаются людьми рабочего класса, а поклонники «Ривер Плейта» — предположительно более высокого класса.

Шотландские «Селтик» и «Рейнджерс» по религиозным и конфессионным признакам, а также по географической принадлежности Глазго. Последнее также является ключевым в соперничестве между «Миланом» и «Интером», «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед», «Дортмундом» и «Шальке», но это лишь обостряется успехами не только на внутренней, но и на международной арене.

«Дортмунд» долгое время не был конкурентом «Баварии»

Именно в этом аспекте и проходит соперничество «Баварии» и дортмундской «Боруссии», но это явление гораздо более новое. В то время как два клуба с самой высокой средней посещаемостью в Европе за последние годы выиграли 22 из последних 26 титулов Бундеслиги вместе взятые, пусть мюнхенская команда и доминирует в этой дуэли.

До возникновения этого соперничества «Ротен», правда, выиграла 11 чемпионских титулов с тех пор, как Бундеслига была основана в 1963 году, тогда как «Шмели» редко боролся за золото. Четвертое, третье, второе и снова третье места в первые четыре года существования обновленного чемпионата были лучшим результатом черно-желтых вплоть 1990-х годов.

В 1966 году они стали первой немецкой командой, которая выиграла европейский трофей — Кубок обладателей кубков, что мюнхенцы затем повторили в следующем году. «Дортмунд» даже провел четыре года кряду во втором дивизионе в 1970-х годах, пока «Бавария» выигрывала три Кубка чемпионов подряд. Именно в это десятилетие «Ротен» одержали свою самую большую победу в Бундеслиге, когда победили «Шмелей» 11:1.

«Боруссия» начала набирать силу с 1980-х годов

В глазах многих эта эпоха была рождением оригинального немецкого «Klassiker» между мюнхенцами и «Боруссией» Менхенгладбах, так как именно они доминировали на внутренней арене в течение девяти сезонов. Последний даже оказался успешнее с пятью чемпионствами против четырех у конкурента в этот период.

Что касается борьбы между «Баварией» и «Дортмундом» до конца 1970-х годов, то тогда она имела односторонний характер. В 21 поединке лиги «Ротен» выиграли 11 матчей, включая и результат 11:1, и только шесть побед у «Шмелей».

1980-е выглядели немного более сбалансированным: четыре победы у «Боруссии» и семь у «Баварии» в 20 матчах Бундеслиги, а также девять ничьих. У мюнхенцев ничьих с дортмундцами больше всех в чемпионате Германии.

«Классикер» родился в 1990-х

Однако в 1990-е годы, когда «Дортмунд» начал подниматься, ситуация начала меняться. За 15 лет до того, как в клубе начиналась эра Юргена Клоппа, он расцвел в эпоху Оттмара Хитцфельда.

Влияние от его прихода в 1991 году было мгновенным, поскольку черно-желтые заняли второе место сразу вслед за «Штутгартом», уступив ему лишь по разнице мячей. Они обыграли «Баварию», которая закончила предыдущие четыре сезона под руководством Юппа Хайнкеса либо первой, либо второй, со счетом 3:0 как дома, так и в гостях, тогда как «Ротен» закончили сезон на 10-м месте — второй худший результат в Бундеслиге.

За шесть сезонов при Хитцфельде «Шмели» не финишировали ниже четвертой позиции, и в сезоне 1994/95 они наконец-то завоевали свой первый титул чемпиона, финишировав с шестью очками выше «Баварии». В следующем году клуб защитил свой титул. Он вновь на шесть баллов опередил мюнхенцев, но на этот раз их обошли дортмундцы в реальной борьбе команд за чемпионство.

Все изменилось в следующем сезоне, когда титул «Ротен» вернул Джованни Трапаттони, но последним смеялись «Шмели». Пусть они и заняли третье место, но выиграли Лигу чемпионов в 1997 году. Особенную сладость им придавало то, что финал состоялся на поле «Баварии» — «Олимпиаштадионе».

Хитцфельд — барометр «Классикера»

В конце сезона Хитцфельд ушел с поста тренера и занял пост спортивного директора. При Невио Скале команда провалилась, заняв 10-е место, но стало понятно, что большое противостояние родилось.

Клубы встретились в четвертьфинале Лиги чемпионов 1997/98. Это был первый случай в истории соревнований, когда два клуба из одной страны встретились друг с другом и дальше прошла «Боруссия» благодаря голу Стефана Шапюизы на 19-й минуте дополнительного времени.

Тем летом Хитцфельд покинул клуб, чтобы возглавить... «Баварию». За шесть сезонов под его руководством команда выиграла Бундеслигу четыре раза, Кубок Германии — дважды и еще один раз — Лигу чемпионов. За три года после его отставки с поста наставника «Шмелей» те финишировали 10-ми, четвертыми и 11-ми.

Первая кампания Хитцфельда привела к тому, что «Бавария» завоевала титул с рекордным отрывом в 15 очков, но стало ясно, что в последние годы «Дортмунду» удалось залезть под кожу флагману немецкого футбола. Это проявилось в матче 24-го тура чемпионата того сезона.

Мюнхенцы проигрывали 0:2 спустя 36 минуте начала игры, которая проходила под знаком неприкрытой враждебности. Никогда не принимающий неудач вратарь «Ротен» Оливер Кан нанес по Шапюизе удар кунг-фу и, судя по всему, слека слегка покусал щеку Хейко Херрлиха.

Это было не совсем обычным делом, но, похоже, помогло гостям, поскольку они сплотились во второй половине. Быстрые голы Александра Циклера и Карстена Янкера позволили мюнхенцам сравнять счет, тогда как сам Кан парировал удар от Риккена за 15 минут до конца матча.

Заммер помог вернуть «Дортмунд» на вершину

Однако все снова изменилось с назначением в «Боруссии» бывшего игрока Матиаса Заммера в 2000 году. В первый год в качестве главного тренера трехкратный чемпион Германии (дважды с «Дортмундом») привел команду к бронзе, прежде чем завоевать для «Шмелей» их третье чемпионство в двух очках отрыва от «Баварии», когда великолепный «Байер» потерпел очередную неудачу в последний день сезона.

Второй матч в первом сезоне Заммера еще больше подчеркнул развитие соперничества, когда команды провели известный, как «самый грязный матч» в истории Бундеслиги. В ничейном матче (1:1) было показано 14 карточек.

Роке Санта-Крус и Патрик Андерссон были единственными игроками «Баварии», кому не было предъявлено хотя бы предупреждения, а Биксант Лизаразю был удален перед перерывом, а после него эта же участь последовала Штефана Эффенберга. У соперника было только две желтые карточки, но Эванилсон также увидел перед собой красный свет.

«Классикер» увял с финансовым крахом «Дортмунда»

Однако внезапно кипящий котел сняли с плиты и положили на лед — «Дортмунд» оказался на грани краха из-за плохого финансового менеджмента. У него был большой долг, из-за чего черно-желтые должны были продать свой стадион. Чтобы платить зарплату в течение нескольких месяцев, они взяли ссуду от «Баварии» в 2 млн евро, а игроки пошли на 20-процентное сокращение окладов.

Удар ощущался на поле. В сезоне 2003/04 Заммер смог вывести их на шестое место, но было достигнуто взаимное согласие, что тренер уйдет в отставку по завершении кампании, несмотря на то, что его контракт действовал до 2010 года. При преемниках Берте ван Марвейке и Томасе Долле клуб финишировал не выше седьмого места и даже опустился на 13-ю строчку. За это время «Бавария» трижды завоевывала титул под руководством Хитцфельда и Феликса Магата.

После ухода Заммера вплоть до первого матча в сезоне 2010/2011 «Шмели» одержали всего одну победу над «Ротен» и пропустили пять мячей в трех матчах. Хотя в финале Кубка Германии 2008 года была напряженная битва между клубами, где Младен Петрич сравнял счет на 90+2-й минуте, однако Лука Тони принес мюнхенцам трофей, который оформил дубль для коллектива Хитцфельда.

Новое возрождение «Классикеру» подарил Клопп

После этого «Боруссию» возглавил Юрген Клопп, а Юрген Клинсманн был новым тренером в Мюнхене. Последний не доработал сезон, поскольку действующий чемпион проиграл «Вольфсбургу» в 2009 году, тогда как «Дортмунд» занял шестую строчку.

В следующем году под руководством Луи ван Гала «Бавария» вернула себе титул и сразилась с черно-желтыми, где со счетом 5:1 разгромила конкурента Дортмунде, а Томас Мюллер забил свои первые два гола в Бундеслиге.

После этого все изменилось, и Klassiker по-настоящему родился. Стиль игры Клоппа в сочетании с отличными бюджетными подписаниями вроде Левандовски и Кагавы привели коллектив на вершину, в то время, как мюнхенцы не смогли соответствовать результатам «Ротен».

Пять матчей в сезонах 2010/2011 и 2011/2012 завершились пятью победами «Боруссии», которая выиграла два чемпионства кряду. Последняя из этих побед была одержана в финале Кубка Германии с разгромным счетом 5:2, где Левандовски оформил хет-трик, а клуб завоевал свой первый дубль в истории.

В том году «Бавария» потерпела тройную неудачу. Мало того, что она заняли второе место вслед за «Дортмундом» Клоппа и в чемпионате, и в кубке, но команда Хайнкеса также проиграла и в финале Лиги чемпионов на «Альянц Арене» «Челси». Спустя год «Классикер» из внутреннего противостояния перебрался на глобальный уровень — в финал Лиги чемпионов-2013.

«Бавария» — «Дортмунд» остается топ-матчем Германии

Бывший рулевой «Дортмунда» Заммера сменил Кристиана Нерлингера на посту спортивного директора «Баварии», когда та ринулась вернуть себе чемпионство в рекордно короткие сроки, но не смогли одолеть своих соперников в Бундеслиге, сыграв обе встречи 1:1. В финале Лиги чемпионов Арьен Роббен принес мюнхенцам трофей, после чего клуб сделал требл благодаря его же голу в финале Кубка Германии.

Начиная с сезона первого титула Клоппа, «Бавария» и «Дортмунд» встречались 33 раза за девять лет в четырех различных соревнованиях. Они состязались в трех из девяти прошлых финала кубка и двух полуфиналах. Суперкубок Германии оспаривался ими же в шести случаях за эти девять лет.

Из этих 33 поединков «Бавария» выиграла 14 против 12 у «Дортмунда». Хотя «Боруссия» проигрывала чаще (47) и пропустила больше голов (199) в Бундеслиге против «Баварии», чем против какой-либо другой команды, немецкий гегемон выиграл только в 47 процентах своих матчей в Бундеслиге против «Шмелей» — это их самый низкий показатель побед по сравнению с любым нынешним клубом Бундеслиги.

«Бавария» также проиграла «Боруссии» больше домашних матчей национального первенства, чем против любого другого соперника, а три выигрыша черно-желтых на «Альянц Арене» — рекорд, который он разделяют с «Гладбахом».

Эти матчи проходят с кипящей энергетикой. Возможно, у этого противостояния нет социального и политического фона, как в других странах, но это сам по себе исторический конфликт между одноименными государствами Баварией и Пруссией — вот уже два десятилетия они являются главным в немецком футболе. 0