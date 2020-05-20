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    Шестерка избранных. Тренеры, завоевавшие чемпионства в четырех и более лигах

    Эксклюзивный клуб из шести тренеров, добившихся того, что не покорилось даже Пепу Гвардиоле

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    Жозе Моуринью
    Жозе Моуринью
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    Автор Squawka Мохамед Моаллим рассказывает о небольшой группе тренеров, которым покорилось достижение, которого пока не добилася лучший тренер современости.
    Главный тренер мирового футбола сейчас, пожалуй, Пеп Гвардиола, который добился больших успехов с момента своего назначения на пост наставника «Барселоны» в 2008 году.

    На сегодняшний день он завоевал восемь чемпионских титулов за 11 завершенных сезонов, одновременно наслаждаясь двумя победами в Лиге чемпионов, причем его первая стала частью его «золотого требла» у руля «Барсы».

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    • Скиталец по натуре, Гвардиола был коронован чемпионом в трех разных странах, и если он действительно покинет «Манчестер Сити» ради нового вызова, то общее число лиг, в которых он добился успеха может в итоге стать четырьмя.

    Невероятно, но факт — если это достижение когда-либо осуществится, он пойдет по стопам всего шести человек. Но кто они?

    Томислав Ивич

    Томислав Ивич

    Страны, в которых выигрывал титулы: Югославия, Голландия, Бельгия, Португалия, Франция.

    Первым человеком, которому покорилось это достижение, был легендарный сербский тактик Томислав Ивич, который завоевал титул в четвертой для себя стране 32 года назад, когда он привел ФК «Порту» к славе.

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    • Перед победой в португальском клубе были празднования чемпионства в «Хайдуке» из Сплита, амстердамском «Аяксе» и бельгийском «Андерлехте».

    После своего успешного пребывания на Пиренейском полуострове он переехал в мадридский «Атлетико», но в Испании добиться чемпионства ему не удалось.

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    Это произошло во Франции с «Марселем», где он провел удачный отрезок, между двумя пребываниями Раймонда Гуталса у руля провансальцев.

    Эрнст Хаппель

    Эрнст Хаппель

    Страны, в которых выигрывал титулы: Голландия, Бельгия, Германия, Австрия

    Эрнст Хаппель — настоящие сливки высшего общества. Он был первым из пяти тренеров, выигравших Кубок европейских чемпионов с двумя разными клубами.

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    • «Фейеноорд» и «Гамбург» — команды, с которыми он добился международного успеха, — обе процветали под его руководством и во внутренних первенствах.

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    Бельгийский клуб «Брюгге» и бывший австрийский клуб «Сваровски Тироль» (расформирован в 1992 году — прим. ред) также праздновали чемпионский успех с Хаппелем у руля.

    Джованни Трапаттони

    Джованни Трапаттони

    Страны, в которых выигрывал титулы: Италия, Германия, Португалия, Австрия.

    Есть один эксклюзивный клуб, к которому никто не сможет присоединиться в ближайшее время.

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    • Два менеджера выиграли каждое из трех крупных клубных соревнований УЕФА — Кубок европейских чемпионов, Кубок УЕФА и Кубок обладателей Кубков УЕФА.

    Удо Латтек был первым, после чего к нему присоединился Джованни Трапаттони, который завоевал 10 чемпионских титулов в четырех разных странах.

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    И в туринском «Ювентусе», и в стане его соперников — миланского «Интера», вспоминают его с любовью, также как и в «Баварии», «Бенфике» и «Ред Булл Зальцбурге», выигравшем чемпионат Австрии в сезоне 2006/07.

    Эрик Геретс

    Эрик Геретс

    Страны, в которых выигрывал титулы: Бельгия, Голландия, Турция, Саудовская Аравия, Катар

    Переход к тренерской работе был неизбежен для опытного бельгийского защитника Эрика Геретса, который в 1988 году был капитаном ПСВ, когда команда добилась своего единственного успеха в Кубке европейских чемпионов.

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    После отъезда из Голландии, он добивался успеха в турецком «Галатасарае», саудовском «Аль-Хиляле» и катарской «Лехвии» (которая теперь известна как «Аль-Духаиль»).

    Жозе Моуринью

    Жозе Моуринью

    Страны, в которых выигрывал титулы: Португалия, Англия, Италия, Испания

    Последние несколько лет выдались трудными для Жозе Моуринью, которого десять лет назад считали неприкосновенным.

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    • Ворвавшись на сцену со своим «Порту», с которым он, вопреки ожиданиям и прогнозам, одержал победу в Лиге чемпионов, португалец был ничем иным, как гарантией трофеев, когда он руководил «Челси» и миланским «Интером».

    Его самым невероятным достижением, когда он руководил «Реалом», стало разрушение единоличной гегемонии «Барселоны» в испанской Ла Лиге.

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    Это позволило Моуринью войти в историю, так как он стал первым менеджером, победившим в Англии, Италии и Испании.

    Карло Анчелотти

    Карло Анчелотти

    Страны, в которых выигрывал титулы: Италия, Англия, Франция, Германия

    Если кто и мог присоединиться к Моуринью в этой эксклюзивной группе, был Анчелотти, который выиграл Серию А с «Миланом», но он так и не смог довести «Реал» до титула, как это сделал его соперник.

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