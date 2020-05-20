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    Коронавирус заморозит переходы топ-футболистов. Большие клубы сместят фокус

    Мировой трансферный рынок изменится в условиях кризиса, который вызвала пандемия коронавируса

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    Автор ESPN Ник Миллер рассуждает о том, что изменится ситуация на трансферном рынке из-за пандемии COVID-19.

    Трансферные рекорды останутся в прошлом

    Летом прошлого года расходы английской Премьер-лиги были вторыми за всю историю — 1,41 миллиарда фунтов. Ла Лига тогда потратила более 1 миллиарда евро, в то время как в сумме вся элитная пятерка Европы достигла рекордных 5,5 миллиарда евро.

    В общей сложности 11 клубов Премьер-лиги побили свои рекорды: «Манчестер Юнайтед» потратил 85 миллионов на защитника «Лестера» Гарри Магуайра, а «Арсенал» заплатил 72 миллиона фунтов за Николя Пепе из «Лилля». В Европе «Барселона» потратила 120 миллионов евро на Антуана Гризманна, «Атлетико» инвестировал в Жоау Фелиша из «Бенфики», а «Реал» подписал Эдена Азара из «Челси» за 10 миллионов. «Интер» оформил переход форварда «Ман Юнайтед» Ромелу Лукаку за 80 миллионов евро.

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    • После вспышки коронавируса и последующего экономического спада в футболе все изменится. Игру ждут времена неопределенности, в которых сложно оправдать трату огромных денег на фоне множества смертей.

    Когда в той или иной форме футбол вернется, надо будет найти новый творческий подход, поскольку финансовый кризис сильно ударит по спорту.

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    «Думаю, что следующее окно трансферов будет очень странным. Мы увидим снижение цен игроков. Стоит ждать обменов футболистами, а не деньгами. Будет также много аренд», — заявил бывший спортивный директор «Ливерпуля» Дамьен Комолли.

    В конце апреля исполнительный директор «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд заявил в комментарии болельщикам: «Возможно, этим летом на трансферном рынке не стоит ждать привычной ситуации. Я не могу этого не признать. Трансферы за сотни миллионов, похоже, больше не соответствуют реалиям в спорте». Стало ясно, что трансферы за сто или более миллионов евро останутся в прошлом.

    Возможно, Вудворд таким образом намекает на скидку от «Тоттенхэма» за Гарри Кейна или от «Боруссии» за Джейдона Санчо, но факт остается фактом. Структура сделок изменится.

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    • Тем не менее, когда футбол вернется, деньги, может и не так много, продолжат вкладываться топ-клубами. Однако даже для них покупка звездных игроков не останется приоритетом. Они начнут переориентацию.

    «Думаю, что клубы, у которых есть деньги, начнут активную охоту за молодыми талантами. Игрок, который еще в январе стоил 20 миллионов, летом будет стоить 8-10 миллионов. Некоторые клубы могут собрать у себя множество молодых и одаренных футболистов за половину или даже треть их рыночной стоимости до пандемии коронавируса», — заявил Комолли.

    Это, естественно, навредит клубам уровнем ниже, так называемому «среднему классу», чья модель часто опирается на продажу футболистов, которых они долго воспитывали, чтобы получить прибыль.

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    Прошлым летом «Лилль» продал игроков на 150 миллионов евро, а верхушкой этого бизнеса стал переход Пепе в «Арсенал». Но эти деньги не просто сложены в каком-то бункере. «Лилль» использовал этот ресурс, чтобы подписать новых талантов за умеренную цену, которые будут развиваться и затем аналогично будут проданы. Клуб заплатил «Пари Сен-Жермен» 10 миллионов евро за 21-летнего Тимоти Веа, потратил 12 миллионов на нигерийца Виктора Осимхена, а также дали шанс португальцу Ренату Санчешу, который несколько потерялся, будучи очень многообещающим полузащитником.

    Если «Лилль» в будущем не заработает на своих новичках, то клуб лишится ресурса, чтобы позже купить очередную партию футболистов. По этой схеме работают многие — от «Боруссии» Дортмунд среди топов до «Саутгемптона» в Англии, «Порту» в Португалии и «Севильи» в Испании.

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    • Комолли использовал пример французского «Сент-Этьена», чтобы показать, как изменится рынок:

    «Арсенал» купил 19-летнего защитника «Сент-Этьена» Вильямса Салибу за 30 миллионов фунтов, но такой же игрок предстоящим летом будет стоить уже 10 миллионов фунтов. И условный «Сент-Этьен» все равно будет вынужден его продать, потому что это вопрос выживания. Поэтому нас ждет интересный трансферный рынок для участников, у которых есть деньги, которые креативны, смелы и действуют агрессивно«.

    Многие средние клубы продолжат подписывать перспективных игроков и будут их воспитывать. Но также стоит ожидать, что этих самых талантов начнут подписывать топ-клубы, которые сместят фокус с суперзвезд.

    Разумеется, никто не знает, как будет выглядеть трансферный рынок. Никто не знает, как будет выглядеть футбол. Никто не знает, как изменится мир. Единственное, что ясно точно — тратиться будет меньше денег, что существенно повлияет на структуру футбола в долгосрочной перспективе. 0

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