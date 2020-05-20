Коронавирус заморозит переходы топ-футболистов. Большие клубы сместят фокус

Трансферные рекорды останутся в прошлом

Летом прошлого года расходы английской Премьер-лиги были вторыми за всю историю — 1,41 миллиарда фунтов. Ла Лига тогда потратила более 1 миллиарда евро, в то время как в сумме вся элитная пятерка Европы достигла рекордных 5,5 миллиарда евро.

В общей сложности 11 клубов Премьер-лиги побили свои рекорды: «Манчестер Юнайтед» потратил 85 миллионов на защитника «Лестера» Гарри Магуайра, а «Арсенал» заплатил 72 миллиона фунтов за Николя Пепе из «Лилля». В Европе «Барселона» потратила 120 миллионов евро на Антуана Гризманна, «Атлетико» инвестировал в Жоау Фелиша из «Бенфики», а «Реал» подписал Эдена Азара из «Челси» за 10 миллионов. «Интер» оформил переход форварда «Ман Юнайтед» Ромелу Лукаку за 80 миллионов евро.

После вспышки коронавируса и последующего экономического спада в футболе все изменится. Игру ждут времена неопределенности, в которых сложно оправдать трату огромных денег на фоне множества смертей.

Когда в той или иной форме футбол вернется, надо будет найти новый творческий подход, поскольку финансовый кризис сильно ударит по спорту.

Клубы среднего уровня окажутся под ударом

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«Думаю, что следующее окно трансферов будет очень странным. Мы увидим снижение цен игроков. Стоит ждать обменов футболистами, а не деньгами. Будет также много аренд», — заявил бывший спортивный директор «Ливерпуля» Дамьен Комолли.

В конце апреля исполнительный директор «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд заявил в комментарии болельщикам: «Возможно, этим летом на трансферном рынке не стоит ждать привычной ситуации. Я не могу этого не признать. Трансферы за сотни миллионов, похоже, больше не соответствуют реалиям в спорте». Стало ясно, что трансферы за сто или более миллионов евро останутся в прошлом.

Возможно, Вудворд таким образом намекает на скидку от «Тоттенхэма» за Гарри Кейна или от «Боруссии» за Джейдона Санчо, но факт остается фактом. Структура сделок изменится.

Тем не менее, когда футбол вернется, деньги, может и не так много, продолжат вкладываться топ-клубами. Однако даже для них покупка звездных игроков не останется приоритетом. Они начнут переориентацию.

«Думаю, что клубы, у которых есть деньги, начнут активную охоту за молодыми талантами. Игрок, который еще в январе стоил 20 миллионов, летом будет стоить 8-10 миллионов. Некоторые клубы могут собрать у себя множество молодых и одаренных футболистов за половину или даже треть их рыночной стоимости до пандемии коронавируса», — заявил Комолли.

Это, естественно, навредит клубам уровнем ниже, так называемому «среднему классу», чья модель часто опирается на продажу футболистов, которых они долго воспитывали, чтобы получить прибыль.

Продажа игроков — вопрос выживания

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Прошлым летом «Лилль» продал игроков на 150 миллионов евро, а верхушкой этого бизнеса стал переход Пепе в «Арсенал». Но эти деньги не просто сложены в каком-то бункере. «Лилль» использовал этот ресурс, чтобы подписать новых талантов за умеренную цену, которые будут развиваться и затем аналогично будут проданы. Клуб заплатил «Пари Сен-Жермен» 10 миллионов евро за 21-летнего Тимоти Веа, потратил 12 миллионов на нигерийца Виктора Осимхена, а также дали шанс португальцу Ренату Санчешу, который несколько потерялся, будучи очень многообещающим полузащитником.

Если «Лилль» в будущем не заработает на своих новичках, то клуб лишится ресурса, чтобы позже купить очередную партию футболистов. По этой схеме работают многие — от «Боруссии» Дортмунд среди топов до «Саутгемптона» в Англии, «Порту» в Португалии и «Севильи» в Испании.

Комолли использовал пример французского «Сент-Этьена», чтобы показать, как изменится рынок:

«Арсенал» купил 19-летнего защитника «Сент-Этьена» Вильямса Салибу за 30 миллионов фунтов, но такой же игрок предстоящим летом будет стоить уже 10 миллионов фунтов. И условный «Сент-Этьен» все равно будет вынужден его продать, потому что это вопрос выживания. Поэтому нас ждет интересный трансферный рынок для участников, у которых есть деньги, которые креативны, смелы и действуют агрессивно«.

Многие средние клубы продолжат подписывать перспективных игроков и будут их воспитывать. Но также стоит ожидать, что этих самых талантов начнут подписывать топ-клубы, которые сместят фокус с суперзвезд.

Разумеется, никто не знает, как будет выглядеть трансферный рынок. Никто не знает, как будет выглядеть футбол. Никто не знает, как изменится мир. Единственное, что ясно точно — тратиться будет меньше денег, что существенно повлияет на структуру футбола в долгосрочной перспективе. 0