«Байер» приблизился к Лиге чемпионов, «Вердер» — к вылету

Перед тем, как сезон был приостановлен, Хаверц был в ударе — в восьми последних матчах он забил пять голов и отдал пять результативных передач. В понедельник он добавил на свой счет еще два гола, чтобы еще больше оправдать статус «Наследного принца немецкого футбола».

Kai Havertz has 12 direct goal involvements in his last nine games across all competitions for @bayer04_en 🥅 7 🅰️ 5 Crown prince indeed 👑 pic.twitter.com/7ABcRvpoZy

Играя через центр в роли фальшивой «девятки», Хаверц прекрасно менялся местами с нападающими Диаби и Флорианом Вирцем. Он широко дрейфовал, опускался глубже и погружал оборону «Вердера» в хаос.

В последние месяцы трансферные слухи тесно связывают с Хаверцем «Ливерпуль». И, несмотря на то, что у команды Юргена Клоппа хватает талантов в атаке, нет никаких сомнений в том, что полузащитник может составить настоящую конкуренцию Роберто Фирмино.

Тот факт, что Хаверц дважды забил «Вердеру» головой делает эту перспективу еще более привлекательной. Экс-игрок «Ливерпуля» Ян Молби недавно подчеркнул, что «Ливерпулю» стоило бы добавить немецкого качества в свою полузащиту.

«Я бы очень хотел, чтобы мы подписали футболиста, который умеет работать с мячом. Кто бы это мог быть? Молодой парень Кай Хаверц выглядит действительно очень хорошим игроком», — сказал Молби.

В каком бы клубе он ни оказался и на какой позиции он бы ни играл, будущее Хаверца, который уверенно идет к статусу короля немецкого футбола, очевидно выглядит светлым.

Конечно, академия «Байера» может похвастаться не только Хаверцом. В распоряжении главного тренера команды Питера Боша также есть такие игроки, как Паулиньо, Лео Бэйли и Диаби. В понедельник этот список пополнился новым именем: Флориан Вирц.

В 17 лет и 15 дней Вирц стал самым молодым футболистом, который когда-либо выходил в стартовом составе «Байера» на матч Бундеслиги. Он побил рекорд, который ранее установил Хаверц. Кроме того, Вирц стал третьим самым молодым игроком в истории Бундеслиги, уступая только Нури Шахину (16 лет, 11 месяцев и 1 день) и Яну-Аурелю Биссеку (16 лет, 11 месяцев и 28 дней).

И хотя Вирц, в отличие от Хаверца, не стал главным действующим лицом матча, он все равно может гордиться своей работой в этот вечер. 17-летний футболист принимал мяч с уверенностью, он выходил из-под прессинга «Вердера», демонстрируя хладнокровие в работе с мячом. Вирц нанес два удара по воротам и отдал 87% точных передач за 61 минуту на поле.

Даже несмотря на то, что у Боша есть огромное количество атакующих вариантов, не стоит думать, что мы увидели Вирца на поле в последний раз в этом сезоне.

До матча против бременцев «Байер» в общей сложности набрал в гостях 22 очка, что на 17 больше, чем «Вердеру» удалось набрать на собственном поле. Теперь уже на 20 очков.

«Вердер» был действительно ужасен на своем стадионе в сезоне 2019-2020, выиграв только один раз и забивая в среднем лишь 0,82 гола за матч в одиннадцати играх.

Вечер понедельника не стал исключением. «Байер» разрывал оборону «Вердера», как хотел. Команда Флориана Кофельдта полностью не справилась с темпом и динамикой линии атаки своего соперника.

«Вердер» на данный момент уже на 9 мест отстает от позиции, которая позволит остаться в Бундеслиге, и на 5 очков — от позиции, которая позволит сыграть в плей-офф за право сохранить прописку в элитном дивизионе. При таком плохом выступлении на своем поле трудно представить, как они вытащат себя из того положения, в котором оказались. А это может означать всего второе в истории «Вердера» понижение в классе.

Как уже упоминалось, оборона «Вердера» в этом матче была поистине чудовищной — три из четырех пропущенных мячей были после ударов головой. Оба голевых удара Хаверц наносил без сопротивления, так как очень легко избавлялся от игроков, которые должны были прикрывать его. В то же время Митчелл Вайзер во втором тайме забил головой, выпрыгнув между двух защитников. Ни один из них не взял на себя ответственность пойти за соперником.

14 из 59 голов в этом сезоне «Вердер» пропустил после ударов головой — тревожный показатель. Но что еще более поразительно, так это явное отсутствие усилий и организованности у защитников команды.

Для столь солидной команды будет позором понизиться в классе. Однако, похоже, что они шагают прямо навстречу этому, не оказывая особого сопротивления. Кофельдт, футболисты и руководство клуба прямо сейчас находятся под очень серьезным давлением.

На вершине таблицы Бундеслиги становится все теснее. «Бавария» Мюнхен, «Боруссия» Дортмунд и «Боруссия» Менхенгладбах выиграли свои матчи в выходные, чтобы сохранить захватывающую гонку за титул. Теперь, когда «Байер» также одержал победу, нельзя исключать их из этого уравнения. Леверкузенцы, которые не проигрывают в Бундеслиге шесть матчей подряд, отстают от лидера на 8 очков.

Leverkusen close the gap to the top four 📊

Bremen, meanwhile, are running out of games to save themselves ❗#SVWB04 1-4 pic.twitter.com/zmf1krn2m7