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    «Байер» приблизился к Лиге чемпионов, «Вердер» — к вылету

    «Байер» разгромил «Вердер» в 26-м туре Бундеслиги

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    «Байер» разгромил «Вердер» со счетом 4:1. 20-летний Кай Хаверц забил два гола головой на протяжении пяти минут. Между этими голами у «Вердера» отличился Теодор Гебре Селассие. После перерыва Митчелл Вайзер и Керем Демирбай установили окончательный счет. Мусса Диаби провел хороший матч, отдав две голевые передачи. «Байер» снова включился в борьбу за ЛЧ, а «Вердер» прочно засел в зоне вылета. Squawka.com подводит итоги матча.

    1. Кай Хаверц — футбольный принц Германии

    Перед тем, как сезон был приостановлен, Хаверц был в ударе — в восьми последних матчах он забил пять голов и отдал пять результативных передач. В понедельник он добавил на свой счет еще два гола, чтобы еще больше оправдать статус «Наследного принца немецкого футбола».

    Играя через центр в роли фальшивой «девятки», Хаверц прекрасно менялся местами с нападающими Диаби и Флорианом Вирцем. Он широко дрейфовал, опускался глубже и погружал оборону «Вердера» в хаос.

    В последние месяцы трансферные слухи тесно связывают с Хаверцем «Ливерпуль». И, несмотря на то, что у команды Юргена Клоппа хватает талантов в атаке, нет никаких сомнений в том, что полузащитник может составить настоящую конкуренцию Роберто Фирмино.

    Тот факт, что Хаверц дважды забил «Вердеру» головой делает эту перспективу еще более привлекательной. Экс-игрок «Ливерпуля» Ян Молби недавно подчеркнул, что «Ливерпулю» стоило бы добавить немецкого качества в свою полузащиту.

    «Я бы очень хотел, чтобы мы подписали футболиста, который умеет работать с мячом. Кто бы это мог быть? Молодой парень Кай Хаверц выглядит действительно очень хорошим игроком», — сказал Молби.

    В каком бы клубе он ни оказался и на какой позиции он бы ни играл, будущее Хаверца, который уверенно идет к статусу короля немецкого футбола, очевидно выглядит светлым.

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    • 2. Флориан Вирц творит историю Бундеслиги

    Конечно, академия «Байера» может похвастаться не только Хаверцом. В распоряжении главного тренера команды Питера Боша также есть такие игроки, как Паулиньо, Лео Бэйли и Диаби. В понедельник этот список пополнился новым именем: Флориан Вирц.

    В 17 лет и 15 дней Вирц стал самым молодым футболистом, который когда-либо выходил в стартовом составе «Байера» на матч Бундеслиги. Он побил рекорд, который ранее установил Хаверц. Кроме того, Вирц стал третьим самым молодым игроком в истории Бундеслиги, уступая только Нури Шахину (16 лет, 11 месяцев и 1 день) и Яну-Аурелю Биссеку (16 лет, 11 месяцев и 28 дней).

    Флориан Вирц
    globallookpress.com

    И хотя Вирц, в отличие от Хаверца, не стал главным действующим лицом матча, он все равно может гордиться своей работой в этот вечер. 17-летний футболист принимал мяч с уверенностью, он выходил из-под прессинга «Вердера», демонстрируя хладнокровие в работе с мячом. Вирц нанес два удара по воротам и отдал 87% точных передач за 61 минуту на поле.

    Даже несмотря на то, что у Боша есть огромное количество атакующих вариантов, не стоит думать, что мы увидели Вирца на поле в последний раз в этом сезоне.

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    • 3. «Вердер» продлил кошмарную домашнюю серию

    До матча против бременцев «Байер» в общей сложности набрал в гостях 22 очка, что на 17 больше, чем «Вердеру» удалось набрать на собственном поле. Теперь уже на 20 очков.

    «Вердер» был действительно ужасен на своем стадионе в сезоне 2019-2020, выиграв только один раз и забивая в среднем лишь 0,82 гола за матч в одиннадцати играх.

    Вечер понедельника не стал исключением. «Байер» разрывал оборону «Вердера», как хотел. Команда Флориана Кофельдта полностью не справилась с темпом и динамикой линии атаки своего соперника.

    Флориан Кофельдьт
    globallookpress.com

    «Вердер» на данный момент уже на 9 мест отстает от позиции, которая позволит остаться в Бундеслиге, и на 5 очков — от позиции, которая позволит сыграть в плей-офф за право сохранить прописку в элитном дивизионе. При таком плохом выступлении на своем поле трудно представить, как они вытащат себя из того положения, в котором оказались. А это может означать всего второе в истории «Вердера» понижение в классе.

    4. «Вердер» много пропускает после ударов головой

    Как уже упоминалось, оборона «Вердера» в этом матче была поистине чудовищной — три из четырех пропущенных мячей были после ударов головой. Оба голевых удара Хаверц наносил без сопротивления, так как очень легко избавлялся от игроков, которые должны были прикрывать его. В то же время Митчелл Вайзер во втором тайме забил головой, выпрыгнув между двух защитников. Ни один из них не взял на себя ответственность пойти за соперником.

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    14 из 59 голов в этом сезоне «Вердер» пропустил после ударов головой — тревожный показатель. Но что еще более поразительно, так это явное отсутствие усилий и организованности у защитников команды.

    Для столь солидной команды будет позором понизиться в классе. Однако, похоже, что они шагают прямо навстречу этому, не оказывая особого сопротивления. Кофельдт, футболисты и руководство клуба прямо сейчас находятся под очень серьезным давлением.

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    • 5. «Байер» — в борьбе за Лигу чемпионов

    На вершине таблицы Бундеслиги становится все теснее. «Бавария» Мюнхен, «Боруссия» Дортмунд и «Боруссия» Менхенгладбах выиграли свои матчи в выходные, чтобы сохранить захватывающую гонку за титул. Теперь, когда «Байер» также одержал победу, нельзя исключать их из этого уравнения. Леверкузенцы, которые не проигрывают в Бундеслиге шесть матчей подряд, отстают от лидера на 8 очков.

    Но важнее для «Байера» то, что после ничьей «РБ Лейпциг», «фармацевты» лишь на 1 очко отстают от путевки в Лигу чемпионов на следующий сезон.

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