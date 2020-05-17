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    Рурское дерби в одни ворота. Дортмунд триумфально вышел из карантина

    Дортмундская «Боруссия» не оставила шансов «Шальке» в первом поединке после возобновления сезона.

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    Дортмундская «Боруссия» в домашнем матче 26-го тура немецкой Бундеслиги разгромила «Шальке» — 4:0. Рурское дерби стало первым для команд после возобновления сезона. Автор Squawka Крис Смит подвел итоги минувшего поединка.
    Весь мир наблюдал, как Бундеслига первой из топ-лиг Европы вышла из карантина на фоне пандемии коронавируса. Дортмунд сделал все, чтобы напомнить «Баварии»: чемпионская гонка еще не окончена.

    Холанд снова в ударе

    Эрлинг Холанд
    globallookpress.com

    Есть ли вообще хоть что-то, чего не умеет на поле Эрлинг Холанд?

    В очередной раз норвежец подтвердил свой класс, когда вывел «Боруссию» вперед на 29-й минуте после отличной работе на правом фланге от Пищека, Брандта и Азара.

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    • Это уже десятый гол Холанда в Бундеслиге с момента перехода в клуб в январе. Для этого форварду потребовалось всего девять матчей. Кроме того, 19-летний вундеркинд сумел забить в дебютном рурском дерби, а до этого аналогично дебютировал в Бундеслиге, Кубке Германии и Лиге чемпионов. Этого парня невозможно остановить.

    «Боруссия» начала исправлять историю дерби последних лет

    Дортмундцы, имея всего одну победу в последних восьми матчах рурского дерби, очевидно, без особого энтузиазма выходили на поле против «Шальке». Радость побед от этих игр команда переживает редко. Однако на этот раз меч был именно у «Боруссии».

    Конечно, «Шальке» создавал моменты и пытался продавить соперника всеми силами, но дортмундцы очень ловко действовали на контратаках, используя свободные зоны.

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    • Подопечные Люсьена Фавра слишком легко проходили по флангам. Как только появлялось пространство, Холанд, Азар и Брандт устраивали абсолютный хаос. Гельзенкирхенцы были разорваны на части. Даже фланговые защитники «Боруссии» Геррейро и Хакими создавали огромные проблемы защитникам соперника.

    У «Шальке» катастрофа на одной позиции

    Шуберт сыграл очередной провальный матч
    globallookpress.com

    После уверенного старта, «Шальке» теперь имеет серию из восьми матчей без побед, ставя свои еврокубковые амбиции под серьезную угрозу. У главного тренера Давида Вагнера есть ряд проблем, но прежде всего ему надо решить главную проблему, которая кроется в позиции голкипера.

    Александр Нюбель и Маркус Шуберт были ответственны за семь из девяти ошибок «Шальке», которые привели к голам в их ворота в Бундеслиге текущего сезона. Причем Шуберт защищал ворота команды и в этот раз.

    Сначала он запаниковал под прессингом и ужасно выбил мяч из штрафной, а спустя несколько мгновений Геррейро отправил мяч в сетку и удвоил преимущество Дортмунда.

    Сразу после перерыва Шуберт мог спасать после удара Торгана Азара, но слишком легко дал себя переиграть. Игра этого парня оставляет желать лучшего.

    Юлиан Брандт — недооцененный гений

    Юлиан Брандт
    globallookpress.com

    Во время разминки травму у «Боруссии» получил Джованни Рейна, из-за чего могли возникнуть проблемы с темпом игры. Однако все опасения были развеяны благодаря блестящим выступлениям Брандта и Азара.

    Последний стал заменой для Рейны и помог забить столько голов благодаря индивидуальному мастерству, но именно Брандт заслуживает особой похвалы в данном случае.

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    • Когда все заголовки забирают себе Холанд и Санчо, Брандт предпочитает оставаться «теневой» звездой команды. Полузащитник сборной Германии вел команду за собой, исполнял функции великолепного плеймейкера. Порой он отходил назад, чтобы забрать мяч, после чего связывал партнеров и создавал сопернику много проблем.

    Главное оружие этого игрока — универсализм. Юлиан комфортно чувствует себя в центре, на фланге и даже в опорной зоне. Действия Брандта привели к голу Холанда, а после перерыва он оформил абсолютно заслуженный ассист, отдав его на Азара, который сделал счет 3:0.

    Трудное время для Тодибо

    globallookpress.com
    Тодибо не был готов к возобновлению сезона

    Жан-Клер Тодибо подавал надежды после того, как был арендован «Шальке» у «Барселоны». Защитник даже намекнул, что вполне может представить себе будущее в немецком клубе на постоянной основе.

    Однако минувший матч явно был не лучшим днем для француза.

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    • Да, молодой защитник в начале игры действовал надежно, но со временем стало ясно, что ему не хватает темпа. Возможно, Тодибо просто стал жертвой длительной паузы из-за коронавируса. Его просто разрывали техничные и скоростные Азар и Хакими. Футболист был заменен в перерыве из-за травмы, но и без нее он вряд ли бы задержался на поле. 0

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