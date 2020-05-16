Бундеслига вернулась. Вот как это было
16 мая прошли первые после двухмесячного перерыва матчи в чемпионате Германии по футболу. Бундеслига — первая из основных европейских чемпионатов смогла начать играть в условиях продолжающейся пандемии коронавируса
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