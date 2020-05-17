Возвращение РПЛ. Пиар-трюк или ответ на просьбы болельщиков?

В пятницу, 15 мая, исполком РФС принял решение о возобновлении чемпионата и Кубка России. При этом в ФНЛ и ПФЛ подводят итоги по состоянию на 17 марта.

Исполком РФС принял следующие решения:

— Сезон РПЛ и розыгрыш Кубка России возобновятся 21 июня

— Командам разрешено делать по 5 замен в матче

— Места матчей турнира будут определяться с учетом эпидемиологической ситуации

— 15-е и 16-е места РПЛ выбывают в ФНЛ. Два первых места ФНЛ получают право подняться в РПЛ

Александр Дюков Президент Российского футбольного союза (РФС) Исполком РФС сегодня единогласно принял решение возобновить сезон с 21 июня. Наши аргументы — такое завершение сезона позволит сохранить спортивный принцип при определении победителя, участников еврокубков, а также определить команды, которые покинут РПЛ. Второе — это позволит выполнить обязательства перед партнерами и спонсорами, в том числе теми, которые обеспечивают ТВ-трансляцию. Третье — все соскучились по футболу, и с учетом дефицита контента можно привлечь к экранам тех россиян, которые раньше не интересовались футболом. Четвертое — мы все хотим скорейшего возвращения к обычному образу жизни. Многие это тяжело переживают. Возвращение футбола станет позитивным сигналом к возвращению в обычному образу жизни. Это важное социальное решение. И последнее — футбол нужен и командам, и тренерам, и игрокам. Бездействие влияет на уровень мастерства, нанося урон футболу. Но здоровье остается для нас приоритетом. В середине марта мы приняли правильное решение о приостановлении, в результате чего никто не заболел. Сейчас мы получили определенные навыки, которые позволили разработать протокол о проведении матчей.

«Урал» уже в финале?

Автор Rusfootbal.info Роман Гуськов рассказывает о проблемах, которые возникают из-за насыщенного календаря и досрочного завершения первенства ФНЛ.

«Отказ от идеи расширения РПЛ в сезон, когда календарь и так сдвинут с одной стороны коронавирусом и припёрт Евро с другой, — единственное рациональное решение, которое могло быть принято. Даже в обычный сезон на самом деле трудно найти место для еще четырех туров, а в такой — тем более. Решение не отменять вылет для двух последних команд РПЛ еще и придает важный смысл оставшейся части чемпионата.

Главный вопрос — в отмене "стыков". Президент РФС Александр Дюков объяснил ее отсутствием дат в календаре. Хотя ответный переходный матч можно было сыграть уже 28 июля:

23 тур: 21 июня

1/4 финала Кубка "Шинник" — "Урал": 24 июня

24 тур: 28 июня

25 тур: 1 июля

26 тур: 5 июля

27 тур: 8 июля

28 тур: 12 июля

29 тур: 15 июля

1/2 финала Кубка: 18-19 июля

30 тур: 22 июля

Финал Кубка: 25 июля

Если и это слишком поздно, то можно было провести по одному переходному матчу на нейтральном поле и завершить сезон в один день с финалом Кубка России.

Логика, конечно, присутствует: команды точно будут не в равных условиях. Одна проведет насыщенный отрезок, наверняка с кучей травм, другая будет играть на свежачка, после сборов. Хотя еще непонятно, у кого будет преимущество — может, команде ФНЛ не хватит игрового тонуса. Но в любом случае это аргумент против "стыков".

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С другой стороны, Кубок, где участвуют "Шинник" и "Химки", никто не отменял. Этим командам предстоит либо тренироваться в ожидании одного матча (хотя на кону не сезон в РПЛ, а лишь дальнейшее продвижение по Кубку), либо просто сниматься с турнира. Григорий Иванов потирает руки в ожидании автоматического выхода в домашний финал.

"Динамо", конечно, огорчено: вместо гарантированной путевки в еврокубки в случае досрочного завершения клуб оказался перед необходимостью отыгрывать 6 очков».

Сергей Прядкин Президент РПЛ Я рад, что мы возобновляем сезон в оптимальные для сложившейся ситуации даты — на предпоследней неделе июня. Это позволит всем футболистам подготовиться к возвращению на поле и доиграть сезон в сжатые, но разумные сроки. Нам всем предстоит большая работа: возвращение игроков и тренеров из-за границы, подготовка к проведению матчей в непростых условиях. Мы сделаем все, чтобы обеспечить безопасность всех участников соревнований. К сожалению, оставшиеся матчи пройдут без зрителей — ограничения на проведение массовых мероприятий остаются в силе. Но мы уверены, болельщики поддержат свои команды из дома не менее искренне и эмоционально

Раз сказали, что возобновят, то это сто процентов?

Авторы «Чемпионата» Полина Куимова и Андрей Панков отмечают, что стопроцентной гарантии того, что чемпионат России будет доигран — нет и не будет.

«Не совсем — окончательное решение остаётся за органами власти. Для возобновления РФС и РПЛ нужно пройти через несколько важных этапов.

"Первое — распоряжение, которое позволило бы въехать в Россию иностранцам, — рассказал Дюков. — Клубы должны вернуть легионеров. Хочу сказать, что процесс получения согласований практически завершён. Новое распоряжение находится на подписи председателя правительства. В ближайшие дни оно будет подписано, что даст возможность легионерам вернуться в расположение своих клубов.

Второй этап — разработка регламента. Мы его уже сделали, теперь он должен быть рассмотрен Роспотребнадзором.

Третий этап — есть ограничения на проведение тренировок и соревнований на региональном уровне. Можно предположить, что сроки ограничений будут продлены и после 31 мая, но мы со своей стороны собираемся провести работу, чтобы их снять. Рассчитываем на понимание региональных властей".

Календарь и таблица РПЛ

В общем, судя по словам президента РФС, проблем с подписанием документов не возникнет и в июне к нам вернётся футбол.

Если органы власти не разрешат, тогда что? То результаты будут зафиксированы по последнему полностью сыгранному туру. Это касается и чемпионства, и еврокубков, и двух команд, которые вылетят».

Леонид Федун Владелец «Спартака» На исполкоме я проголосовал за решение возобновить сезон, потому что болельщики и футболисты настолько соскучились по футболу, что сейчас любые отсрочки выглядят неправильно. Но я боюсь, что чемпионат будет очень напряженный, ведь когда игроки через 2-3 недели выйдут на пик формы, может случиться вспышка заразы, ведь пик формы — это всегда потеря иммунитета. Но мы все согласились с этим риском. Доиграем ли сезон до конца? Мои ожидания — 50% на 50%.

Что будет с истекающими контрактами футболистов?

Автор Soccer.ru Александр Чистяков объясняет, как клубы планируют решать проблему истекающих контрактов игроков.

«Крайняя точка истечения контрактов футболистов — обычно июнь месяц, стык двух сезонов. Что будет с футболистами, чьи соглашения истекают в этом году? Есть рекомендации ФИФА и РФС о продлении контрактов до полного завершения соревнований в рамках текущего сезона 2019/20, крайняя точка которого — 2-е августа. Но рекомендация — это не закон, нельзя заставить клубы подписывать невыгодные и ненужные им контракты с игроками, особенно на фоне финансовых трудностей.

Скорее всего, большинство футболистов с истекающими контрактами освободятся в день истечения действующего соглашения, когда футбольные соревнования будут еще идти. Например, "Спартак" будет заканчивать сезона без Андре Шюррле, которого уже не ждут в Москве, и Лоренцо Мельгарехо. Вероятно, и другие команды недосчитаются в составах игроков, на которых весной тренеры еще могли рассчитывать.

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Возобновление футбольного сезона в таких условиях невозможно без специального медицинского регламента. РФС и РПЛ не стали изобретать велосипед и списали все у пионеров-отличников: в российском футболе будет применяться "дорожная карта", разработанная в Бундеслиге».

«Краснодар» — главный претендент на второе место

Редактор отдела «Футбол» издания «Спорт день за днем» Руслан Семенеев прогнозирует, какими будут результаты финиша сезона как в еврокубоковй зоне таблицы, так и в зоне вылета.

«Хотя "быки" традиционно могут потерять очки с кем угодно, но в целом достаточно стабильны, а с возвращением Юрия Газинского и Виктора Классона точно смогут больше из себя выжимать. Первый четвертьфиналист чемпионата мира станет плотнее держать центр поля, а со вторым явно улучшится реализация. На фоне смены тренера в "Локомотиве" лето-2020 — шанс "быков". Когда если не сейчас прыгнуть выше обычного третьего места и попасть в Лигу чемпионов напрямую?

Начиная с 10 места, не спокойно никому, но ничего не поделаешь: семерым страдальцам придется побегать вокруг пяти стульев, и кому-то придется покорять Лучшую лигу мира. По большому счету, все они не то чтобы представили в этом сезоне обворожительный имидж и заставили больше за себя переживать.

Всё о футболе России

Леонид Слуцкий выступал против возобновления чемпионата, Игорь Шалимов привел целую программу досрочного завершения сезона, но не ограничился реформаторством и пошел в атаку на дармоедов, "Крылья Советов" ужасающе вышли из истории с интервью своего же вратаря Фролова, "Тамбов" не играет в Тамбове, "Урал" проигрывает 0:7, а "Оренбург" и "Сочи" — это "Оренбург" и "Сочи".

Сохранение спортивного принципа в зоне вылета, отказ от сохранения всех 16 участников — прекрасное решение. Возможно, за оставшуюся часть сезона кому-то из участников гонки за выживание удастся проявить себя с лучшей стороны».

Александр Медведев Генеральный директор «Зенита» Это очень важное решение. В ходе обсуждения были разные мнения. РФС и члены исполкома проявили мудрость и дальновидность для того, чтобы сохранить целостность спортивных состязаний в футболе. И победитель чемпионата, и обладатель Кубка определятся на поле. Решение исполкома принято единогласно. Раньше на совещаниях клубов РПЛ были те, кто не хотел доигрывать. В основном это те клубы, которым ничего не светит с точки зрения турнирного положения. Болельщики за это время соскучились по футболу. Надеюсь, что телевидение надлежащим образом будет освещать российский футбол. Скоро возобновится немецкий футбол, который, конечно, очень хороший. Но сердце болельщика бьется сильнее, глядя на игру наших команд.

На радость «Спартаку» и ЦСКА, на беду «Локомотиву» и «Ахмату»

Обозреватель «Советского Спорта» Алексей Безъязычный выделяет клубы, которым возобновление чемпионата России оказалось больше на руку, чем прочим.

«Как следует из расписания, команды ждет очень плотный график. Но ведь условия одинаковы для всех. Значит, спортивный принцип будет соблюден. Таким образом, прямые путевки в Лигу чемпионов по итогам 30 туров (а не 22, как было бы, завершись чемпионат досрочно) получат первая и вторая команды, бронзовый призер отправится в квалификацию ЛЧ, четвертое место позволит стартовать в третьем отборочном раунде Лиги Европы, а пятое — во втором. В основную стадию ЛЕ попадет обладатель Кубка России. Правда, если им окажется команда, финишировавшая в первой пятерке, то еврокубковой станет шестая строчка РПЛ-2019/20.

Все это крайне важно для "Спартака", который, напомним, ушел на вынужденный перерыв восьмым в таблице. Если бы сезон обнулили, то красно-белые пролетели бы мимо Европы. Теперь же у них появляется шанс побороться за путевку в ЛЕ и через Кубок (»Спартак« сыграет в полуфинале с "Зенитом"), и через РПЛ (отставание от шестой строчки — 2 очка). Наверняка обрадовались решению исполкома и в ЦСКА. Ведь армейцам даже после переход по крыло ВЭБа нужны деньги, а их в большом количестве можно заработать только в Лиге чемпионов, от которой команду Виктора Гончаренко отделяет 5-очковая дистанция.

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А вот для "Локомотива" с исполкома пришли плохие новости. При Юрии Семине красно-зеленые забрались на второе место, которое после отставки 73-летнего специалиста будет крайне непросто удержать. Особенно на фоне тотального неприятия болельщиками нового главного тренера команды Марко Николича, вступающего в обязанности с 1 июня. Сербу остается только посочувствовать».

Ахмед Айдамиров Генеральный директор «Ахмата» Если решили, значит будем доигрывать. Но мы пока не видели протокола из заседания исполкома РФС. Мы уже свою позицию заявляли, и пока вопросов больше, чем ответов. Как ситуация повлияет финансово? Она повлияет финансово на всех. По поводу возвращения легионеров — мы будем решать, но сейчас границы закрыты. Будет ли боязнь у футболистов играть? Не думаю, что футболисты будут бояться. Чего бояться?

Футбол вернулся благодаря болельщикам

Заместитель шефа отдела футбола «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев считает, что решение о возвращении футбола было принято РФС не без давления со стороны болельщицких народных масс.

«А как заманчиво, казалось бы, было завершить чемпионат России досрочно. Большинство ведь такой сценарий вполне устроил бы. "Зениту" — золото, "Локо" — серебро, "Краснодару" — Лигу чемпионов, "Динамо" — Лигу Европы. Еще восемь клубов могли бы не бояться вылета. Это ведь не только "Ахмата" и "Крыльев" касается — при доигрывании рискуют все в нижней части таблицы. Даже "Спартак", вышедший в полуфинал Кубка, и тот словами владельца Леонида Федуна первым объявил: "Надо заканчивать". Ну разве что "Ростов" и ЦСКА расстроились бы, да "быки" мечтали о прямой путевке в ЛЧ, а не о квалификации.

Но это ведь капля в море. И что такое продолжение сезона? Это финансовые потери — нужно продлевать контракты с футболистами, организовывать сборы, перелеты, проживание. Это головная боль — как возвращать легионеров, как тестировать, как изолировать при передвижениях в другие города, при расселениях в отели и т.д. Плюс перед глазами примеры Франции и Голландии, завершивших свои чемпионаты в более простой с точки зрения распространения коронавируса ситуации.

В общем, в какой-то момент уже почти отпали сомнения — доигровки не будет. А потом что-то — ррраз! — и перевернулось. И я не сомневаюсь, что во многом благодаря болельщикам и СМИ, которые били в набат. Настроение-то у подавляющего большинства было однозначное: "Вы что творите?! Надо играть". Не думать о том, как сложно возобновить сезон, а решать вопрос, как именно это сделать».

Шамиль Газизов Генеральный директор «Уфы» Решение принято, мы будем его исполнять. Футбол вернулся, это показатель того, что мы побеждаем болезнь. Надеюсь, телевидение нам поможет, чтобы футбол был интересен. Мы скоро получим разрешение на тренировки в регионе с ограничениями, будем смотреть на месте. Впереди много вопросов, которые придется решать на месте.

Возвращение чемпионата России — показуха

Колумнист «Чемпионата» Дмитрий Егоров считает возобновление РПЛ имиджевым решением для пиара нового руководства РФС.

«Вот, например, зачем эта РПЛ сейчас нужна? Она что, поможет обогатиться? Нет. В отличие от Германии или Англии, которым тупо надо отрабатывать огромные телевизионные контракты, клубы в России будут лишь нести убытки. Именно по этой же причине как раз и завершились чемпионаты, например, в Бельгии и во Франции. Получается, дело не в финансах.

Тогда в чём? В желании самих игроков и клубов? Да враньё. Всем, кроме тех, кто борется за ЛЧ, хотелось бы закончить, успокоиться и не заниматься самоудовлетворением при пустых трибунах. Потому что сейчас непонятно откуда попрут легионеры — один толще другого. Потому что будет кривая подготовка, матчи через два дня на третий, тупка из-за пустых трибун. Потому что все эти психофизические особенности приведут к травмам и очередным денежным потерям — и кому это надо?! В клубах — точно никому.

И какие нам остаются варианты? Да очевидные. РПЛ продляют как с целью пиара нового руководства РФС — из серии "Мы — не грибы. Мы — можем!!!", так и с задачей чуть-чуть отвлечь всё более обозлённое решениями государства мужское население России. То есть, о чудо, футбол в кои-то веки начнёт выполнять свою социальную функции, оправдывая бюджетные вложения. Вот и вся логика».

Григорий Иванов Президент «Урала» Я ранее не раз выступал за досрочное завершение сезона, но если Российский футбольный союз принял такое решение, то мы подчинимся ему и будем доигрывать. Что нам остается делать в такой ситуации? А сейчас всё равно существуют большие проблемы, и мы не знаем, как это всё пройдет. Дай бог, чтобы всё прошло благополучно. Нам же надо привезти футболистов, определиться с началом тренировок, хотя у нас в регионе все пока находятся на карантине. Непонятно, когда его снимут. Может быть, сперва разрешат проводить только индивидуальные занятия. Действительно, очень много проблем существует

Политическое, а не экономическое решение

Обозреватель «Советского Спорта» Дмитрий Кузнецов также считает, что решение возобновить чемпионат России было продиктовано общественно-политическими мотивами.

«А куда нашему футболу было деваться? Особенно на фоне того, как вся Европа за редким исключением в лице французов с голландцами, объявивших о завершении своих первенств, уже назначает даты возобновления национальных чемпионатов. Накануне об этом объявили в Англии и на Украине. Не падать же нам в грязь лицом перед ближайшими соседями. Россия привыкла смотреть на Запад и прислушиваться к каждому шепоту в свой адрес. Вдруг о нас что не так подумают?..

За решение на исполкоме проголосовали единогласно, хотя понятно, что отмашку давали не в этой организации, а на самом верху. Противиться было бессмысленно, несмотря на то, что больше половины клубов до этого выступали против продолжения сезона. В их числе были все команды из подвала турнирной таблицы. Оно и понятно, кому охота включаться в борьбу за выживание в премьер-лиге. Самим бы выжить в это непростое время.

Календарь и таблица Бундеслиги

Экономической составляющей у возвращения футбола в России нет никакой в отличие от немцев, испанцев, англичан, итальянцев, которым рестарт своих турниров поможет заработать приличные деньги, прежде всего от телетрансляций. Большинству наших клубов доигровка влетит в копеечку. Тем более что зрителей на трибунах не будет на спортивных аренах еще долго. Так что решение это, конечно, больше политическое или общественно необходимое, кому как больше нравится».

Сергей Овчинников Старший тренер ЦСКА Не знаю, назревало это или нет, но мы все хотели, чтобы сезон был продолжен. Каждый хотел быстрее приступить к своему любимому делу. Любой футболист или тренер, любой человек, имеющий отношение к футболу, хотел бы, чтобы сезон был доигран. Понимаю, что есть много «но», достаточно объективных и субъективных причин. Кто-то не хотел продолжать, но все равно, если мы абстрагируемся от всех этих вопросов, из-за любви к любимой профессии, наверное, большинство хотело доиграть

Приказано выжить

Колумнист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер поддерживает решение РФС о доигровке чемпионата и Кубка России.

«Но идеально все быть и не могло, а вот хуже, и гораздо, — запросто. Спортивный принцип в РПЛ соблюден, хотя многие клубы уже были готовы закончить вообще все. Но президент РФС Александр Дюков, который, как понимаю, выступил главной движущей силой возобновления чемпионата, им не дал. За что — респект.

Понятно, что без зрителей. Понятно, что доигрывание этого сезона сильно осложняет все со следующим, о чем на днях справедливо говорил главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий. Понятно, что еще возникнет миллион проблем. Возвращение легионеров, их карантин, согласие всех регионов на матчи, утряска нюансов по covid-регламенту, а потом его выполнение.

Но сейчас все "но" — второстепенны. Потому что — приказано выжить. А возвращение футбола — это часть, и в данном случае более важная, чем обычно, возвращения жизни. Нужно какую-то вещь внезапно потерять, чтобы начать ею дорожить. Возвращайся быстрее, премьер-лига.

Конечно, хочется видеть тебя менее кривоногой, более умной и благодарной и уж точно — честной.

Но ты — наша, и ты нам нужна. Ждем 21 июня! На календарь уже взглянули? "Краснодар" — "Динамо" — как песня звучит, правда? А "Арсенал" — "Спартак"? Да и от "Сочи" — "Ростов" веет южным теплом. Ну а о ЦСКА — "Зенит" просто не говорю. Не сочетание слов, а оперный шедевр! "Дон Паскуале"!

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За коронавирусные времена я посмотрел в десять раз больше опер, чем за всю жизнь. Для общего развития — конечно, помогло, как и многое другое.

Но пора возвращаться к футболу. Пора домой». 0