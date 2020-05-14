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    Не только красиво, но и жизненно важно. В 2003-м году «Реал» переиграл «Милан» на «Бернабеу»

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    FIFA 21 должна выйти в сентябреFIFA 21. Что известно об игре прямо сейчас «Реал» — «Милан». ЛЧ 2002/2003Не только красиво, но и жизненно важно. В 2003-м году «Реал» переиграл «Милан» на «Бернабеу» Стерлинг обеспокоены безопасностью матчей во время пандемииВремя для рестарта АПЛ безвозвратно истекает
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    «Реал» — «Милан». ЛЧ 2002/2003
    «Реал» — «Милан». ЛЧ 2002/2003
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    В сезоне 2002/2003 в одной из групп развернулась напряженная схватка за путевки в плей-офф. В этом квартете играли «Реал» и «Милан».

    Не особо впечатляющие «Реал» и «Милан»

    В Лиге чемпионов сезона 2002/2003 мадридская команда оказалась на первом групповом этапе в квартете C. На данной стадии у «сливочных» были далеко не самые грозные оппоненты, но несмотря на это, «Рома», АЕК и «Генк» сумели доставить «Реалу» проблемы по ходу турнира.

    На старте еврокубков солидный мадридский состав был действительно мощным. В первых двух матчах подопечные Висенте Дель Боске легко разобрались с «Ромой» — 3:0, а также успели прихлопнуть «Генк» — 6:0. Однако на этом победы мадридцев в Группе C закончились. В дальнейшем «Реал» сумел трижды заработать по одному баллу, а еще в одной игре «королевский клуб» остался без очков, влетев римлянам — 0:1.

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    • На данной стадии «Реал» выглядел проблемно, но все же сумел занять первое место, опередив итальянский коллектив по второстепенным показателям. Девяти очков хватило для лидерства и прохода дальше.

    «Милан» с Карло Анчелотти во главе оказался в тот год в Группе G с «Депортиво», «Лансом» и «Баварией». «Россонери», как и «Реал», также не очень здорово выступили на этом этапе. Команда из Милана завоевала 12 очков и первую позицию в таблице, но успела по разу проиграть «Лансу» и «Депору».

    Высокая конкуренция во втором раунде

    Следующая групповая стадия собрала крутую компашку из «Реала», «Милана», «Боруссии» Д и «Локомотива». К сожалению, российский клуб не выдержал такой жесткой битвы и оказался внизу таблицы с одним баллом, но зато этот балл был добыт в игре с «Реалом» на «Сантьяго Бернабеу» — 2:2.

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    • Вообще, данный еврокубковый цикл «королевский клуб» начал неважнецки. За два первых матча он заработал 1 очко. «Милан», конечно, в этой группе стартовал идеально, завоевав четыре победы кряду, потому битва за второе место точилась между дортмундцами и мадридцами.

    Перед встречей команды Анчелотти с командой Дель Боске на «Бернабеу» «Милан» шел первым с 12 очками, ниже расположился «Реал» с 5 баллами, а «Боруссия» Д имела на тот момент 4 пункта.

    Игра больших имен

    От поединка на «Сантьяго Бернабеу», который датирован 12 марта 2003-го года, зависела дальнейшая судьба «королевского клуба» в Лиге чемпионов. Поэтому Висенте Дель Боске пришлось поломать голову в вопросе выбора стартового состава и подходящей схемы на матч против лидера группы.

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    • Великий тактик решил, что лучше всего расставить свой звездный состав по варианту 4-3-2-1. Нападающим в этой игре должен выступить Роналдо, а помогать ему на острие будут Фигу и Рауль. Руководить центром поля предстояло Зизу.

    Папа Карло не боялся именитого оппонента, которого он уже обыграл раз в сезоне 2002/2003, и выставил атакующую схему с двумя форвардами. Роль нападающих исполнили Шевченко и Ривалдо, а под ними играл Зеедорф.

    Переждали, превзошли и забили

    В день матча «Сантьяго Бернабеу» посетило 77 тысяч зрителей. Практически вся арена переживала за «Реал», поскольку мадридцам нужно было забирать максимальное количество очков. Но со стартовым свистком Кима Милтона Нильсена вперед пошел «Милан».

    Команда Анчелотти начала вести себя по-хозяйски с первых минут. Мастера дальних ударов старались напугать Касильяса выстрелами из-за пределов штрафной, однако получалось не очень.

    «Реал» — «Милан». ЛЧ 2002/2003

    Спустя короткий временной отрезок «Реал» забрал мяч себе и пошел отвечать «Милану». Впереди мадридцы оказались более удачливыми и организовали результативную атаку на 12-й минуте. Роберто Карлос вторым темпом пошел в нападение и выпилил пас внешней стороной стопы на Роналдо. Бразилец сделал скидку на Рауля, а капитан нанес пушечный удар в ближний угол так, что мяч от Аббьяти влетел в сетку.

    После того, как счет был открыт, команды начали играть веселее. «Милан» продолжал искать счастье дальними ударами, а вот у «Реала» атаки получались куда интереснее. Подопечные Дель Боске неоднократно разрывали защитные линии «россонери», но на финальном рубеже здорово действовал вратарь. Благодаря усилиям Аббьяти хозяева до перерыва больше не забили. Первый тайм закончился с минимальным преимуществом мадридцев.

    Решающий второй тайм

    После перерыва картина матча не особо изменилась. Миланцы настойчиво били издали, а «Реал» играл изобретательнее. Красота мадридской атаки позволила им повести в два гола уже на 57-й минуте. Беда для «россонери» пришла с левого фланга. Роберто Карлос отдал хороший пас на Рауля, а дальше сработало мастерство нападающего. Лаурсен, Редондо и Костакурта были обыграны форвардом мадридцев, который в итоге плотно пробил рядом с девяткой. Для вратаря это оказался мертвый выстрел, 2:0.

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    Второй забитый мяч слегка успокоил игру. «Милан» делал видимость нападения, в то время как мадридская команда продолжала радовать публику красотой и имела еще несколько идеальных моментов для третьего гола. Секундомер отсчитывал минуты и постепенно приближал хозяев к победе.

    Однако на 81-й минуте красно-черные сократили разницу в счете. Зеедорф на чужой половине поля наградил пасом подключившегося к атаке Мальдини. Тот подал в штрафную, а Ривалдо в прыжке переиграл головой соперников. Для бразильца гол на «Бернабеу» считался особенным.

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    • По такой игре ничья казалась маловероятной, «Реал» был ближе к третьему голу. На 86-й минуте так и случилось. Команда Дель Боске затолкала мяч в сетку в ходе прекрасно разыгранной атаки. Сперва Зидан обыгрался в стеночку с Раулем, а затем Зизу вошел во вратарскую и выкатил мяч на Гути. Гути уже внес его в пустую рамку с пары десятков сантиметров, 3:1.

    Зрелищная встреча в столице Испании подарила хозяевам важные три очка. В итоге в своей группе они финишируют вторыми, опередив дортмундцев на 1 балл. Вместе с «Миланом» они выйдут в плей-офф. Там «Реал» устроит голевую феерию с «МЮ», а команда Анчелотти и вовсе станет триумфатором тогдашней Лиги чемпионов. 0

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