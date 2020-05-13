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    «Барселона» и «Реал» получат перевес на трансферном рынке

    Насколько популярными будут обмены игроками?

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    Филипе Коутиньо
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    В свете экономического кризиса на трансферном рынке произойдут корректировки. Разбираемся, как изменутся сделки по подписанию игроков, и кто от этого выиграет.

    Обмены игроками должны стать популярными

    В последние годы исчезла практика обмена игроками между командами либо напрямую, либо в форме обмена с деньгами, как частью сделки.

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    • Возможно, из-за растущего бюрократизма вокруг индивидуальных сделок с клубами, становится все труднее осуществить такие обмены. Однако сжатие трансферного рынка в связи с коронавирусом может изменить эту ситуацию грядущим летом.

    В прессе о них говорят все больше и больше, и, вероятно, мы увидим, что все больше и больше таких сделок будет заключаться.

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    «Барселона» и «Реал» обладают большими составами

    У таких больших клубов, как «Барселона» и «Реал», есть большие группы игроков, включая тех, кто находился в аренде. С учетом внезапного сокращения доходов, пришло время ликвидировать эти активы и продать их.

    Более того, они могут попытаться обменять футболистов с другими командами, которые находятся в аналогичном финансовом положении, чтобы фактически попытаться усилиться в этот трудный период.

    У каждого из этих клубов есть несколько громких имен в команде, время которых в ней истекло. Даже этой уникальной ситуации по разным причинам будет недостаточно, чтобы вернуть их в строй. Возьмите пример Филипе Коутиньо у каталонцев и Хамеса Родригеса у мадридцев.

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    Хотя их нынешние владельцы могут решиться с ними попрощаться, у данных исполнителей большой послужной список и ценность, несмотря на недавние неудачи. Вы не сможете обменять их на Тимо Вернера или Джейдона Санчо, но в ответ можно легко получить весьма солидного игрока.

    Если «Реал» решит, что ему нужен центрхав для помощи Каземиро, он может получить подходящего футболиста в обмен на колумбийца, от которого они все равно хотят избавиться. Равно как и «Барселона» может усилить свой состав — возможно, добротным новичком из «Эвертона» или «Челси» в обмен на бразильца, который все еще интересен командам АПЛ.

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    • Возможно, это не самый привлекательный способ добиться цели, но на этот раз он может активно применяться, в то время, как два главных кита испанского футбола смогут обмениваться звездными креативными футболистами ради большей стабильности и глубины состава. 0

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