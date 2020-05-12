Переход Неймара в ПСЖ станет символом кризиса

Футбольный мир вступает в эру экономии ресурсов из-за мировой рецессии, связанной с пандемией коронавируса. Разбираемся, что будет с дорогими трансферами в блишайшие годы.

Трансформацию футбола ожидает корректировка

Даже когда в 2017 году ПСЖ приобрел у «Барселоны» Неймара, сумма сделки виделась экстраординарной — 198 млн фунтов (222 млн евро), что на 125 процентов больше, чем предыдущий рекорд, установленный годом ранее, когда «Манчестер Юнайтед» подписал контракт с Полем Погба из «Ювентуса».

Это был не просто трансферный рекорд, а заявление французского гранда о своей мощи, который тем самым пытался подчеркнуть свой статус суперклуба и в то же время поднять рынок до уровня, на котором могут конкурировать только сверхбогатые покупатели.

Три года спустя, когда футбол приостановлен по всему земному шару, а главные лиги отчаянно пытаются найти способ предотвратить свой финансовый крах, мир выглядит совсем по-другому. Модель, основанная на постоянном росте, получила резкий шок.

Какой бы ни была новая реальность, когда футбол в конце концов вернется, проявилось ли чувство социальной ответственности или, что более вероятно, учитывая направление движения за последние три десятилетия, игра становится более сфокусированной на элите и все ближе движется к структуре на основе франшизы, на пути данного тренда будет корректировка.

Какими были первые трансферные рекорды в футболе

Даже те клубы, которые поддерживаются суверенными фондами благосостояния, будут сталкиваться с ограничениями финансового фейр плей (ФФП), которые неизбежно отслеживают экономические тенденции в целом. Это указывает на то, что давление ФФП будет облегчено в течение года или двух, чтобы не наказывать клубы, которые внезапно и не по своей вине обнаружили, что их потоки доходов заблокированы, но, похоже, в футболе все равно мало желания возвращаться к безграничным расходам.

До Неймара трансферный рекорд выросла более чем вдвое всего в два раза. В 1903 году «Бирмингем» (на тот момент — «Смолл Хит») раскошелился на 500 фунтов на инсайда «Барнсли» Бенни Грина, в пять раз превысив десятилетний рекорд, который установился после того, как «Астон Вилла» преодолела трехзначный барьер, приобретя шотландского форварда Уилли Гроувса у «Вест Бромвича».

В 1932 году «Ривер Плейт» подписал центрфорварда Бернабе Феррейру из «Тигре» за 23 тыс. фунтов, обойдя отметку, установленную четырьмя годами ранее, когда «Арсенал» купил нападающего Дэвида Джека у «Болтона» за 10 890 фунтов, и установив первый рекорд за пределами Британии. Рекорд Грина продержался всего девять месяцев, тогда как Феррейра был самым дорогим игроком на планете в течение 17 лет. Рекорд же Неймара мог сохраняться так же долго.

Рецессия надолго сохраняет трансферный рекорд

Пример Феррейры выделяется среди прочих по ряду причин. Аргентинский футбол переживал период бурного роста, чему способствовали радиопередачи, которые передавали от Буэнос-Айреса до джунглей Тукумана на севере, пыльным предгорьям Анд на западе и обожженному ветром холоду Огненной Земли на юге, объединяя молодую нацию.

Аргентина дошла до финала Олимпийских игр в 1928 году и ЧМ-1930, оба раза потерпев поражения от своих соседей Уругвая, которые только усилили стремление «альбиселестес» к успеху. В 1931 году лига страны стала профессиональной, что вызвало новую волну интереса и привело к буму членства в крупнейших клубах.

Хотя государственный переворот в 1930 году положил начало так называемому «Бесславному десятилетию» — годы коррупции, репрессий и экономического спада, которые в конечном итоге привели к захвату власти Хуаном Пероном в 1943 году — когда Феррейра был подписан, полное влияние «Великой депрессии» еще не ощущалось. Футболист имел огромный успех, прославившись сильным ударом, который принес ему в среднем гол за игру в течение восьми сезонов.

Популярность Феррейры способствовала строительству стадиона «Миллионеров» «Эль Монументаль», но в связи с глобальным экономическим кризисом, особенно в индустриальных районах, где ранее процветал футбол, ни один другой клуб не приблизился к такому размеру суммы за трансфер.

Новая рецессия ударит по трансферному рынку

Лишь после всплеска посещаемости матчей в Великобритании после Второй мировой войны, а затем инвестиций местных промышленников в итальянские клубы на этот рекорд снова замахнулись. Инсайд Джони Моррис, поссорился с менеджером команды Мэттом Басби, и был продан «Манчестер Юнайтед» в «Дерби» за 24 тыс. фунтов в 1949 году, и в последующие три года этот его удалось побить еще четыре раза.

Ситуации с Феррейрой и Неймаром аналогичны тем, что «Ривер Плейт» и ПСЖ дали понять, что сделка создаст образ богатства и власти. В обоих случаях игрок был достаточно знаменит, чтобы оправдать расходы, даже когда внезапно удалось взять такую финансовую высоту. Но что можно сказать теперь по поводу клубов и трансферов во время нынешнего кризиса?

«В нынешних обстоятельствах кажется неуместным видеть спекуляции касательно подписаний за сотни миллионов», — заявил на прошлой неделе исполнительный вице-президент «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд. «Существует большая разница между этими историями и экономическими реалиями, с которыми сталкиваются футбольные клубы в целом».

Доходы будут падать. Вероятно, будет период в несколько месяцев, когда матчи будут проводиться без зрителей. В прошлом сезоне выручка «МЮ» в игровой день составила 110 млн фунтов, и ее нелегко чем-то закрыть, поэтому большой спад кажется неизбежным.

Спонсорский, рекламный и коммерческий доход упадут. Будет падать подписка на телеканалы, что, наряду с сокращением рекламы, уменьшит количество трансляций. Никто не знает, каким будет дальнейшее влияние кризиса на поездки команд, что сократит жизнеспособность международных турниров и зарубежных туров. Это самый большой финансовый удар в игре с 1930-х годов.

Трансферный рынок станет иным

Но слово, которое использовал Вудворд, кажется удачным — «неуместно». Клубы отправляли в неоплачиваемый отпуск свой персонал. Они просили игроков отложить выплату зарплат или их сократить.

Если будет серьезная рецессия, как любой клуб может оправдать расходы на подписание игрока в 200 млн фунтов во время массовой безработицы и бедности, особенно если они просят правительство помочь им или игроков — пойти на сокращение окладов?

Посему логика больших сделок изменится. Правда, вероятная альтернатива, когда крупные клубы с большими ресурсами, чтобы пережить трудные времена, будут забирать игроков у более слабых по выгодной цене, не кажется более приемлемой.

В любом случае сумма перехода Неймара, вероятно, будет сохраняться годами, как и в случае с Феррейрой — будто тотем предыдущей эпохи, когда элитный футбол верил в свою вечную способность генерировать деньги, эпохи доверия, граничащей с высокомерием, прежде чем разразился вирус... 0