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    Нет времени прощаться. 5 игроков, для которых сезон уже завершился сменой клуба

    Рассказываем об игроках, которые уже успели завершить сезон и перебраться в новый клуб

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    Хаким Зиеш
    Хаким Зиеш
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    Мы все еще находимся в нескольких месяцах от того момента, когда, при нормальных обстоятельствах, открылось бы летнее трансферное окно 2020 года. Тем не менее, пандемия коронавируса спутала все карты, вынудив голландскую Эредивизию и французскую Лигу 1 преждевременно завершить свои чемпионаты.
    Следствием этого стало то, что некоторые игроки уже провели свои последние матчи за те клубы, которые они в настоящее время все еще представляют.

    Автор Squawka Мохамед Моаллим составил список из пяти известных игроков, находящихся в этой ситуации — ни один из которых не является свободным агентом с возможностью продления контракта.

    1. Хаким Зиеш


    Откуда: «Аякс»
    Куда: «Челси»

    Запрет на совершение покупок игроков означал, что новому тренеру «Челси» Фрэнку Лэмпарду пришлось немного подождать, прежде чем сделать свой первый крупный трансфер.

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    • После того, как запрет на переходы был снят перед январским трансферным окном 2020 года, наставник команды, являющийся ее лучшим бомбардиром всех времен, предположил, что пришло время взяться за дело.

    Вместо этого...ничего не случилось. Сообщается, что Лэмпард хотел подписать контракт с плеймейкером «Аякса» Хакимом Зиешем, но амстердамцы не были готовы его отпустить.

    Однако через месяц было достигнуто соглашение, согласно которому Зиеш переедет на «Стэмфорд Бридж» летом.

    Зиеш покидает «Аякс», имея в своем активе 48 голов и 82 передачи в 165 матчах, а также дважды выиграв награду «Игрок сезона» и четыре награды Эредивизии как лучший ассистент.

    2. Вильям Салиба


    Откуда: «Сент-Этьен»
    Куда: «Арсенал»

    Вильям Салиба

    Оборона долгое время была проблемной областью для «Арсенала», который прошлым летом пытался решить эту проблему, приобретя Вильяма Салиба из «Сент-Этьена».

    В рамках сделки, однако, Салиба была немедленно отправлен обратно в клуб Лиги 1 для в аренду до конца сезона.

    В связи с тем, что для французского чемпионата сезон 2019/20 был завершен, следующее появление игрока на футбольном поле должно быть уже в цветах «Арсенала».

  • Приход Салиба — это просто фантастика, мы хотим, чтобы Салиба был в команде. Мы хотим, чтобы кто-то ужасающий был в обороне.
  • Кевин Кэмпбелл, AFTV

    • Микель Артета, без сомнения, следил за 19-летним центральным защитником, который, как ожидается, окажет «ужасающее» (в хорошем смысле) влияние на линию обороны «канониров».

    3. Рагнар Ахе


    Откуда: «Спарта» Роттердам
    Куда: «Айнтрахт» Франкфурт

    Это переход, которого мало кто ожидал. Тем не менее, он случился, что дает большие перспективы Рагнару Ахе, который до сих пор играл только за роттердамскую «Спарту» в Голландии.

    Рагнар Ахе

    21-летний форвард не был сильно плодовит в этом сезоне: он забил пять мячей в 19 поединках Эредивизии, но, похоже, это приобретение было сделано «Айнтрахтом» по большему счету на перспективу.

    Так как сложно представить, что Ахе, являющийся уроженцем Франкфурта, сходу застолбит себе место в стартовом составе «Айнтрахта».

    4. Борис Эсселе


    Откуда: «Амьен»
    Куда: «Лион»

    Борис Эсселе

    Еще один трансфер, связанный, предположительно, с долгосрочными планами относительно игрока.

    Борис Эсселе, 20-летний камерунский вратарь, присоединился к «Амьена» прошлым летом, прежде чем несколькими месяцами позже согласиться на переход в «Лион» этим летом.

    При этом он так ни разу и не сыграл за «Единорогов», которые вылетают в Лигу 2 на следующий сезон, после того, как французская футбольная ассоциация решила зафиксировать результаты на основе текущей таблицы.

    5. Пап Гуйе


    Откуда: «Гавр»
    Куда: «Уотфорд»

    Пап Гуйе

    Еще неизвестно, будет ли завершен этот сезон Премьер-лиги после всего лишь 30 игр, но одна из команд, которая может вылететь в случае возобновления соревнований — «Уотфорд».

    В настоящее время они находятся чуть выше зоны вылета, лишь по дополнительным показателям обгоняя «Борнмут», у которого столько же очков.

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    Тем не менее, у клуба уже есть планы на следующий сезон. Французский опорный полузащитник Пап Гуйе присоединяется, перейдя из «Гавра», того самого клуба, который дал дорогу в жизнь Бенджамину Менди, Полю Погбу, Лассане Диарра, Рияду Марезу и Димитри Пайету.

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