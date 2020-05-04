Нет времени прощаться. 5 игроков, для которых сезон уже завершился сменой клуба

Мы все еще находимся в нескольких месяцах от того момента, когда, при нормальных обстоятельствах, открылось бы летнее трансферное окно 2020 года. Тем не менее, пандемия коронавируса спутала все карты, вынудив голландскую Эредивизию и французскую Лигу 1 преждевременно завершить свои чемпионаты.

Следствием этого стало то, что некоторые игроки уже провели свои последние матчи за те клубы, которые они в настоящее время все еще представляют.

Автор Squawka Мохамед Моаллим составил список из пяти известных игроков, находящихся в этой ситуации — ни один из которых не является свободным агентом с возможностью продления контракта.

1. Хаким Зиеш

«Аякс»«Челси»

Запрет на совершение покупок игроков означал, что новому тренеру «Челси» Фрэнку Лэмпарду пришлось немного подождать, прежде чем сделать свой первый крупный трансфер.

После того, как запрет на переходы был снят перед январским трансферным окном 2020 года, наставник команды, являющийся ее лучшим бомбардиром всех времен, предположил, что пришло время взяться за дело.

Вместо этого...ничего не случилось. Сообщается, что Лэмпард хотел подписать контракт с плеймейкером «Аякса» Хакимом Зиешем, но амстердамцы не были готовы его отпустить.

Birthday boy, Hakim Ziyech speaking shortly after we announced his signing... 😃 pic.twitter.com/v55sLOvwKz — Chelsea FC — #StayHomeSaveLives (@ChelseaFC) March 19, 2020

Однако через месяц было достигнуто соглашение, согласно которому Зиеш переедет на «Стэмфорд Бридж» летом.

Зиеш покидает «Аякс», имея в своем активе 48 голов и 82 передачи в 165 матчах, а также дважды выиграв награду «Игрок сезона» и четыре награды Эредивизии как лучший ассистент.

2. Вильям Салиба

«Сент-Этьен»«Арсенал»

Вильям Салиба globallookpress.com

Оборона долгое время была проблемной областью для «Арсенала», который прошлым летом пытался решить эту проблему, приобретя Вильяма Салиба из «Сент-Этьена».

В рамках сделки, однако, Салиба была немедленно отправлен обратно в клуб Лиги 1 для в аренду до конца сезона.

В связи с тем, что для французского чемпионата сезон 2019/20 был завершен, следующее появление игрока на футбольном поле должно быть уже в цветах «Арсенала».

Приход Салиба — это просто фантастика, мы хотим, чтобы Салиба был в команде. Мы хотим, чтобы кто-то ужасающий был в обороне. Кевин Кэмпбелл, AFTV

Микель Артета, без сомнения, следил за 19-летним центральным защитником, который, как ожидается, окажет «ужасающее» (в хорошем смысле) влияние на линию обороны «канониров».

3. Рагнар Ахе

«Спарта» Роттердам«Айнтрахт» Франкфурт

Это переход, которого мало кто ожидал. Тем не менее, он случился, что дает большие перспективы Рагнару Ахе, который до сих пор играл только за роттердамскую «Спарту» в Голландии.

Рагнар Ахе globallookpress.com

21-летний форвард не был сильно плодовит в этом сезоне: он забил пять мячей в 19 поединках Эредивизии, но, похоже, это приобретение было сделано «Айнтрахтом» по большему счету на перспективу.

Die Eintracht verpflichtet Ragnar Ache! 🦅 Der gebürtige Frankfurter kehrt zur Saison 2020/21 von Sparta Rotterdam in seine Heimatstadt zurück und unterschreibt einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025.#Ache2025 #SGEhttps://t.co/lVmfFOUWAP — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) January 3, 2020

Так как сложно представить, что Ахе, являющийся уроженцем Франкфурта, сходу застолбит себе место в стартовом составе «Айнтрахта».

4. Борис Эсселе

«Амьен»«Лион»

Борис Эсселе globallookpress.com

Еще один трансфер, связанный, предположительно, с долгосрочными планами относительно игрока.

Борис Эсселе, 20-летний камерунский вратарь, присоединился к «Амьена» прошлым летом, прежде чем несколькими месяцами позже согласиться на переход в «Лион» этим летом.

L'@OL engage Boris Essele 🇨🇲 (19 ans), gardien du @AmiensSC. Il restera à Amiens jusqu'à la fin de la saison et devrait ensuite rejoindre la réserve 🔴🔵 #TeamOL via @lequipe pic.twitter.com/rO2WyPHsah — Café du Commerce OL (@CafeCommerceOL) January 10, 2020

При этом он так ни разу и не сыграл за «Единорогов», которые вылетают в Лигу 2 на следующий сезон, после того, как французская футбольная ассоциация решила зафиксировать результаты на основе текущей таблицы.

5. Пап Гуйе

«Гавр»«Уотфорд»

Пап Гуйе globallookpress.com

Еще неизвестно, будет ли завершен этот сезон Премьер-лиги после всего лишь 30 игр, но одна из команд, которая может вылететь в случае возобновления соревнований — «Уотфорд».

В настоящее время они находятся чуть выше зоны вылета, лишь по дополнительным показателям обгоняя «Борнмут», у которого столько же очков.

Тем не менее, у клуба уже есть планы на следующий сезон. Французский опорный полузащитник Пап Гуйе присоединяется, перейдя из «Гавра», того самого клуба, который дал дорогу в жизнь Бенджамину Менди, Полю Погбу, Лассане Диарра, Рияду Марезу и Димитри Пайету.

0