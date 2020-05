Нет времени прощаться. 5 игроков, для которых сезон уже завершился сменой клуба

Следствием этого стало то, что некоторые игроки уже провели свои последние матчи за те клубы, которые они в настоящее время все еще представляют.

Автор Squawka Мохамед Моаллим составил список из пяти известных игроков, находящихся в этой ситуации — ни один из которых не является свободным агентом с возможностью продления контракта.

Запрет на совершение покупок игроков означал, что новому тренеру «Челси» Фрэнку Лэмпарду пришлось немного подождать, прежде чем сделать свой первый крупный трансфер.

После того, как запрет на переходы был снят перед январским трансферным окном 2020 года, наставник команды, являющийся ее лучшим бомбардиром всех времен, предположил, что пришло время взяться за дело.

Вместо этого...ничего не случилось. Сообщается, что Лэмпард хотел подписать контракт с плеймейкером «Аякса» Хакимом Зиешем, но амстердамцы не были готовы его отпустить.

