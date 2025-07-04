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    Неман — Ислочь. Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, чемпионат Беларуси, 4 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Неман» — «Ислочь»
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    «Неман»
    «Неман» примет дома «Ислочь» в матче 15-го тура Высшей лиги Беларуси. Поединок состоится 4 июля и начнется в 20:55 по мск. Ставка и прогноз на матч «Неман» — «Ислочь», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 04 Июля 2025 года

    Неман

  • Гродно
    •  Неман 20:55 Ислочь

    Ислочь

  • Минск
    •

    «Неман»

    Турнирное положение: «Неман» по итогам 14-ти туров белорусского первенства набрало 25 очков и борется за попадание в еврокубки.

    Команда занимает пятую строчку и на четыре пункта отстает от зоны континентальных турниров (топ-2), а также лишь на один балл опережает своего ближайшего преследователя в лице нынешнего соперника.

    Неман — Ислочь: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 14-го тура Высшей лиги клуб на чужом поле разошелся мировой с «Витебском» (0:0).

    Перед этим в 13-м туре национального первенства коллектив уже набрал максимум очков, на этот раз в домашних стенах переиграв «Минск» с результатом 2:1.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в четырех последних играх, которые пришлись на Высшую лигу, «Неман» трижды победил и ни разу не проиграл.

    Такая форма сулит хозяевам хорошие шансы на три очка, особенно на своем поле, тем не менее, это будет непросто, если учесть примерно тот же класс их соперника.

    Антон Сучков — лучший бомбардир команды в чемпионате Беларуси с четырьмя голами.

    «Ислочь»

    Турнирное положение: «Ислочь» по итогам 14-ти поединков белорусского первенства набрал 24 очков и также борется за выход в еврокубки.

    Команда занимает шестую строчку и лишь на пять баллов отстает от зоны континентальных турниров (топ-2), а также на один пункт от своего нынешнего соперника.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 14-го тура чемпионата страны клуб на своем поле с результатом 1:3 потерпел поражение от «Торпедо БелАЗ».

    Перед этим коллектив уже набрал максимум очков, когда в 13-м туре национального первенства теперь уже в чужих стенах одержал победу над «Сморгонью» (4:0)

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в 13-ти последних матчах, которые пришлись на Высшую лигу, «Ислочь» проиграл лишь дважды при шести победах и пяти ничьих.

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    Такая форма обещает гостям неплохие шансы по крайней мере на мировой исход, тем более против соперника примерно того же класса, что, правда, будет непросто, если учесть фактор чужого поля.

    Александр Шестюк — лучший бомбардир команды и чемпионата Беларуси с 10-ю голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из пяти последних матчей «Немана» забивали обе команды

    • в четырех из пяти последних матчей «Ислочи» забивали больше 2,5 голов

    • в 11-ти из 13-ти последних матчей «Ислочь» не проиграла.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Неман» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.65. Ничья — в 3.50, победа «Ислочи» — в 5.30.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.00 и 1.72.

    Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в их двух последних выездных поединках.

    Вместе с тем, в пяти из семи последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют, ведь так было в их 11-ти из 13-ти последних матчей.

    Ставка: «Ислочь» не проиграет за 2.10

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Неман — Ислочь?

    Матч Неман — Ислочь состоится 04 июля 2025 года в 20:55 по московскому времени в рамках турнира: Высшая лига Белоруссии.

    Прогноз: какой прогноз на матч Неман — Ислочь?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал больше 2,5 голов.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Неман — Ислочь?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал больше 2,5 голов» с коэффициентом у букмекеров 2.00.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Неман — Ислочь?

    Смотреть матч турнира Высшая лига Белоруссии в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Неман — Ислочь?

    Коэффициенты букмекеров: «Неман» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.65. Ничья — в 3.50, победа «Ислочи» — в 5.30.

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