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    Хватило пяти для унижения. Как в сезоне 1988/1989 «Милан» растоптал «Реал»

    Заглянем поглубже в футбольные архивы и достанем с полок сведения о еврокубковом сезоне 1988/1989

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    «Милан» — «Реал». Кубок европейских чемпионов 1988/1989
    «Милан» — «Реал». Кубок европейских чемпионов 1988/1989
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    В полуфинальном противостоянии между «Миланом» и «Реалом» итальянцы унизили мадридцев на своем поле.

    С первого раунда к полуфиналу

    В ходе первых двух раундов и «Реал», и «Милан» легко разобрались со своими слабыми оппонентами. На старте пути «королевский клуб» в двух матчах разнес норвежскую команду «Мосс» — 4:0, после чего подопечные Лео Бенхаккера прибили польский «Гурник Забже» — 4:2.

    «Милан», который тренировал тогда Арриго Сакки, в первом раунде хлопнул клуб «Витоша» — 7:2, а на следующем этапе «россонери» в двух поединках расписали мировую с «Црвеной Звездой». Второй матч между этими командами даже пришлось доигрывать на следующий день (10 ноября) из-за сильного тумана. Однако дело дошло до серии пенальти, которая решила все в пользу итальянцев, позволив им пройти дальше.

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    • С первыми серьезными испытаниями мадридцы столкнулись в четвертьфинале, когда попали на ПСВ. В Эйндховене Ромарио и Бутрагеньо забили по голу, а на «Сантьяго Бернабеу» «Реал» вырвал победу в дополнительное время, благодаря мячу Рафаэля Васкеса на 105-й минуте.

    У «Милана» на стадии 1/4 было все не так результативно, но очень напряжно. Красно-черные сошлись с «Вердером». По сумме двух встреч 1:0 они обыграли представителей Германии. После нулевой ничьей в Бремене Марко ван Бастен решил все с пенальти на «Сан-Сиро».

    Первый матч 1/2 не предвещал беды

    5 апреля 1989-го года «Сантьяго Бернабеу» открыл секторы своих трибун для ста тысяч фанатов, пришедших в тот вечер увидеть вживую любимых футболистов в сливочной форме. Встречу в Мадриде «Реал» начал уверенно, однако первый гол зрители увидели аж на 42-й минуте. В воротах миланцев расписался Уго Санчес.

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    • Такой расклад, безусловно, устраивал «королевский клуб», но команда Бенхаккера пропустила ответный гол на 77-й минуте. За «Милан» тогда забил их звездный нападающий Марко ван Бастен. В итоге 1:1, этот счет устраивал миланцев перед ответкой на «Сан-Сиро».

    «Милан» сразу же завладел инициативой

    Ответный матч 1/2, в котором «Реал» будет избит красно-черными, датирован 19 апреля 1989-го года. «Сан-Сиро», конечно, не переплюнул «Бернабеу» по количеству людей, но тоже был переполнен. 73 тысячи фанатов ждали стартового свистка. Бельгийский рефери Алексис Понне начал эту встречу, а миланцы с первых минут принялись наращивать процент владения мячом.

    «Милан» — «Реал». Кубок европейских чемпионов 1988/1989

    Звездный коллектив Арриго Сакки взял игру под собственный контроль и за 15 минут успел создать пару-тройку солидных шансов для выхода вперед. Мадридцы на старте поединка делали акцент на стандартные положения и допускали много брака при длинных передачах.

    Начало позора на «Сан-Сиро»

    На 18-й минуте «Реал» пропустил первый гол. Своим футбольным интеллектом блеснул Карло Анчелотти. Он находился с мячом в десятке метров от штрафной и решил приложиться дальним ударом. Карло красивенным выстрелом попал точно под перекладину, Франсиско Буйо ничего не сумел поделать, а раз так, то пришлось вынимать из сетки, 1:0.

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    • После забитого гола «Милан» не сбавлял темп. Второй мяч хозяева нашли уже на 25-й минуте. Несколько угловых в течение короткого промежутка времени принесли свои плоды. В ходе розыгрыша одного из корнеров Мауро Тассотти выполнил кросс на Райкарда. Франк головой переправил мяч в сетку, 2:0!

    До 45-й минуты с голами поутихло. Однако моментов в игре все еще хватало. «Реал» несколько раз попробовал свои силы в атаке, но опасными их созданные возможности назвать сложно. А большая часть походов «Милана» вперед обязательно заканчивалась ударами в створ.

    На 45-й минуте активный по ходу первого тайма Рууд Гуллит сделал счет разгромным. Нидерландский полузащитник обыгрался с Роберто Донадони, который подал в штрафную. Навес итальянца замкнул сам Гуллит, 3:0.

    Избиение продолжилось и после перерыва

    Выйдя из раздевалки, «Милану» понадобилось всего четыре минуты для очередного гола. В штрафной «Реала» Рууд Гуллит скинул мяч на Марко ван Бастена, форвард «россонери» подработал его под левую ногу, после чего ввинтил его в верхний угол. Команда Арриго Сакки громила мадридцев 4:0 к 50-й минуте. Ни о каком камбэке при такой ужасной игре «Реала» никто даже и не думал.

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    Еще один привет прилетел в ворота мадридцев на 59-й минуте. «Милан» снова создал себе голевой момент после углового. Заработав очередной корнер, хозяева решили разыграть его у флажка. Мяч получил Роберто Донадони, который дошел до угла штрафной площади, после чего с левой прицельно пробил в ближний угол. Франсиско Буйо был закрыт толпой других футболистов, из-за чего и прозевал момент.

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    • К 60-й минуте «Реал» горел 5:0. На лицах игроков в синей форме все можно было прочитать без слов. Их безысходные ухмылки характеризовали полную растерянность. Через 30 минут этот позорный вечер завершился. «Милан» больше не забил, но общего счета 6:1 им с запасом хватило для выхода в финал.

    В заключительной встрече Кубка европейских чемпионов 1988/1989 красно-черные разгромят клуб «Стяуа» — 4:0. По два гола в свой актив внесут Рууд Гуллит и Марко ван Бастен. 0

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