РПЛ на развилке: три сценария завершения чемпионата России

Все футбольные турниры в России прерваны с 17 марта минимум до 31 мая. Однако принимать решение о том, как завершится сезон нужно в течение ближайших недель. У РФС есть три варианта: два оптимистичных и один — не очень.

В пятницу, 24 апреля, состоялся исполком УЕФА, по итогам которого организация направила европейским футбольным федерациям директиву: до 3 августа нужно определить участников еврокубков сезона 2020/21 и отправить их состав в УЕФА.

Позиция УЕФА неизменна — должен быть соблюден спортивный принцип и места в еврокубках должны быть определены по результатам этого сезона.

Ставя во главу угла безопасность всех, кто вовлечен в организацию матчей, УЕФА тщательно рекомендует доиграть все первенства и разыграть места в еврокубках.

Как именно чемпионаты будут завершены: доигровкой оставшихся матчей, мини-турниром, плей-офф или еще каким то образом — УЕФА не очень интересует.

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УЕФА будет считать обоснованным досрочное завершение чемпионатов в двух случаях:

1. Есть официальный указ или распоряжение, запрещающее проведение внутренних соревнований до даты, которая позволила бы своевременно завершить текущий сезон до начала нового сезона (фактически это условие относится к Голландии, там матчи профессиональных клубов запрещены до 1 сентября).

2. Возникают непреодолимые экономические проблем, которые делают завершение сезона невозможным, потому что это может поставить под угрозу долгосрочную финансовую стабильность внутренних турниров и/или клубов.

Отметим, что это не относится к 1 и 2 дивизионам, решения по завершению этих турниров принимают сами национальные ассоциации.

Определиться с тем, когда и как будут возобновлены национальные чемпионаты, и проинформировать УЕФА национальные федерации должны до 25 мая.

Что касается РПЛ, то пока существует три варианта завершения сезона.

Доигровка чемпионата

До 15 мая клубы РПЛ собираются в полных составах. Вернувшиеся из-за границы легионеры пройдут обязательный 14-дневный карантин — с 1 июня команды начинают тренироваться.

На 8 оставшихся туров РПЛ необходимы четыре, а лучше — пять недель. Плюс еще три недели требуются для подготовки команд к рестарту чемпионата, чтобы футболисты набрали форму.

РПЛ стартует 21 июня

Формат 8 туров: два — в недельном цикле, затем 5 — с матчами в середине недели, заключительный — в недельном цикле.

Матчи будут проводиться без зрителей (с учетом ограничений на спортивно-массовые мероприятия).

Календарь сверстан с учетом доигровки Кубка России, решение по этому турниру — за РФС.

Болельщики ЦСКА globallookpress.com

Есть проблема — в рабочей версии календаря на 17 июня назначен отложенный четвертьфинал Кубка России между «Уралом» и «Шинником».

В случае досрочного завершения первенства ФНЛ непонятно, когда проводить следующие стадии турнира.

Если ярославцы выйдут в следующий раунд Кубка, без матчей ФНЛ они, как и полуфиналист Кубка «Химки», выпадут из турнирного ритма в отличие от команд Премьер-лиги.

Кубок России планируется доиграть до 3 августа, чтобы полностью заполнить еврокубковую квоту на сезон-2020/21.

Есть вариант, при котором Кубок завершится позже, но тогда в нем не будет разыграна путевка в Лигу Европы — ее обладатель определится по итогам РПЛ.

Дата окончания чемпионата России — в 20-х числах июля.

Будет определен чемпион, участники еврокубков, из РПЛ вылетят два клуба, из ФНЛ выйдут два, две пары стыковых матчей РПЛ — ФНЛ проводиться не будут

Крайний срок по рекомендации УЕФА — 2 августа, вскоре после него намечен старт нового российского сезона и отбор в следующий розыгрыш еврокубков.

РПЛ стартует 28 июня

Формат 8 туров: первый — в недельном цикле, оставшиеся 7 туров — с матчами в середине недели

Всё о футболе России

Календарь при этом получается слишком жестким, ведь уже в сентябре начнется следующий сезон, а на зимнюю паузу клубы уйдут 16 декабря.

Все остальное — так же как и в варианте с возобновлением турнира 21 июня.

Досрочное завершение чемпионата

Если ситуация не позволит возобновить чемпионат России, и органы государственной власти примут соответствующие решения, то РФС признает первенства РПЛ, ФНЛ и ПФЛ состоявшимися, и обнулит Кубок России.

Места закрепляются по текущей таблице, но без вылета двух последних команд в ФНЛ. Таким образом, следующий сезон в РПЛ пройдет с 18 командами.

Через год российский футбол вернется к 16 участникам в элитном дивизионе: четыре команды вылетят напрямую, две поднимутся наверх из ФНЛ, стыковые матчи не проводятся.

Дополнительные четыре тура в сезоне Премьер-лиги 2020/21 будут компенсированы отменой на один сезон Кубка России.

Отметим, что за досрочное завершение чемпионата России выступают большинство клубов РПЛ.

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За доигровку чемпионата, по данным СМИ, выступают лишь пять клубов — «Зенит», «Локомотив», «Краснодар», «Ростов» и ЦСКА.

Места и участники еврокубков:

«Зенит» — чемпион

«Локомотив» напрямую выходит в группу Лиги чемпионов, «Краснодар» — в отборочный турнир

«Ростов» — напрямую выходит в группу Лиги Европы, ЦСКА и «Динамо» — в отборочный турнир

При этом «Спартак» теряет возможность попасть в Лигу Европы через Кубок России, где он вышел в полуфинал и должен был сыграть с «Зенитом».

В сезоне 2020/21 участники еврокубков определяются по таблице чемпионата: две лучшие команды — в Лигу чемпионов, третья — в Лигу Европы, еще две — в новый турнир УЕФА, Лигу конференций.

Путаница в ФНЛ

Решение по завершению сезона Футбольной национальной лиги было поддержано подавляющим большинством клубов, за исключением «Торпедо», «Чертаново» и «Нефтехимиком», которые подняли вопрос о продлении крайнего срока завершения сезона 2019-2020.

Однако разница в три тура между Премьер-лигой и ФНЛ существенна — в 40 дней 11 туров никак не встроить.

При этом командам приходится много летать, и нужно учитывать эпидемиологическую ситуацию в регионах.

Путевки в РПЛ-2020/21, скорее всего, будут распределяться на основе текущей таблицы ФНЛ — в премьер-лигу поднимутся «Ротор» и «Химки», если пройдут процедуру лицензирования, а «Чертаново» и «Торпедо» останутся на третьем и четвертом месте.

И вот тут-то и начинаются проблемы. «Армавир» еще до решения о досрочном завершении сезона объявил о снятии с турнира и отправил бумаги в ФНЛ, в результате чего может состояться перераспределение место в таблице.

Вот, что гласит регламент ФНЛ:

«Если команда, добровольно выбывшая или исключенная из первенства, сыграла 50% и более матчей первенства, то только во всех матчах второго круга, в том числе в уже сыгранных матчах второго круга, этой команде засчитываются поражения со счетом 0:3, а всем командам-соперницам засчитываются победы со счетом 3:0».

Во втором круге «Армавир» уже сыграл с «Торпедо» (и победил 2:1), но еще не сыграл с «Ротором» и «Химками».

По регламенту выходит, что торпедовцам должна быть присуждена победа со счетом 3:0, ведь «Армавир» формально снялся до остановки сезона.

После того, как Армавир отправил все бумаги в ФНЛ 15 апреля, таблица должна была быть обновлена, но этого не случилось.

Если таблицу обновят, «Торпедо» закончит сезон не с 53, а с 56 очками, как и у «Ротора», обойдя волгоградцев по дополнительным показателям. Учитывая, что у «Химок» только 54 очка, торпедовцы выходят в РПЛ.

Итог зависит от тонкостей регламента и решения лиги. 0