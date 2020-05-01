РПЛ на развилке: три сценария завершения чемпионата России

Позиция УЕФА неизменна — должен быть соблюден спортивный принцип и места в еврокубках должны быть определены по результатам этого сезона.
Ставя во главу угла безопасность всех, кто вовлечен в организацию матчей, УЕФА тщательно рекомендует доиграть все первенства и разыграть места в еврокубках.
Как именно чемпионаты будут завершены: доигровкой оставшихся матчей, мини-турниром, плей-офф или еще каким то образом — УЕФА не очень интересует.
УЕФА будет считать обоснованным досрочное завершение чемпионатов в двух случаях:
1. Есть официальный указ или распоряжение, запрещающее проведение внутренних соревнований до даты, которая позволила бы своевременно завершить текущий сезон до начала нового сезона (фактически это условие относится к Голландии, там матчи профессиональных клубов запрещены до 1 сентября).
2. Возникают непреодолимые экономические проблем, которые делают завершение сезона невозможным, потому что это может поставить под угрозу долгосрочную финансовую стабильность внутренних турниров и/или клубов.
Отметим, что это не относится к 1 и 2 дивизионам, решения по завершению этих турниров принимают сами национальные ассоциации.
Определиться с тем, когда и как будут возобновлены национальные чемпионаты, и проинформировать УЕФА национальные федерации должны до 25 мая.
Что касается РПЛ, то пока существует три варианта завершения сезона.
Доигровка чемпионата
До 15 мая клубы РПЛ собираются в полных составах. Вернувшиеся из-за границы легионеры пройдут обязательный 14-дневный карантин — с 1 июня команды начинают тренироваться.
На 8 оставшихся туров РПЛ необходимы четыре, а лучше — пять недель. Плюс еще три недели требуются для подготовки команд к рестарту чемпионата, чтобы футболисты набрали форму.
РПЛ стартует 21 июня
Формат 8 туров: два — в недельном цикле, затем 5 — с матчами в середине недели, заключительный — в недельном цикле.
Матчи будут проводиться без зрителей (с учетом ограничений на спортивно-массовые мероприятия).
Календарь сверстан с учетом доигровки Кубка России, решение по этому турниру — за РФС.
Есть проблема — в рабочей версии календаря на 17 июня назначен отложенный четвертьфинал Кубка России между «Уралом» и «Шинником».
В случае досрочного завершения первенства ФНЛ непонятно, когда проводить следующие стадии турнира.
Если ярославцы выйдут в следующий раунд Кубка, без матчей ФНЛ они, как и полуфиналист Кубка «Химки», выпадут из турнирного ритма в отличие от команд Премьер-лиги.
Кубок России планируется доиграть до 3 августа, чтобы полностью заполнить еврокубковую квоту на сезон-2020/21.
Есть вариант, при котором Кубок завершится позже, но тогда в нем не будет разыграна путевка в Лигу Европы — ее обладатель определится по итогам РПЛ.
Дата окончания чемпионата России — в 20-х числах июля.
Будет определен чемпион, участники еврокубков, из РПЛ вылетят два клуба, из ФНЛ выйдут два, две пары стыковых матчей РПЛ — ФНЛ проводиться не будут
Крайний срок по рекомендации УЕФА — 2 августа, вскоре после него намечен старт нового российского сезона и отбор в следующий розыгрыш еврокубков.
РПЛ стартует 28 июня
Формат 8 туров: первый — в недельном цикле, оставшиеся 7 туров — с матчами в середине недели
Календарь при этом получается слишком жестким, ведь уже в сентябре начнется следующий сезон, а на зимнюю паузу клубы уйдут 16 декабря.
Все остальное — так же как и в варианте с возобновлением турнира 21 июня.
Досрочное завершение чемпионата
Если ситуация не позволит возобновить чемпионат России, и органы государственной власти примут соответствующие решения, то РФС признает первенства РПЛ, ФНЛ и ПФЛ состоявшимися, и обнулит Кубок России.
Места закрепляются по текущей таблице, но без вылета двух последних команд в ФНЛ. Таким образом, следующий сезон в РПЛ пройдет с 18 командами.
Через год российский футбол вернется к 16 участникам в элитном дивизионе: четыре команды вылетят напрямую, две поднимутся наверх из ФНЛ, стыковые матчи не проводятся.
Дополнительные четыре тура в сезоне Премьер-лиги 2020/21 будут компенсированы отменой на один сезон Кубка России.
Отметим, что за досрочное завершение чемпионата России выступают большинство клубов РПЛ.
За доигровку чемпионата, по данным СМИ, выступают лишь пять клубов — «Зенит», «Локомотив», «Краснодар», «Ростов» и ЦСКА.
Места и участники еврокубков:
«Зенит» — чемпион
«Локомотив» напрямую выходит в группу Лиги чемпионов, «Краснодар» — в отборочный турнир
«Ростов» — напрямую выходит в группу Лиги Европы, ЦСКА и «Динамо» — в отборочный турнир
При этом «Спартак» теряет возможность попасть в Лигу Европы через Кубок России, где он вышел в полуфинал и должен был сыграть с «Зенитом».
В сезоне 2020/21 участники еврокубков определяются по таблице чемпионата: две лучшие команды — в Лигу чемпионов, третья — в Лигу Европы, еще две — в новый турнир УЕФА, Лигу конференций.
Путаница в ФНЛ
Решение по завершению сезона Футбольной национальной лиги было поддержано подавляющим большинством клубов, за исключением «Торпедо», «Чертаново» и «Нефтехимиком», которые подняли вопрос о продлении крайнего срока завершения сезона 2019-2020.
Однако разница в три тура между Премьер-лигой и ФНЛ существенна — в 40 дней 11 туров никак не встроить.
При этом командам приходится много летать, и нужно учитывать эпидемиологическую ситуацию в регионах.
Путевки в РПЛ-2020/21, скорее всего, будут распределяться на основе текущей таблицы ФНЛ — в премьер-лигу поднимутся «Ротор» и «Химки», если пройдут процедуру лицензирования, а «Чертаново» и «Торпедо» останутся на третьем и четвертом месте.
И вот тут-то и начинаются проблемы. «Армавир» еще до решения о досрочном завершении сезона объявил о снятии с турнира и отправил бумаги в ФНЛ, в результате чего может состояться перераспределение место в таблице.
Вот, что гласит регламент ФНЛ:
«Если команда, добровольно выбывшая или исключенная из первенства, сыграла 50% и более матчей первенства, то только во всех матчах второго круга, в том числе в уже сыгранных матчах второго круга, этой команде засчитываются поражения со счетом 0:3, а всем командам-соперницам засчитываются победы со счетом 3:0».
Во втором круге «Армавир» уже сыграл с «Торпедо» (и победил 2:1), но еще не сыграл с «Ротором» и «Химками».
По регламенту выходит, что торпедовцам должна быть присуждена победа со счетом 3:0, ведь «Армавир» формально снялся до остановки сезона.
После того, как Армавир отправил все бумаги в ФНЛ 15 апреля, таблица должна была быть обновлена, но этого не случилось.
Если таблицу обновят, «Торпедо» закончит сезон не с 53, а с 56 очками, как и у «Ротора», обойдя волгоградцев по дополнительным показателям. Учитывая, что у «Химок» только 54 очка, торпедовцы выходят в РПЛ.
Итог зависит от тонкостей регламента и решения лиги. 0