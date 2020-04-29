Нет смысла завершать сезон АПЛ ради самого завершения

Английская Премьер-лига надеется возобновить сезон. Но насколько правильно это делать, с учетом всех проблем в связи с пандемией коронавируса.

Досрочное завершение сезона — лучшее решение

Должно быть, до УЕФА дошли слухи о том, что люди страдают от нынешнего кризиса, и теперь возвращение футбола больших достижений не является его наивысшим приоритетом, поскольку последний указ руководящего органа не только продемонстрировал нехарактерное смирение, но и выявил неожиданный сдвиг в сторону здравого смысла.

Конечно, чемпионаты по всей Европе не должны быть оштрафованы за досрочное завершение нынешнего, разрушенного сезона. Но из всех решений, предложенных за последние несколько недель, это очевидное и наиболее простое в применении на практике.

Да, что-то нужно будет сделать с оставшимися турами, и как-то это будет решено согласно спортивным принципам, но это не должно выходить за рамки здравого смысла всемирной игры с прибылью, измеряемой миллиардами.

Вряд ли болельщики так сильно хотят смотреть матчи с пустыми трибунами, и это все равно зависит от денег. Похоже, что у игроков и тренеров такие планы не вызывают особого энтузиазма, и только по этой причине к словам о спортивной честности следует относиться с подозрением.

После возобновления сезона команды будут в плохом состоянии

Сезон английской Премьер-лиги безнадежно скомпрометирован. Проведение каждого тура в какой-то момент в середине лета может показаться наиболее справедливым вариантом, однако искусственность этой ситуации быстро станет очевидной, когда возобновятся матчи. «Ливерпуль» готовился к рекордно быстрому завоеванию чемпионства перед карантином, собираясь, вероятно, превзойти показатели «Манчестер Сити» в 100 очков двумя годами ранее.

Выйдет ли это у мерсисайдцев, если матчи будут проходить за закрытыми дверями? Желание «Красных» оформить титул на поле, а не по средней цифре набранных очков в случае досрочного завершения кампании вполне понятно, хотя, учитывая, что одна или две победы — это все, что им сейчас нужно, будет ли их энтузиазм таким же до последнего матча, когда бы это ни было?

Если лига будет завершена на пустых стадионах, маловероятно, что все 20 команд будут одинаково мотивированы. Было бы огромное различие между игрой коллектива перед приостановкой чемпионата и после нее, и клубы будут скорее ждать следующего сезона, так что итоговая таблица может оказаться чем-то вроде лотереи. Традиционно команды, которым уже по сути не осталось за что бороться, воодушевленно проводят концовку первенства, но будет ли так без своих болельщиков на трибунах?

Сама по себе логика доигрывания сезона ради самого доигрывания — совершенно бессмысленно и, возможно, опасно. Решимость клубов АПЛ найти способ сделать это основана лишь на стремлении избежать возврата больших сумм доходов от трансляции. Тем не менее, если кризис должен коснуться всех, то, безусловно, BT и Sky, которые совсем недавно показали прибыль в размере 2 млрд фунтов стерлингов и 1,2 млрд фунтов стерлингов за счет футбола, не должны теперь держать игру в качестве выкупа.

Футболу пора прекратить думать только о заработках

Футбол слишком долго живет в пузыре легких денег, если не видит, что это чрезвычайные обстоятельства. Никто не хочет сокращенного сезона, но никто также не просил самоизоляции и физического дистанцирования.

Все идут на жертвы, и, поскольку правительство Великобритании постоянно предупреждает, что ситуация будет продолжаться неделями, если не месяцами, было бы безрассудно ставить вопросы о вылетающих клубах и тех, кто займет их место, выше проблем со здоровьем, когда требуется лишь небольшая приспособляемость к текущей ситуации.

Как уже было предложено, никого не нужно понижать в классе, хотя бы на один раз. Если можно будет договориться о механизме, чтобы определить, какие команды заслуживают выхода в АПЛ, каждому дивизиону в Англии может быть разрешено немного увеличиться, пока опасность не исчезнет.

Даже в Германии есть вопросы к возобновлению сезона

То, что происходит с Лигой чемпионов, является более сложной проблемой, и УЕФА вряд ли ослабит свою позицию, желая увидеть, как она будет доиграна, хотя даже в том случае, если в конечном итоге ему придется посягнуть на следующий сезон, это коснется относительно небольшого количества команд и матчей, равно как и в Лиге Европы.

Германия опережает большинство стран по тестированию, отслеживанию и сдерживанию коронавируса, однако использование этого преимущества для возобновления футбольной программы все еще вызывает споры.

Хотя массовые мероприятия там запрещены до октября — самой ранней возможной даты, когда поединки с участием зрителей могут возобновиться — игроки Бундеслиги вернулись к тренировкам, и клубы попросили разрешения у правительства возобновить чемпионат при пустых трибунах в следующем месяце.

И все же, хотя сейчас многие рады возможности смотреть хоть какой-то большой футбол по ТВ, Германия еще не вышла из карантина, и вопрос об уместности возобновления матчей все же актуален. Одна фанатская организация заявила, что возвращение сезона в разгар пандемии будет «явным издевательством для остальной части общества». С этим трудно спорить. Не много ли о себе думает футбол? 0