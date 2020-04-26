Все взгляды прикованы к Германии. Что ждет футбол?

УЕФА начал со слов, которые стали привычными для всех футбольных организаций: «Здоровье — превыше всего». Уже после здоровья идет план. Лиги должны «изучить все возможные варианты», чтобы найти возможность доиграть сезон в полном объеме. Если не получится, то «приостановленные внутренние турниры должны возобновиться в другом формате».

А если — по решению правительства страны или из-за «непреодолимых экономических проблем» — сезон не возобновится, тогда путевки в еврокубки сезона 2020-2021 необходимо распределить, основываясь на «спортивном принципе».

Следующее заседание исполкома УЕФА состоится 27 мая. Ожидается, что к этому времени чемпионаты уже возобновятся в некоторых странах, а в других, включая Англию, команды уже будут тренироваться.

Однако чем больше появляется ответов, тем больше становится и вопросов.

Путь к финалу еврокубков

УЕФА уже наметил путь к финалу Лиги чемпионов сезона 2019-2020. Он начнется с оставшихся ответных матчей 1/8 финала 7 или 8 августа. После этого игры в двухматчевых противостояниях в будут проводиться каждые три или четыре дня — только воскресенья будут отведены для домашних турниров. Резервный план УЕФА включает в себя проведение одного матча вместо двух на каждой стадии. Финальный матч запланирован на 29 августа в Стамбуле.

Игры Лиги Европы будут проводиться за день до каждого двухдневного блока Лиги чемпионов. Финал планирует провести в польском Гданьске 27 августа.

Стадион в Гданьске globallookpress.com

Понятно, что УЕФА будет придерживаться запланированных мест проведения матчей (если будет возможно), даже при том, что игры почти наверняка будут проходить при пустых трибунах. Но прямо сейчас въезд в Турцию и Польшу заблокирован. УЕФА понимает — нет никаких гарантий, что эти ограничения будут сняты к концу августа. А значит, возможно, придется искать альтернативные места для проведения финалов.

Два сезона одновременно

213 клубов из 55 национальных ассоциаций должны провести в общей сложности 357 игр, чтобы определить тех, кто пробьется в групповые этапы Лиги чемпионов и Лиги Европы, которые должны стартовать в октябре.

Если придется вносить коррективы, то понятно, что УЕФА предпочтет одноматчевые дуэли вместо двухматчевых, а не отбирать клубы без соревнования, ведь это приведет к тому, что некоторые не только команды, но и страны не смогут стартовать на евроарене.

Планируемая дата старта квалификации — 28 июля. Кроме головной боли, связанной с логистикой этих матчей, даже если они все же начнутся, некоторые из них будут проводиться параллельно с завершением сезона 2019-2020. И здесь возникают некоторые любопытные сценарии.

Например, «Рейнджерс» предстоит сыграть против «Байера» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы 6 августа. Если чемпионат Шотландии объявлен оконченным, то команде Стивена Джеррарда в следующем сезоне предстоит стартовать во втором квалификационном раунде ЛЕ, матчи которого запланированы на 13 и 20 августа.

«Вулверхэмптону» также предстоит сыграть ответный матч 1/8 финала — против «Олимпиакоса». Однако они могут оказаться в третьем квалификационном раунде следующего розыгрыша ЛЕ, который запланирован на ту же неделю, что и финал Лиги Европы. Остается только догадываться, что делал бы УЕФА, если бы и «Рейнджерс» и «волки» дошли до финала.

Игроки «Вулверхэмптона» globallookpress.com

Кроме того, обе команды имеют шансы выиграть Лигу Европы, а значит, завоевать путевку в Лигу чемпионов, что делает бессмысленным их старт в квалификации Лиги Европы.

Корыстные интересы и отсутствие идеального решения

Когда 16 марта вице-председатель «Вест Хэма» Каррен Брэди использовала свою колонку в газете, чтобы высказать мнение о том, что сезон стоит объявить «недействительным», ее тут же осудили за это, учитывая то, что «молотобойцы» находятся вблизи зоны вылета.

Один из руководителей конкурирующего клуба в частном порядке отметил в комментарии BBC Sport, что официальные лица неизбежно будут оценивать ситуацию с их собственной точки зрения.

Некоторые клубы АПЛ хотят, чтобы сезон продолжался как можно дольше. Но громче остальных за это выступают те, кто играет в Европе — им есть, что терять, кроме денег на внутренней арене.

Другие считают, что 30 июня — отличное время, чтобы остановиться, учитывая споры по контрактам, Которые появятся после этой даты. Клубы из зоны вылета считают, что никто не должен понижаться в классе, если чемпионат не завершен. Те же, кто имеет шансы повыситься из Чемпионшипа, считают, что повышение в классе должно состояться.

«Лидс» и «Фулхэм» — одни из лидеров Чемпионшипа globallookpress.com

В английских Лигах 1 и 2 клубы чувствуют на себе то финансовое влияние, которое оказывается на них из-за отсутствия матчей, а также может оказываться из-за матчей без зрителей, обсуждали необходимость досрочного завершения сезона. В Чемпионшипе команды хотят продолжать, особенно те, кто претендует на повышение, так как это оно принесет им 100 миллионов фунтов.

Команда «Саус Шилдс» угрожала иском в суд после того, как им отказали в повышении в классе в Национальную лигу «Север». Источник заявил BBC, что «довольно очевидно», что принятые в случае досрочного завершения сезона решения подойдут далеко не всем клубам, так что судебные споры будут неизбежны.

Сезона 2021 в Национальной лиге Англии не будет?

Это вполне реально. И вниз по пирамиде ситуация та же. Если нынешний запрет на массовые собрания будет продолжен или смягчен до небольшого количества людей, то, как сказал один из представителей лиги BBC Sport, не будет «никакого смысла» в матчах за закрытыми дверями. Ниже Национальной лиги, где уже нет соглашений с телевидением, практически весь свой доход клубы получают от болельщиков — либо за счет проданных билетов, либо за счет проданных на стадионе напитков и еды, программок или лотерейных билетов.

И, в отличие от Национальной лиги, где у клубов свои стадионы, в низших лигах клубы играют в основном на арендованных аренах, так что продление сезона является непрактичным.

Все это оставляет много лиг и клубов в подвешенном состоянии.

Все взгляды прикованы к Германии

Тренировка «Баварии» globallookpress.com

Пока в Англии в ближайшее время ничего не поменяется, станет понятно, если ли шансы у амбициозного плана немецкой Бундеслиги перезапустить сезон 9 мая и уложиться в сроки. Немецкие клубы и немецкий футбол ведут борьбу с теми же проблемами, с которыми ранее столкнулись другие команды и страны на континенте. Они могут находиться в разных условиях, но если Бундеслига вернется, то это даст надежду, что и другим удастся достичь той же отметки.

Проблема в том, что сейчас нет вообще никаких гарантий, и могут возникнуть новые вопросы, на которые еще не придуманы ответы. 0