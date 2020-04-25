Как коронавирус изменит футбол. Дешевые трансферы, обмены и поглощения

Неопределенность относительно возобновления сезона 2019/20 — это только начало проблем. Очевидно, что футбол не вернется в нормальное русло в течение длительного времени.

«Мы увидим заполненные стадионы только тогда, когда будем в безопасности, а это произойдет, когда у нас будет вакцина», — говорит заместитель министра здравоохранения Италии Сандра Зампа.

Как правило, вакцину удается найти через 18 месяцев после широкого распространения вируса. Это означает, что следующий сезон, вероятно, пройдет при закрытых трибунах, если пройдет вообще.

Между тем, многие болельщики, потерявшие работу, отменили подписку на платное телевидение и не планируют приобретать абонементы. Компании, находящиеся в кризисе, откажутся от спонсорских контрактов. Некоторые владельцы клубов задумаются об уходе из футбола после потери состояния в других сферах бизнеса. В данном материале я попытался наметить перспективы выживания клубов и рассказал о работе трансферного рынка.

Исчезнут ли клубы?

Некоторые крупные клубы, как «Шальке» и «Бернли» находятся под угрозой банкротства. Важно отметить, что существует большая разница между банкротством и исчезновением.

Многие клубы обанкротятся во время эпидемии — семикратный чемпион Словакии «Жилина» и бельгийский «Локерен» уже это сделали, но это не значит, что эти клубы исчезнут. Банкротство — обычное явление в футболе, тогда как об исчезновениях мы почти не слышим.

На протяжении всей истории футбола многие клубы теряли деньги и объявляли себя банкротами. По словам Стефана Шимански, профессора экономики в Университете Мичигана и соавтора книги «Соккерномика», с 2004 по 2014 год в четырех сильнейших дивизионах Англии клубы 35 раз заявляли о неплатежеспособности.

Как и во время любого предыдущего кризиса, в этот раз наибольшем риску подвергнутся маленькие клубы, особенно потому, что они сильно зависят от дохода от матчей (билеты, атрибутика и так далее), а не от телевизионных прав. Если футбол возобновится при закрытых трибунах, большие клубы получат миллиарды от телевидения. Однако для более скромных клубов наибольшее значение имеет доход от зрителя, так что они, вероятно, станут последними, кто восстановится после недавних потрясений.

И все же клубы почти всегда переживают банкротство. Иногда их выручают местные власти или покупает новый владелец. Английские клубы часто используют уловку, называемую «фениксинг» — они позволяют компании, которой принадлежит клуб, обанкротиться, затем новые владельцы создают новую компанию и прикладывают к ней клуб. Таким образом, клуб восстает, как феникс из пепла.

В Англии все скорбели, когда «Бери» обанкротился и исчез в прошлом году. Но гораздо более распространенным был опыт их соседей из «Болтона»: после кризиса его активы были переведены в новую компанию, и они продолжили играть.

Даже «Бери» может вернуться к жизни, как почти все английские клубы, которые когда-либо исчезли, включая «Олдершот Таун» и «Аккрингтон Стэнли». Последним английским профессиональным клубом, который исчез навсегда, был «Уиган Боро» в 1931 года, и даже тогда спустя несколько месяцев был создан его преемник «Уиган Атлетик».

Все остальные клубы страны пережили Великую депрессию, Вторую мировую войну, рецессии, коррумпированных президентов, ужасных менеджеров и экономический кризис 2008 года. Они также переживут и коронавирус.

Кто может спасти рискованные клубы?

Многие владельцы, особенно в гостиничном, туристическом и ресторанном бизнесе, потеряли деньги и, возможно, не захотят или не смогут помочь своим тонущим клубам. Но в таких странах, как Англия и Италия, где почти каждый может владеть клубами, появятся новые покупатели. В конце концов, наступило, вероятно, лучшее время, чтобы задешево купить клуб. Приобретение «Ньюкасла» Фондом государственных инвестиций Саудовской Аравии за 300 миллионов фунтов стерлингов, вероятно, станет первым из многих подобных шагов во время текущего кризиса.

Ранее журналисты ESPN сообщили, что группа глобальных финансистов, включая крупную американскую компанию, предлагает английскому футболу спасательный круг в размере одного миллиарда фунтов стерлингов. Впоследствии группа будет либо получать процентные платежи от клубов, либо приобретать в них акции. Очевидно, эти финансисты уверены, что футбол восстановится.

В таких странах, как Германия и Франция, местные органы власти помогут спасти клубы. Но повсюду главными спасителями будут игроки. На них уже оказывалось давление с целью пойти на сокращения зарплат, чтобы удержать клубы на плаву.

Футболисты — не самые богатые люди в обществе, но они наиболее заметно богаты. В то время, когда миллионы людей теряют работу, клубы будут публично стыдить тех футболистов, которые настаивают на том, чтобы им выплачивали зарплату в полном объеме. Шимански считает, что игрокам стоит предложить долю футбольного клуба: клубы будут откладывать сегодняшнюю зарплату и выплачивать ее (по крайней мере частично) в ближайшие годы после восстановления футбола.

Более богатые клубы также будут вынуждены субсидировать более бедные. В Германии клубы, претендующие на участие в Лиге чемпионов («Бавария», «Боруссия» Дортмунд, «РБ Лейпциг и "Байер") уже пообещали помочь пораженным соперникам.

Растает ли трансферный рынок?

Клубы, находящиеся на грани банкротства, будут вынуждены продавать своих лучших игроков по сниженным ценам, что является хорошей новостью для тех, кто ранее сохранил средства. Вспомнить тот же "Аякс" или "Челси", чей трансферный запрет прошлым летом теперь выглядит как благословение: у лондонцев остались деньги и теперь они могут приобрести футболистов намного дешевле. При рецессии можно услышать фразу "Деньги — это власть", потому что у того, у кого в кармане есть деньги, может дешево скупить активы.

Другая мантра рецессии — "Переход к качеству", то есть, когда средств недостаточно, люди склонны тратить их на надежные активы, а не на рискованные. В футболе рискованный актив означает одаренного игрока, который не отличается большой стабильностью. Клубы будут покупать таких игроков только в хорошие времена. В 2017 году "Барселона" купила Усмана Дембеле за 105 миллионов евро. По имеющимся сведениям, сейчас она пытается его продать за половину вышеназванной суммы.

Еще одним важным поворотом станет то, что многие переходы этим летом будут осуществлены без денежных выплат: клубы не захотят продавать игроков по заниженным ценам, в то время как большинство других клубов не смогут себе позволить покупки. Президент "Барселоны" Жозеп Мария Бартомеу предсказывает увеличенное количество обменов. Именно обмены могут повлиять на "Барсу", ведь станут едва ли не главной возможностью заполучить Неймара, отдав взамен "Пари Сен-Жермен" нескольких звезд. Сейчас парижане просят за бразильца 200 миллионов евро.

Также вырастет количество арендных сделок: платежеспособный клуб возьмет у страдающего клуба в аренду перспективного игрока с последующим правом выкупа, когда футбольная экономика восстановится.

Любой клуб, у которого достаточно денег, чтобы выдержать этот кризис, будет стремиться избегать продажи самых ценных активов до 2021 года, когда цены на рынке должны восстановиться. До пандемии ожидалось, что этим летом рекордным трансфером станет переход Килиана Мбаппе в "Реал". Теперь же "Пари Сен-Жермен" планирует оставить его еще на год в своем составе.

Многие игроки из низших лиг и вовсе могут уйти из футбола. Относительно хорошо оплачиваемые "лавочники", чьи контракты истекают этим летом, особенно подвержены риску. Когда дело доходит до футболистов из слабых лиг, то немногие из них успели достаточно заработать, чтобы теперь почивать на лаврах. Эти люди могут встать в один ряд с безработными, которые ранее трудились в клубных магазинах, отделах маркетинга или продавали гамбургеры на стадионе.

Как футбол выберется из этого?

Профессиональный футбол победит коронавирус. Полное выздоровление может занять некоторое время. Кто знает, когда будет безопасно вновь собраться на стадионе 60 тысячам человек? Но все клубы, вероятно, продолжат свое существование и через три года.

К счастью, футболу не нужно много денег, чтобы выжить, ведь спорт подошел к пандемии подготовленным в финансовом плане. Общий доход европейских футбольных клубов за сезон 2017/18 составил 28,4 миллиарда евро, согласно оценкам фирмы Deloitte. В прошлом году эта сумма, вероятно, была еще выше.

Давайте представим, что пандемия оказывает жестокое долгосрочное воздействие на футбол и, возможно, сокращает доходы в двое. Такое падение приведет к уровню сезона 2008/09, когда выручка составила 15,7 миллиарда евро. Клубы справились тогда, они же справлялись за десять лет до этого, когда платное телевидение не было столь популярным.

Все, что нужно клубам, чтобы выжить, — жить более или менее по средствам. Так как их самые большие расходы — зарплаты, это означает, что игрокам придется пойти на уступки. В целом в наши дни в мире происходят и более суровые вещи. 0