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    Нет короткого пути на вершину. «Ньюкасл» не сможет пойти по следам «Манчестер Сити»

    У «сорок» появились богатые владельцы, которые, впрочем, не сделают клуб грандом в одно мгновение

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    Футболисты «Ньюкасла»
    Футболисты «Ньюкасла»
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    Что общего у Антуана Гризманна, Эдинсона Кавани, Тимо Вернера, Дриса Мертенса, Маурисио Почеттино и Массимилиано Аллегри? За прошедшую неделю все они были связаны с возможным переходом в «Ньюкасл», владелец которого Майк Эшли завершает продажу английского клуба консорциуму, связанному с фондом государственных инвестиций Саудовской Аравии, активы которого оцениваются в 320 миллиардов фунтов стерлингов, пишет обозреватель ESPN Марк Огден.
    Сделка, которая вызвала критику, еще не была санкционирована Премьер-лигой, и потенциальные новые владельцы еще должны пройти тест на пригодность и соответствие всем правилам. Впрочем, если поглощение бизнесменами из Саудовской Аравии получит зеленый свет, «Ньюкасл» автоматически получит финансовые ресурсы для преобразования клуба и вернется в элиту в Англии и Европе.

    По крайней мере, так гласит теория. После 13 лет застоя, дрейфа и сомнительных инвестиций, то есть с 2007 года, когда клуб под свой контроль взял Эшли, «Ньюкасл» может стать еще одним «Манчестер Сити» или «Пари Сен-Жермен» — клубами, чьи невероятно богатые владельцы стремятся покорить футбольный мир. Вот почему такие игроки, как Гризманн, Кавани и Вернер, а также такие тренеры, как Почеттино и Аллегри, связаны с переездом на «Сент-Джеймс Парк».

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    • «Ньюкасл» внезапно стал пунктом назначения для ведущих игроков, тренеров и агентов, которым нравится быть в первых рядах этого захватывающего и прибыльного проекта. Но пока не все так просто.

    Все мы помним, как быстро поднялся «Челси» при Романе Абрамовиче, взлеты «Манчестер Сити» благодаря миллиардам шейха Мансура ибн Зайд аль-Нахайяна и «Пари Сен-Жермен» за счет катарских владельцев. Однако те дни ушли в прошлое. Футбольные власти ввели правила финансового фейр-плей (ФФП), а это значит, что «Ньюкаслу» будет гораздо сложнее, если не невозможно, сделать тот же прыжок, что получился у «Челси», «Сити» или «Пари Сен-Жермен».

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    Благодаря ФФП клубы теперь могут тратить лишь те средства, которые они заработали в качестве спортивной организации, а не просто тратить миллионы на трансферы и зарплаты за счет бездонных карманов их владельцев.

    «Пари Сен-Жермен» и «Сити» ранее уже нарушали ограничения УЕФА, а «горожане» до сих пор пытаются оспорить двухлетнее отстранение от Лиги чемпионов. Правила ФФП настолько сложны, что расписаны на 116 страницах, но, в двух словах, меры направлена на ограничение финансовых потерь клубов, поэтому они могут сообщать только о годовых убытках максимум до 30 миллионов евро. «Приемлемое отклонение» от суммы — 5 миллионов евро.

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    • Это проблема, с которой столкнутся новые владельцы «Ньюкасла», если возьмут на себя контроль над клубом. Если они собираются подписать Гризманна и Вернера, а также нанять Почеттино или Аллегри, им придется найти способ быстро увеличить поток доходов «Ньюкасла», потому что им просто не разрешат тратить сотни миллионов фунтов без предварительного доказательства того, что деньги поступили через законный спортивный и коммерческий доход.

    Хорошая новость для «Ньюкасла» заключается в том, что у него есть много возможностей для роста с коммерческой точки зрения. Когда Эшли приобрел клуб в 2007 году, коммерческий доход «сорок» составлял 27,6 миллиона фунтов стерлингов. В последних опубликованных годовых отчетах он сократился до 26,7 миллиона фунтов стерлингов. За тот же период годовой коммерческий доход «Манчестер Юнайтед» вырос с 58,1 до 276 миллионов фунтов стерлингов.

    Еще в 1999 году «Ньюкасл» занимал пятое место в списке самых богатых клубов мира по версии Deloitte & Touche. Имея оборот в 49,2 миллиона фунтов, он опередил «Барселону» (48,57 млн), «Милан» (48,55 млн) и «Ливерпуль» (45,5 млн).

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    • У «Ньюкасла» есть все признаки спящего гиганта, и новые владельцы могут быстро улучшить сегодняшние показатели с помощью более выгодных спонсорских соглашений, а также задействовать огромную фан-базу клуба. Имея население в 268 тысяч человек, Ньюкасл считается относительно небольшим городом, но средняя посещаемость стадиона в этом сезона составляет 48 248 человек — почти пятая часть города посещает арену. А в лучшие времена вместимость «Сент-Джеймс Парк» в 52 405 человек казалась слишком маленькой.

    Но даже при быстром росте доходов потребуется время и проницательное управление, чтобы «Ньюкасл» снова стал конкурентоспособным. Финансовые проблемы можно преодолеть вовремя, а вот привлечение лучших футболистов — долгосрочная проблема, которая никогда не исчезнет.

    Бывший главный тренер Кевин Киган, руководивший «Ньюкаслом», когда клуб заплатил рекордные на тот момент 15 миллионов фунтов за Алана Ширера, в своей автобиографии «Моя жизнь в футболе» рассказал, как в 1992 году призвал уроженца Лондона Роберта Ли отклонить предложения «Чарльтона» и «Мидлсбро» и присоединиться к «сорокам», поскольку «Ньюкасл ближе к Лондону». На самом деле «Мидлсбро» на 30 миль ближе к столице, чем Ньюкасл, но эта путаница была необходима для того, чтобы развеять представление о том, что город изолирован, находясь вдали от культурного пульса страны.

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    • Ньюкасл — исторический город, окруженный потрясающей природой, но на протяжении всей эпохи Премьер-лиги клубу с трудом удавалось привлекать и удерживать сильнейших игроков по ряду причин. Его географическое положение на севере Англии и желание многих ведущих футболистов и их семей жить в Лондоне создало традиционно неблагоприятное реноме. Тем не менее, большинство проблем можно преодолеть с помощью денег. Игроков и тренеров всегда будет привлекать клуб, который платит большие зарплаты и борется за трофеи.

    «Ньюкасл» в состоянии предложить и то, и другое в ближайшие годы, но независимо от того, насколько богаты его новые владельцы, короткого пути на вершину больше нет. 0

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