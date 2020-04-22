Карантин — шанс для «Реала». Команду Зидана ждет очередная перестройка?

Вылет из Кубка Испании, поражение дома от «Манчестер Сити» (1:2) в плей-офф Лиги чемпионов — нынешний сезон явно шел для команды не по плану.

Так много ожиданий было от обновленной мадридской команды после лета крупных трансферных расходов: 275 миллионов фунтов стерлингов ушли на таких игроков, как Эден Азар, Ферлан Менди, Лука Йович, Родриго и Эдер Милитао.

Но с учетом того, что «Реал» уступает «Барселоне» на два очка с 11 играми до конца сезона, Зидан вполне мог использовать эти недели паузы, обдумывая план по «перезапуску компьютер», чтобы начать все заново.

Sky Sports пообщался с испанским футбольным экспертом Альваро Монтеро, чтобы узнать все возможные сценарии для мадридского суперклуба.

Лунин попытается бросить вызов Куртуа

Андрей Лунин globallookpress.com

«Тибо Куртуа останется номером один. Зидан доволен им, а президент клуба Флорентино Перес любит его», — сказал Монтеро.

«Генеральный директор клуба Хосе Анхель Санчес — правая рука Переса — продвигает политику трансферов, которая не основана на огромных расходах. Они стремятся привлечь молодых игроков и превратить их в суперзвезд, которые стоят больших денег».

Голкипер Альфонс Ареоля был привезен Зиданом из «Пари Сен-Жермен» на правах аренды, чтобы обеспечить конкуренцию бельгийцу, но, так как ему не удалось вытеснить Куртуа из стартового состава, ни игрок, ни клуб не будут стремиться заключить полноценный контракт.

Зидан спокоен в этом вопросе, так как многообещающий украинец Андрей Лунин и сын тренера Лука своей конкуренцией намерены оказать дополнительное давление на Куртуа в следующем сезоне.

Монтеро добавил: «Реал» теперь чувствует, что не может конкурировать в финансовом отношении с возможностями «Манчестер Сити» и тех клубов, которые принадлежат шейхам. Лунин мало играл в аренде за «Леганес» и «Вальядолид», но в Мадриде уверены, что в будущем он станет очень хорошим вратарем«.

Найдет ли "Реал" глубину в защите, используя внутренние ресурсы?

Марсело globallookpress.com

Рафаэль Варан и Серхио Рамос останутся приоритетным выбором Зидана в обороне, в то время как Милитао, как ожидается, останется и будет бороться за место в старте, несмотря на то, что он только девять раз выходил на поле в Ла Лиге с тех пор, как прошлым летом перешел из "Порту" за 43,5 миллиона фунтов.

Он остается третьим центральным защитником за спинами Варана и Рамоса. Бразильца хотел подписать "Тоттенхэм", но на этой неделе Marca сообщила, что клуб даст еще один шанс Милитао.

"Ситуацию можно сравнить с Вараном, когда он только перешел в 'Реал', — продолжил Монтеро. Он прибыл по рекомендации Зидана в 2011-м году, а позже стал лидером команды. Также есть ощущение, что Начо не собирается оставаться четвертым центрбеком в команде. Есть вероятность, что клуб попытается подписать еще одного защитника, а с Начо попрощается".

Дани Карвахаль по-прежнему остается приоритетным выбором, но игра Хакими за "Боруссию Дортмунд" в аренде, безусловно, не осталась незамеченной.

Марокканец преуспел в Бундеслиге, а дортмундцы хотели бы подписать защитника на постоянной основе. Игрок вполне может оказаться полезным активом для дальнейшего ведения переговоров, чтобы попытаться заполучить звезду дортмундцев — нападающего Эрлинга Холанда.

"Реал" имеет еще двух игроков на этой позиции», — сказал Монтеро. Один из них — Альваро Одриосола, который находился в аренде в мюнхенской «Баварии», но ему еще предстоит заявить о себе громче, чтобы попасть в старт «Реала». Возможно, в следующем сезоне он вернется в качестве резервиста для Карвахаля«.

"Ашраф раскрылся в Дортмунде, но в Мадриде считают, что его лучше продать из-за его стиля игры. У него хорошая трансферная стоимость, поэтому сейчас идеальный момент, чтобы продать его. Клуб мог бы серьезно заработать и направить деньги на другие трансферы".

Слева играл Марсело, который был опорой мадридской команды в течение многих лет, но 31-летний футболист, который является вице-капитаном клуба, потерял полную поддержку в этом сезоне и оказался в запасе.

"У Марсело есть полное доверие Зидана, но ожидается, что Серхио Регилон, который был в аренде в 'Севилье', вернется и займет его место, — сказал Монтеро. Бразилец — еще один игрок, которого можно отдать в аренду или продать. Зидан все еще думает, что Марсело может держать под контролем левый фланг, но он также чувствует, что иногда Менди — лучший вариант. Левый защитник — пожалуй, единственная позиция, на которой у 'Реала' нет определенности".

Зидану стоит освежить полузащиту

Федерико Вальверде globallookpress.com

"Реал" нуждается в дополнительной мобильности в полузащите с Тони Кроосом и Лукой Модричем, которые приближаются к закату карьеры. Есть Федерико Вальверде, пункт выкупа которого в размере 448 миллионов фунтов стерлингов в контракте означает, что уругваец вряд ли куда-то уйдет.

Тем не менее, делать ставку уже сейчас на 21-летнего игрока и ждать, что команда постепенно попрощается с Кроосом и Модричем, но продолжит завоевывать трофеи — сомнительный сценарий. Неудивительно, что Зидану нужны новые хавбеки.

Каземиро сыграл 3120 минут в этом сезоне — больше, чем любой другой мадридский игрок. Бразилец является безоговорочным фаворитом для главного тренера.

Сейчас француз хочет дать Каземиро больше времени на отдых, учитывая количество минут, которые он играет. Для этого клуб выбрал трех кандидатов.

В сообщении, опубликованном в понедельник в СМИ, утверждалось, что 17-летний полузащитник "Ренна" Эдуардо Камавинга рассматривается как решение этой проблемы, но также рассматриваются лидер "Челси" Н'Голо Канте и Бубакари Сумаре из "Лилля".

Реал упустил шанс подписать Камавингу раньше примерно за 8,5 млн фунтов стерлингов, а его выступления в Лиге 1 за "Ренн" привели к увеличению стоимости до более чем 40 миллионов фунтов.

Канте подписал новый пятилетний контракт с "Челси" в ноябре 2018 года, поэтому заполучить чемпиона мира будет крайне сложно. 29-летний футболист стал самым высокооплачиваемым игроком "Челси", зарабатывая 290 тысяч фунтов в неделю.

Сумаре возглавляет новое поколение французских талантов, и "Реал" столкнется с конкуренцией со стороны множества клубов английской Премьер-лиги, которые также следят за ростом 21-летнего футболиста. Монтеро был бы удивлен, если бы Сумаре или Канте стали частью нового проекта Зидана.

"Мне было показалось странным, если бы Мадрид подписал Канте, когда ему уже 29 лет", — добавил он. "Три игрока, которые помогли Зидану выиграть три подряд титула в Лиге чемпионов — Каземиро, Кроос и Модрич — удивительны, но их возраст стал проблемой. Зидан не всегда использовал Модрича после появления в обойме Вальверде. Полузащиту 'Реала' ждут перемены".

А еще есть сага о переходе Поля Погба.

Прошлым летом Зидан пытался убедить Переса купить полузащитника "Манчестер Юнайтед", но манкунианцы всеми силами сопротивлялись и сохранили француза.

Бывший игрок "Ювентуса" провел в этом сезоне всего восемь матчей из-за операции на ноге, но ожидается, что он возобновит тренировки, как только клуб даст разрешение после пандемии коронавируса.

В последнее время интерес к Погба уменьшился из-за прогресса Вальверде, но ряд источников утверждает, что "Реал" все равно будет стремиться к подписанию игрока "МЮ" этим летом, ведь его контракт истекает уже в июне 2021 года.

Монтеро добавил: "Одержимость Зидана — подписать Погба. В Испании есть много споров о том, что Вальверде лучше, чем Погба, но Поль — чемпион мира, ему только что исполнилось 27 лет, и он является суперзвездой. Он соответствует стратегии, которой следует клуб.

А еще можно вспомнить Иско. Таким же образом Зидан воскресил мадридскую карьеру Марсело, и он также вернул 'из мертвых' Иско. До кризиса с коронавирусом в Испании было ощущение, что Луис Энрике собирался вызвать Иско в сборную. Год назад сложно было предположить подобное".

"Аренда Мартина Эдегора в 'Сосьедаде' действует еще один сезон. Я чувствую, что 'Реал' не вернет игрока досрочно из-за хороших отношений с руководством клуба. Он очень хорошо выступает там, но время Эдегора в Мадриде пока не пришло".

Насколько вероятно подписание Мбаппе?

Килиан Мбаппе globallookpress.com

Это был катастрофический сезон для Луки Йовича. Форвард из "Айнтрахта" за 52,5 миллиона фунтов забил два гола, а затем был вынужден объяснить свои действия в прошлом месяце после того, как якобы нарушил карантин, введенный сербскими властями.

"Мадрид потратил много денег на Йовича, но мы должны признать, что он просто получал мало игрового времени, — сказал Монтеро. В клубе все еще верят, что серб сможет прогрессировать и играть намного лучше, чем сейчас". Лука был интересен "Арсеналу", но вряд ли мадридцы его отпустят.

Нападающий "Фулхэма" Александар Митрович в комментарии сербским СМИ оценил ситуацию Йовича в "Реале":

"Он в каком-то кризисе. Когда ты играешь на позиции форварда, то очень важно постоянно находитьсяна поле. Не думаб, что у него было много возможностей в 'Реале' до сих пор. Я был в такой ситуации в 'Ньюкасле', когда есть только 5-15 минут, чтобы доказать свою ценность. Ты выжимаешь из себя максимум и просто сгораешь".

Прежде чем подписывать кого-то, Зидан должен избавиться от ряда исполнителей. Это Дани Себальос, Хамес Родригес и Гарет Бэйл — они могут быть проданы за формальные суммы, чтобы разгрузить зарплатную ведомость.

Команде нужна дополнительная мощь в атаке, вед Карим Бензема забил 18 голов, а следующий за ним — центрбек Серхио Рамос, в активе которого семь результативных ударов. Клуб должен усилить атаку, чтобы вновь доминировать в Европе. Здесь и появляются слухи про Мбаппе и Холанда.

"Реал" готов потратить сумасшедшие деньги только на Мбаппе. В клубе понимают, что выиграть Примеру и Лигу чемпионов с одним Бензема невозможно. У той же "Барселоны" куда больше вариантов. Мадридцы также должны ждат полноценного возвращения на поле Азара и Марко Асенсио после травм. Они станут серьезным усилением состава», — сказал Монтеро.

«В Мадриде уверены, что Мбаппе станет для "Реала" тем, кем был Неймар в "Барсе" три или четыре года назад. Переход звезды ПСЖ не состоится этим летом, но в следующем году — весьма вероятно. Были слухи про интерес к Холанду. Это хороший вариант, если цена будет подходящей. Как только пауза завершится, "Реал" должен заняться своим нападением». 0