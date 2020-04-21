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    Успех ПСЖ в Лиге чемпионов зависит от его новичка

    Сможет ли клуб выиграть главный еврокубок?

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    Идрисса Гейе
    Идрисса Гейе
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    Идрисса Гейе стал ключевым исполнителем ПСЖ после своего летнего перехода. Разбираемся, насколько сильно клуб зависит от своего новичка.

    Гейе привел в порядок полузащиту ПСЖ

    За последние несколько сезонов полузащита стала явной слабостью ПСЖ. Недостаток глубины в этой линии поля привел к тому, что номинальному центрбеку Маркиньосу пришлось играть на позиции опорника, поэтому во время летнего трансферного окна клуб приобрел Идриссу Гейе у «Эвертона» за 32 миллиона евро.

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    • Первоначально подписанный для того, чтобы закрыть место в центре поля, ставшей вакантной после ухода Тьяго Мотты в 2018 году, сенегалец взял на себя различные обязанности в полузащите в течение его первых семи месяцев. Независимо от того, где действовал новичок, ему удается преуспевать, чем он помог Марко Верратти стабилизировать среднюю линию.

    Гейе придал полузащите ПСЖ гибкость

    В этом сезоне Гейе провел 31 матч за ПСЖ, 19 из которых в основном сыграл в роли опорника, где он стал одним из лучших игроков на этой позиции в Лиге 1. 30-летний футболист привносит физическую форму в игру, что жизненно важно для парижан, поскольку команде не хватает исполнителей в полузащите, которые могли бы отбирать мяч и двигаться с ним вперед.

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    Известный своим энергичным стилем игры в бывшем клубе, одним из аспектов игры, которые пришли вместе с ним во французский чемпионат, стало высокое количество ударов, которые он выполняет за игру. Согласно статистике, хавбек входит в топ-5 лучших игроков первенства по отборам в среднем за матч — 3,54, где только Эдуардо Камавинга, Ламин Фомба и Вильям Ванкер в среднем отбирают мяч больше, чем Гейе среди полузащитников с более чем 15 сыгранными поединками.

    Качество Гейе помогло ПСЖ в Лиге чемпионов

    Несмотря на физику, которую приносит сенегалец, его атлетизм позволил ему развить свое умение перехватывать сферу — еще один способ, которым он успешно нарушает игру соперника. Он входит в первую десятку по количеству перехватов в Лиге 1 в среднем за игру — 1,8, что еще раз свидетельствует о степени универсальности, которая отличает полузащитника в том, как он передает мяч своим талантливым, более ориентированным на атаку партнерам.

    Когда Гейе использует эти качества на стабильной основе в течение поединка, это позволяет ему выдать крутое выступление, выигрывая большинство дуэлей, как это удалось ему достичь в первом матче Лиги чемпионов против «Реала» в этом сезоне и во время ответной игры в том же турнире с «Боруссией» в Дортмунде. Как итог, если чемпиону Франции удастся далеко пройти в главном еврокубке текущей кампании, им понадобится Гейе, чтобы сохранить такую форму во всех оставшихся поединках.

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    • Против Гейе работает его возраст

    Сенегалец принес много качества в игру парижан с тех пор, как перешел в клуб прошлым летом, но есть мелкие детали, которые он, возможно, хотел бы поправить, если команда надеется далеко пройти в Лиге чемпионов.

    В своем первом сезоне хавбек показал, что он более чем способен играть против ведущих европейских клубов, таких как «Реал» и «Дортмунд», поэтому «Пари Сен-Жермен» нужно, чтобы он был доступен для этих важных матчей. Изъяны 30-летнего футболиста до сих пор точно не проявились на поле, но Гейе перенес две последовательные травмы — пах и подколенное сухожилие, из-за чего он пропустил два поединка группового этапа ЛЧ.

    Если есть кто-то, кому нужно оставаться здоровым, чтобы идти вперед после возобновления сезона, то это точно сенегальцу. С узкой группой исполнителей в центре поля, ПСЖ любой ценой нужно, чтобы полузащитник на постоянной основе проявлял те невероятные усилия, которые он постоянно предпринимает в отборе мяча — такова его важность для коллектива.

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    • В свои 30 лет Гейе переживает пик своей карьеры, но он все еще может успешно действовать на позиции полузащитника «от штрафной до штрафной». С учетом повреждений, возможно, игра опорником становится более сложной для его тела. Взглянув на большинство значимых матчей, сыгранных ПСЖ в сезоне 2019/2020, хавбек сыграл большую часть времени в таком себе гибриде двух позиций: в дуэте центрхавов при схеме 4-4-2, где он действует ближе к атаке, тогда как Верратти направляет ее вектор из глубины.

    От формы Гейе во многом зависит успех ПСЖ

    Тем не менее, энергичность и гибкость исполнителя означают, что на него также возлагается задача останавливать контратаки оппонентов, поэтому позиционно он должен быть глубже, чем Верратти в оборонительной фазе, и на более продвинутой позиции — в атакующей.

    Гейе не может по-прежнему прилагать усилия и проявлять энергию в качестве полузащитника «от штрафной до штрафной» в средней линии из центрхавов, поскольку ему уже 30 лет. Чтобы получить от него максимальную отдачу и не поставить под угрозу его долгосрочную физическую форму, наставник Томас Тухель должен либо предоставить ему ту же роль, но в схеме с тремя хавбеками, либо использовать его существенно глубже, с Верратти, играющим в качестве продвинутого плеймейкера.

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    • Тем не менее, у сенегальца и ПСЖ светлое будущее, и в эру катарских владельцев у клуба есть состав, позволяющий выжать несколько хороших сезонов из футболистов старше 30 лет, особенно в полузащите. Блез Матюиди и Тьяго Мотта смогли обеспечить парижанам исключительный результат в течение многих лет, прежде чем покинуть команду.

    Если Гейе сможет уравновесить свою физическую форму, поддерживать тело по мере его старения, чтобы главный тренер использовал его в столь ответственном амплуа, тогда нет вопросов в том, что сенегалец может стать иск-фактором в конечной цели клуба выиграть Лигу чемпионов. 0

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