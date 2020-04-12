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    Из академии — в топы. 10 футболистов, ставших звездами в родных клубах

    Многие игроки выходят на мировой уровень, сменив по несколько команд, однако есть и противоположные примеры

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    Джанлуиджи Доннарумма
    Джанлуиджи Доннарумма
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    Автор ESPN Ник Миллер подготовил десятку футболистов, которые после окончания молодежных академий никуда не ушли, а стали лидерами своих команд и звездами футбола.

    10. Джанлуиджи Доннарумма

    Вратарь, «Милан»

    Угадайте, сколько лет Доннарумме. Он дебютировал за первую команду «Милана» в 2015 году, почти мгновенно стал основным футболистом, а эта информация может помочь вам. Ему 24, 25? Или все-таки 26? Неправильно: ему только 21 год, он относительно недавно получил возможность водить автомобиль, но успел стать тем, кто выручает «Милан» в самые трудные времена.

    А за последние пять лет было много сложных периодов. Этот отрезок карьеры для Доннаруммы в «Милане» — далеко не сахар, да еще и трудностей в отношениях с агентом Мино Райолой хватает. Но вратарь, который вырос в академии клуба, все еще остается в команде, и, если «Милан» вновь вернет великие времена, то это будет уместно, чтобы Доннарумма был в составе и получил свои лучи славы. Тем не менее, голкипер постоянно связан в СМИ с уходом из клуба.

    9. Эктор Бельерин

    Защитник, «Арсенал»

    Эктор Бельерин
    globallookpress.com

    Слышать речь Бельерина может быть немного необычно, его акцент посылает твои мысли куда-то ближе к Каталонии.

    Испанец находится в структуре «Арсенала» с 16 лет, а сейчас он закрепил свой статус одного из ключевых игроков в команде.

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    • Бельерин является лидером не только благодаря своим игровым навыкам, которые нужны для флангового защитника в Англии, но и за счет черт характера умного, социально сознательного и ответственного футболиста. Фанаты «Арсенала» должны гордиться тем, что он играет за клуб.

    8. Преснель Кимпембе

    Защитник, «Пари Сен-Жермен»

    Преснель Кимпембе
    globallookpress.com

    Требуется довольно исключительный уровень таланта и решимости работать на благо всей команды, которая постоянно подписывает сильных футболистов. Имея такие деньги, как ПСЖ, можно ожидать, что успех должен быть мгновенным, а стремление к мгновенному успеху не всегда сочетается с терпеливой работой с молодежью.

    Кимпембе присоединился к академии ПСЖ в 10-летнем возрасте, и, хотя, по правде говоря, ему пока не хватает стабильности с тех пор, как он несколько лет назад пробился в первую команду, он порой все равно выдает фантастические поединки. Его игра против «Боруссии» Дортмунд незадолго до паузы из-за коронавируса, в частности, была исключительно великолепной, и он наверняка больше остальных проклял этот карантин.

    7. Маркус Рашфорд

    Форвард, «Манчестер Юнайтед»

    Маркус Рашфорд
    globallookpress.com

    Легко забыть, что Рашфорд случайно попал в первую команду «Манчестер Юнайтед». Это был кризис команды из-за травм, который привел к тому, что этот тощий, немного неуклюжий нападающий получил свой шанс под руководством Луи ван Гаала. Дебют состоялся против «Мидтъюлланда» в Лиге Европы, а Маркус воспользовался шансом на сто процентов.

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    • Он забил дважды в этой игре и сделал еще один дубль против «Арсенала» в Премьер-лиге несколько дней спустя, и порой кажется, что с тех пор он тянет на себе «Юнайтед» практически в одиночку.

    6. Коке

    Полузащитник, «Атлетико» Мадрид

    Коке
    globallookpress.com

    За последние несколько лет в «Атлетико» многое изменилось. Ушли Диего Годин и Габи, прошли годы славы главного тренера Диего Симеоне, когда «матрасники» выиграли Ла Лигу и вышли в два финала Лиги чемпионов благодаря физически мощному, хищному стилю футбола.

    Теперь все по-другому, а 28-летний полузащитник Коке мог покинуть «Атлетико» много раз, но остается в «клубе своей жизни».

    Отношения игроком и фанатами «Атлетико» в этом сезоне начали немного ухудшаться, но когда будет написана великая история эпохи Симеоне, Коке, который пополнил клуб в возрасте 8 лет и не видел причин уходить много лет подряд, будет одним из ее самых ярких персонажей.

    5. Серхио Бускетс

    Полузащитник, «Барселона»

    Серхио Бускетс
    globallookpress.com

    Бускетс был близок к тому, чтобы так и не стать частью великой каталонской команды. Его отец, Карлес, был предан «Барсе», но он всегда был лишь резервным вратарем команды.

    Вместе с Педро Бускетс был одним из молодых игроков, которые не считались слишком перспективными выпускниками академии клуба, но которых бывший тренер «Барсы» Пеп Гвардиола забрал из второй команды в 2008 году, а затем превратил в ключевых фигур не только клуба, но и сборной Испании.

    4. Гарри Кейн

    Нападающий, «Тоттенхэм»

    Гарри Кейн
    globallookpress.com

    Во многом как Бускетс, Кейн не был игроком, в которого верили с малых лет. До того, как Гарри прорвался в основу «Тоттенхэм», он провел несколько довольно незаметных арендных периодов в «Лестере», «Норвиче», «Миллуолле» и «Лейтон Ориенте», и любой, кто наблюдал за ним тогда, не скажет вам, что это будущий капитан сборной Англии и лучший бомбардир чемпионата мира.

    Тем не менее, как только Кейн попал в первую команду «шпор», он не переставал забивать, приближаясь к 200 голам в карьере за клуб. А этому парню всего 26.

    3. Трент Александер-Арнольд

    Защитник, «Ливерпуль»

    Трент Александер-Арнольд
    globallookpress.com

    Легко забыть, что Александер-Арнольду всего 21 год, он, кажется, много лет провел в основе «Ливерпуля». Неудивительно, что он так комфортно чувствует себя в команде. Это одна из ключевых единиц в механизме Юргена Клоппа.

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    • Хотя самое важное в Александер-Арнольде — это его корни в Западном Дерби, пригороде всего в миле или двух от «Энфилда». Это «скаузер» до мозга костей, а такой игрок обязательно должен быть в «Ливерпуле», даже если сегодня это довольно интернациональный коллектив.

    2. Томас Мюллер

    Нападающий, «Бавария»

    Томас Мюллер
    globallookpress.com

    Для игрока, чьи лучшие качества не сразу были очевидны, прогресс Мюллера был довольно стремительным. В начале сезона-2009/10 он провел всего четыре поединка за основу клуба, а к следующему лету он выиграл «Золотую бутсу» Кубка мира, а также был включен в шорт-лист претендентов на «Золотой мяч» несколько месяцев спустя.

    Некоторые из величайших игроков «Баварии» были ее воспитанниками, от Франца Беккенбауэра до Филиппа Лама и Ули Хенесса, и, хотя статус звезды у Мюллера сегодня для кого-то может не являться неоспоримым фактом, он определенно принадлежит к этой компании легенд.

    1. Лионель Месси

    Нападающий, «Барселона»

    Лионель Месси
    globallookpress.com

    В 2000 году миниатюрный 13-летний мальчик прибыл на просмотр в «Барселону» и навсегда изменил ход всей футбольной истории. Спустя два десятилетия он по-прежнему величайший игрок в мире, возможно, величайший за все время игры, и человек, вокруг которого была построена одна из величайших клубных команд, которую мы когда-либо видели.

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