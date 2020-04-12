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    Как ливерпульцы унизили немцев перед чемпионатом мира 2002?

    В 2001-м году сборная Англии сыграла с Германией в рамках отборочного тура на ЧМ-2002

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    Майкл Оуэн
    Майкл Оуэн
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    В Группе 9 состоялся один из самых крутых поединков в истории противостояния этих сборных

    Непростая ситуация в квалификации

    Выездной поединок против сборной Германии первого сентября 2001-го года английские болельщики считают одним из самых ярких в истории их любимой команды, поскольку перед игрой на «Олимпиаштадион» дела у «львов» складывались не очень удачно.

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    • На тот момент Англия билась с Германией, Финляндией, Грецией и Албанией за право сыграть на чемпионате мира 2002. Команда, которая пережила отставку тренера Кевина Кигана после поражения от немцев в первой встрече, шла второй в Группе 9, имея в своем активе десять очков. От «бундестим» англичане отставали на шесть пунктов, поэтому прямое попадание на мундиаль во многом зависело от игры в Мюнхене.

    Без надежды на нового тренера

    Руководить сборной в отборочном цикле взялся Свен-Еран Эрикссон, который в итоге изменит ситуацию в группе так, что его коллектив окажется лидером, но об этом еще никто не знал и в это тогда вообще никто не мог бы даже поверить.

    Перед представлением в Германии на шведского специалиста сыпалось немало критики даже от Футбольной ассоциации Англии, которая была недовольна назначением иностранца в такой важный момент. Но Свеннис оставался молодцом и просто не обращал внимания на тех, кто ставил на его успехе крест еще до начала работы.

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    • Эрикссон молча делал свое дело и готовился ко встрече с немцами. Тренер подобрал состав из 25 футболистов, а перед матчем дал интервью, в котором заявил: «Игра с Германией является чрезвычайно сложным испытанием, но мы к нему готовы. Это трудная задача, однако она не кажется невыполнимой. Если мы хотим победить в группе, то должны обыгрывать немцев».

    Шесть минут для роли тех, кто отыгрывается

    Матч между сборными Германии и Англии запланирован на первое сентября. И вот наступил тот момент, который должен был стать судьбоносным для «львов» и тренера Эрикссона. По его словам, команда приехала в Мюнхен за победой.

    На это зрелище пришли посмотреть 63 тысячи болельщиков, которые даже и знать не хотели о намерениях гостей, так как поддерживали и гнали вперед фанаты исключительно «бундестим». Лучший арбитр всех времен Пьерлуиджи Коллина в 19:30 по местному времени начал поединок, который активнее начали немцы.

    Германия — Англия. Отборочный тур 2001-го года

    Команда Руди Феллер без долгих раздумий пошла вперед и сумела забить уже на 6-й минуте. Автором гола стал Карстен Янкер. В зону перед штрафной площадью последовала верховая передача на Оливера Невилля, тот головой сделал скидку в район 11-метровой отметки на Янкера, а форвард, выйдя на ударную позицию, не промахнулся с десятка метров. Хозяева повели со счетом 1:0! Вот уж приехали англичане за победой…

    Возвращение гостей в игру

    Коллектив Эрикссона не стал впадать в крайность из-за пропущенного гола и пошел исправлять ситуацию. На 12-й минуте «львы» заработали штрафной. С фланга подавал Бекхэм. После его навеса за мяч никто толком не зацепился, но в итоге он достался Гари Невиллу. Защитник головой сделал скидку на Ника Бармби, который переправил мяч головой Оуэну. Десятка сборной Англии не промахнулась с близкого расстояния по пустым воротам. На табло равенство — 1:1! Майкл дарит своей команде шанс на победу.

    Резвый старт с двумя голами в первые 15 минут выглядел многообещающе, однако время потихоньку шло, а результат не менялся. При этом играли коллективы неплохо, но англичане прекрасно понимали, что любая ошибка может негативно повлиять на результат не только квалификационного раунда, а и путевки на ЧМ-2002.

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    • Забитых мячей все не было, дело приближалось к перерыву. И тут в компенсированное время сборная Англии зарабатывает штрафной за фол на Бекхэме на правом фланге. Стандарт исполнил сам капитан.

    Бекс сделал подачу, но не сумел перевесить игроков на ближнем углу, мяч снова достался Дэвиду. Бекхэм верхом отпасовал на Рио Фердинанда, а тот скинул на Джеррарда. Стиви Джи принял мяч на грудь, после чего сразу же пробил издали. Футболист «Ливерпуля» классно поймал круглого в воздухе и мощно всадил его в нижний угол без шансов для Оливера Кана. Команда Эрикссона вышла вперед на 49-й минуте первого тайма. Невероятная развязка позволила англичанам уйти в раздевалку с двумя голами!

    Трешка немцам от ливерпульцев

    Очередной гол зрители на «Олимпиаштадион» увидели спустя три минуты после возобновления матча. На 48-й минуте третий кладет Англия. На этот раз гости воспользовались ошибкой немцев в защите.

    Хозяева, находясь рядом со своей штрафной, не смогли вынести мяч. Вездесущий Бекхэм удачно сыграл при отборе, навесил на Эмила Хески, который головой сделал скидку на Оуэна. Майкл сложил корпус и правой ногой мощно ударил в ближний. Кан дотронулся до мяча, но выстрел был очень сильным и круглый влетел в сетку. Англичане ведут со счетом 3:1!

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    Майкла Оуэна уже никто не мог остановить. На 66-й минуте футболист «Ливерпуля» забивает еще один гол. Стивен Джеррард удачно сыграл в подкате и отобрал мяч, а затем сделал классный пас на ход Оуэну. Майкл ворвался в штрафную и прицельно пробил в верхний угол так, что мяч пролетел над головой Кана.

    Чуть больше часа понадобилось гостям, чтобы положить в сетку немцев четыре гола. А Майкл Оуэн стал первым футболистом с 1966 года, сделавшим хет-трик в составе сборной Англии. Счет 4:1 не оставлял никаких шансов «бундестим» даже на ничью.

    На 74-й минуте англичане поставили жирную точку в разгроме Германии на их поле. Пол Скоулз обыгрался с Бекхэмом в центральной зоне, а затем вывел Хески на ударную позицию. Эмил в ближнем бою переиграл Кана и мяч влетел точно в цель, 5:1!

    Новый лидер в Группе 9

    Команда под руководством Эрикссона смогла в Мюнхене разнести хозяев и заработать важные для себя очки. Через четыре дня Англия обыграет Албанию со счетом 2:0, а финальная заочная битва с немцами состоится 6 октября 2001 года.

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    • В тот день забитый гол Бекса на 93-й минуте позволил «львам» спасти ничью в поединке с Грецией — 2:2. Спустя несколько часов станет известно, что «бундестим» не смогла забить Финляндии — 0:0, благодаря чему Англия заняла первое место, опередив Германию по разнице мячей и завоевала прямую путевку на чемпионат мира 2002 года. 0

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