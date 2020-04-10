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    АПЛ переживает кризис мотивации и формы игроков

    Карантин негативно влияет на состояние игроков

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    Моуринью провел индивидуальную тренировку в карантин
    Моуринью провел индивидуальную тренировку в карантин
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    Клубы АПЛ признают, что испытывают проблемы в том, чтобы поддерживать мотивацию и форму игроков во время остановки чемпионата. Рассказываем о текущих проблемах команд ведущего дивизиона Англии.

    Моуринью нарушил карантин

    The Telegraph приводит слова одного из игроков, который говорит, что ему трудно не знать, когда вернется футбол, хотя он понимает, почему не хватает ясности в этом вопросе. И пока менеджеры Премьер-лиги столкнулись с тем, что даты тренировок и возвращения к игре находятся в подвешенном состоянии из-за решения приостановить сезон на неопределенное время, их подопечным все труднее сохранять мотивацию во время пандемии.

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    • Бездействие оказалось слишком значительным для главного тренера «Тоттенхэма» Жозе Моуринью и некоторых его исполнителей, которым на этой неделе нужно было напомнить о правительственных указаниях по социальному дистанцированию.

    Португалец выступил с заявлением, в котором признался, что он был не прав, когда провел тренировку с одним только Танги Ндомбеле, но не только наставник и состав «Шпор» считают, что им сложно тренироваться самостоятельно. Telegraph Sport понимает, что менеджеры и игроки по всей стране испытывают проблемы с тем, чтобы подготовиться к возобновлению сезона, когда бы это ни случилось.

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    Планы возвращения к тренировкам сорвались

    АПЛ на прошлой неделе подтвердила, что последняя предполагаемая дата рестарта кампании 30 апреля была перенесена на неопределенный срок, пока Великобритания сохраняет карантин. Менеджеры команд и игроки полностью поддерживают то, что футбол вернется только тогда, когда это абсолютно безопасно, даже если это означает ожидание до июля или августа.

    Большинство команд Премьер-лиги должны были вернуться к тренировкам на этой неделе или на следующей после после того, как была объявлена дата 30 апреля, но теперь это уже не так. Попытки продолжать придумывать инновационные режимы тренировок для игроков, находящихся взаперти в их домах, оказывается сложной задачей для наставников, в то время как предварительные планы по возобновлению сезона были сорваны.

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    • Теперь для менеджеров стало бессмысленно планировать рестарт кампании. Те, кто уже это сделал, были вынуждены отказаться от таких намерений, ведь практически невозможно думать о каких-либо планах. Менеджеры команд не только не знают, когда сезон может возобновиться, но и не понимают, сколько времени они проведут со своими игроками для подготовки к рестарту.

    Игроки теряют мотивацию и форму из-за неопределенности

    Игроки твердо убеждены, что им потребуется три недели предсезонных тренировок, чтобы вернуться к нужной форме, прежде чем сезон сможет возобновиться, и некоторым также трудно продолжать мотивировать себя, не видя даты возвращения к игре. Один из игроков Премьер-лиги сказал The Telegraph, что самое сложное для него — не знать, когда ты сможешь сыграть снова. Очень сложно правильно работать над своей физической подготовкой, когда ты не знаешь, к каким срокам ты готовишься.

    «Все игроки хотели бы иметь конкретную дату в качестве цели и использовать ее в качестве мотивации, но это, очевидно, невозможно в данный момент. Станет намного легче, когда у нас будет какая-то ясность», — заявил изданию неназванный футболист.

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    • Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард рассказал, как он проверяет эмоциональное здоровье своих подопечных во время карантина, заявив: «Это новая площадка. Я дал им понять, что я всегда в их распоряжении всех индивидуально и коллективно, потому что это трудные времена. Эмоционально, ментально или физически мы должны быть рядом с игроками».

    Еще одна проблема — возвращение легионеров

    У менеджеров также есть еще одна головная боль, связанная с необходимостью решить, когда их легионеры, которым было разрешено вернуться домой, должны вернуться в Великобританию. Так, «Тоттенхэм» подтвердил, что Сон вернется в мае после завершения обязательной военной службы в Южной Кореи, но «Челси» еще не назначил дату возвращения Виллиана из Бразилии.

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    • Желание помочь своим игрокам оставаться в хорошем состоянии, физически и умственно, оказалось слишком сильным для Моуринью, которого заметили на тренировке вместе с Ндомбеле в Барнете. Несмотря на то, что португалец держался на расстоянии от француза во время их занятия, «Тоттенхэм» не был впечатлён его действиями и напомнил 57-летнему специалисту о том, что ожидается от него и его подопечных во время карантина.

    Пока игроки тренируются дистанционно

    Игроки «Шпор» Райан Сессеньон и Дэвинсон Санчес были сняты на видео во время бега вместе, в то время как Сержа Орье также заметили на тренировке с компаньоном. Моуринью не извинился за свое поведение, но заявил, что принимает то, что его действия не соответствовали правительственному протоколу. Он также согласился с тем, что нужно следовать рекомендациям правительства и поддерживать службу здравоохранения государства.

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    • «Тоттенхэм» регулярно проводит групповые онлайн-тренинги с участием Моуринью, его сотрудников и игроков, которые придерживаются принципов социального дистанцирования. Такой подход, вероятно, будет принят большим количеством клубов, чем дольше продлится остановка сезона. 0

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