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    Английский футбол в опасности из-за коронавируса. На кону — безумные деньги

    Английская Премьер-лига получит мощнейший финансовый удар, если сезон будет завершен досрочно

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    Сезон в чемпионате Англии был остановлен из-за пандемии коронавируса, а в случае, если турниры продолжить не получится, АПЛ может потерять более 1 миллиарда фунтов. Ситуацию подробно описывает BBC.

    Коллективные переговоры ни к чему не привели

    Исполнительный директор Премьер-лиги Ричард Мастерс предупредил о «дальнейших потерях», если «ситуация усугубится и выйдет за рамки текущего сезона».

    Между тем, глава Ассоциации футбола Англии Грег Кларк сказал: «Многие территории могут потерять свои клубы с небольшим шансом на возвращение».

    Помимо прогнозируемых потерь Мастерс также попытался защитить клубы, рассматривая возможность использования государственные программы по финансовой поддержке. При этом государственный комитет по цифровым технологиям, культуре, средствам массовой информации и спорту ответил, что Премьер-лиге следует «прекратить отстаивать неоправданное».

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    • Некоторые клубы отправили часть сотрудников во временный отпуск, в то время как переговоры о зарплатах футболистов продолжаются. В понедельник «Ливерпуль» отменил решение об увольнении персонала и принес извинения после критики, которая обрушилась на клуб.

    Премьер-лига предложила игрокам сократить зарплату на 30 процентов, но Ассоциация профессиональных футболистов заявляет, что это не выход из ситуации.

    Футболисты в настоящее время ведут переговоры по отдельности с клубами о предлагаемом сокращении заработной платы после того, как коллективные переговоры не привели ни к чему конкретному в минувшие выходные.

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    Предупреждения Мастера пришли в письме члену парламента Джулиану Найту, председателю комитета по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту, который обвинил футбол высшего уровня в том, что он находится в «моральном вакууме».

    В письме Мастерс отстаивал права клубов на увольнение персонала, говоря: «Мы согласны с вами, что все должны проявлять сдержанность, и мы, и наши клубы делаем именно это. Отдельные клубы должны будут принимать эти решения на основе своих собственных финансовых возможностей, у каждого клуба будет своя уникальная позиция».

    «Программа поддержки в условиях пандемии, объявленная правительством, предназначена для всей экономики, включая многие предприятия, которые могут рассматриваться как обеспечивающие развлечение или иным образом зависящие от талантливых персон».

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    • «В конечном счете, очень серьезные убытки, с которыми мы сталкиваемся, придется покрывать, иначе клубы или другие предприятия, которые зависят от футбола в плане доходов, обанкротятся».

    Однако Найт продолжил свою критику во вторник, ответив: «Настало время для Премьер-лиги прекратить защищать неоправданное».

    «Откровенно смешно думать, что клубы проявляют сдержанность, используя государственные деньги для оплаты персонала и тем самым бросая вызов общественному мнению. "Ливерпуль" выслушал фанатов, поступил правильно и передумал».

    «Разделить боль и трудности, чтобы спасти игру»

    Клубы АПЛ могут потерять более 1 миллиарда фунтов
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    Выступая на заседании, Кларк сказал, что «перед лицом этой беспрецедентной беды» необходимо «разделить боль и трудности, чтобы спасти игру», между всеми заинтересованными сторонами — игроками, фанатами, владельцами клубов и администраторами.

    «Пришло время для заинтересованных сторон договориться об общем выходе из ситуации, чтобы спасти нашу игру. Каждый должен внести свой вклад. Футбол — командная игра, и сейчас настало время для совместной работы», — добавил он.

    Без игр английские клубы остались без источников дохода — трансляций, билетов и рекламных сделок. В понедельник менеджер мужской сборной Англии Гарет Саутгейт и наставник женской национальной команды Фил Невилл заявили, что они пойдут на 30-процентное сокращение зарплаты. Исполнительный директор FA Марк Буллингем сказал, что финансовые последствия отсрочки, включая матчи сборных Англии, матчи Кубка Англии и другие турниры, могут достигать 150 миллионов фунтов стерлингов.

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    • Кларк заявил: «Мы стремимся завершить профессиональный футбольный сезон, поскольку это решает проблемы определения чемпиона, команд, которые попадут в еврокубки, понизятся в классе или повысятся. Тем не менее, мы может и не закончить сезон, поскольку футбол не является нашим приоритетом. На первом месте — человеческая жизнь. Мы сделаем так, как скажет правительство в условиях пандемии».

    «За пандемией последуют ее экономические последствия, и пострадают все сферы экономики. Мы сталкиваемся с опасностью потерять клубы и лиги, поскольку все решают деньги».

    Председатель Национальной лиги и бывший исполнительный директор FA Брайан Барвик признает, что в результате пандемии ситуация изменится, но настаивает на том, что «отправной точкой» станет «защита наших клубов».

    «Конечно, на уровне Национальной лиги мы должны рассмотреть все способы, которыми мы можем сохранить наши клубы», — сказал Барвик в эфире BBC Radio 5 Live.

    «У нас есть 68 клубов в трех наших дивизионах, и мы заинтересованы в том, чтобы, пройдя через это, у нас остались те же 68 участников. Это будет жестко и напряженно, поэтому любые возможности, которые нам предоставляет правительство, или вся спортивная индустрия, или футбол, дают нам возможность делать правильные вещи». 0

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