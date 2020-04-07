Коронавирусу вопреки. Знакомимся с чемпионатом Таджикистана по футболу

Пандемия коронавируса COVID-19 шагает по планете, отменив спортивные турниры во всем мире. Стартовавший на днях чемпионат Таджикистана остается одним из немногих футбольных турниров (кроме Белоруссии, Никарагуа и Бурунди), за которым можно следить сейчас.

История турнира

После распада СССР и обретения независимости, каждая бывшая союзная республика стала проводить собственные национальные чемпионаты.

Таджикистан также с 1992 года стал проводить собственный национальный чемпионат и вошел в Азиатскую конфедерацию футбола, войдя в число «возникающих стран футбола» (англ. emerging).

Это не давало таджикским клубам в 90-е и 2000-е годы права играть в Лиге чемпионов АФК и в Кубке АФК (азиатском аналоге Кубка УЕФА/Лиги Европы).

Они могли принять участие лишь в третьем по значимости турнире — Кубке президента АФК, соревнуясь с клубами из Бутана, Камбоджи, Киргизии, Непала, Пакистана, Таджикистана, Тайваня и Шри-Ланки.

С 2011 года чемпион Таджикистана стал получать путевку в квалификационный раунд Кубка АФК, с 2014 — в групповой этап Кубка АФК, а с 2018 года — в квалификацию азиатской Лиги чемпионов (серебряный призер попадает в групповой этап Кубка АФК).

«Истиклол» — «Аль-Ахли» в Лиге чемпионов АФК-2020 ФФТ

В рейтинге национальных лиг стран-членов АФК (аналог таблицы коэффициентов УЕФА), Высшая лига Таджикистана и вообще чемпионат Таджикистана находятся на 17-м месте среди 46 стран-членов АФК, уступая среди прочего КНДР, Вьетнаму, Филиппинам и Индии.

Регламент турнира

Регламент чемпионата Таджикистана регулярно меняется — связано это с постоянно изменяющимся количеством участников турнира, в результате чего команды проводят матчи то в два, то в три круга.

В первом розыгрыше таджикской лиги в 1992 году приняли участие 12 команд, а закончили его — 10. Две команды снялись по политическим причинам — в стране шла гражданская война.

Чемпионат Таджикистана стартовал без зрителей ФФТ

В ретроспективе, одна из этих команд, «Хосилот» сгинула в низших дивизионах, триумфально вернувшись в «вышку» в 2016 год, завоевав серебро и путевку в квалификацию Кубка АФК.

Другая команда «Равшан», успешно выступала в Высшей лиге, а в 2010-е годы стала одним из лидеров таджикского футбола, дважды став чемпионом и завоевав две бронзы.

Основная же причина снятия команд в чемпионате Таджикистана — финансовая. В 90-х и 2000-х годах количество участников турнира варьировалось с 10 до 16, и как правило в каждом сезоне хоть один из клубов снимался с турнира.

В последние пять-шесть лет ситуация стабилизировалась, у чемпионата Таджикистана появился генеральный спонсор. С 2014 по 2016 в турнире принимали участие 10 команд, а последние три года — лишь 8 клубов.

В новом сезоне чемпионата Таджикистана, который стартовал 5 апреля, примут участие десять клубов.

Это «Истиклол» (Душанбе), «Худжанд» (Худжанд), «Регар-ТадАЗ» (Турсунзаде), ЦСКА (Душанбе), «Куктош» (Рудаки), «Истаравшан» (Истаравшан), «Хатлон» (Бохтар), а также дебютанты — «Локомотив-Памир» (Душанбе), «Файзканд» (Восе) и «Душанбе-83» (Душанбе).

Чемпионат Таджикистана-2020 пройдет в три круга — каждая команда проведет по 27 матчей.

Чемпион впервые попадет в групповой раунд азиатской Лиги чемпионов. Вице-чемпион квалифицируется в плей-офф Кубка АФК, третья команда может попасть в групповой этап этого турнира.

Все футбольные трансферы

Занявший последнее место вылетает из высшей лиги, с 9-го места гарантировано участие в стыковых играх за сохранение прописки в элите.

Лимит на легионеров

Каждый клуб может внести в заявку на сезон шесть легионеров, четыре из них могут находиться на поле одновременно.

Десять команд заявили на сезон 42 иностранца, представляющих девять разных государств и три континента. Среди приехавших больше всего защитников (14) и полузащитники (13), затем идут нападающие (9) и вратари (6).

КЛУБЫ ТАДЖИКИСТАНА ЗАЯВИЛИ 42 ЛЕГИОНЕРА ДЛЯ УЧАСТИЯ В ЧЕМПИОНАТЕ ТАДЖИКИСТАНА-2020

До старта нового сезона чемпионата Таджикистана остались считанные дни. Мы подсчитали общее количество иностранных футболистов, которые будут выступать в высшей лиге-2020.https://t.co/cZtLX4I0gj pic.twitter.com/Ce1K0kDEMt — Tajikistan Football (@fft_official) March 31, 2020

Совершенно неудивительно, что подавляющее большинство легионеров — из Азии (24 игрока). 12 футболистов приехали Африки.

Европа представлена шестью игроками, из них один россиянин — 28-летний полузащитник «Истиклола» Виктор Свежов, поигравший за юношескую сборную России и московское «Динамо».

Виктор Свежов с Суперкубком Таджикистана ФФТ

В субботу, 4 апреля, он, в составе столичного клуба стал обладателем Суперкубка страны. «Истиклол» выиграл у «Худжанда» (2:1), установив историческое достижение — это был первый реальный титул, разыгранный во время пандемии коронавируса в мире.

Лидеры и новички

Лидерство в чемпионате Таджикистане можно поделить на декады. 90-е стали десятилетием столичных клубов, все титулы разделили команды из Душанбе.

В первые годы между собой соревновались «Памир» и «Ситора», а конце декады пришелся на три подряд чемпионства «Варзоба», прозябающего теперь в городской лиге Душанбе.

В 2000-е лидером чемпионата стал «Регар-ТадАЗ» из Турсунзаде, который еще в советские времена дважды становился чемпионом Таджикской ССР и четыре раза выигрывал Кубок.

Прошлый сезон «Регар-ТадАЗ» закончил третьим ФФТ

С 2001 по 2008 годы «Регар-ТадАЗ» семь раз стал чемпионом страны, дважды уступив золото «Вахшу» (в 2005 и 2009). Кроме того, команда выиграла 6 национальных кубков и стала 3-кратным обладателем Кубка Президента АФК.

В 2007 году в Душанбе был основан клуб «Истиклол», который быстро стал новым лидером национального футбола. В 2008 году команда завоевала путевку в высшую лигу, а уже в 2009 стала чемпионом страны.

Секрет успеха был в грамотных трансферах — ставка на молодых, но опытных игроков, который прошли школу юношеской сборной Таджикистана, выигрывали бронзовые медали чемпионата Азии в Сингапуре (2006) и участвовали в юношеском первенстве мира в Южной Корее (2007).

В 2010 году «Истиклол» сделал своеобразный «хет-трик», выиграв Суперкубок страны, Национальный Кубка Таджикистана и Чемпионат Таджикистана по футболу.

За последние 11 лет «львы» восемь раз выиграли чемпионат Таджикистана, шесть последних — подряд. Столько же раз «Истиклол» брал Кубок Таджикистана, а Суперкубок завоевал уже в девятый раз.

«ИСТИКЛОЛ» СТАЛ ДЕВЯТИКРАТНЫМ ОБЛАДАТЕЛЕМ СУПЕРКУБКА ТАДЖИКИСТАНА

Душанбинский «Истиклол», одержав волевую победу в матче за Суперкубок Таджикистана-2020 над «Худжандом» (2:1), сохранил трофей в своей коллекции.https://t.co/egSxfljP5s pic.twitter.com/KvJ9SY0UFd — Tajikistan Football (@fft_official) April 4, 2020

В еврокубках они менее удачливы — выиграли Кубок Президента АФК 2012 года, после чего проиграли два финала Кубка АФК, а в Лиге чемпионов клуб дважды вылетал в квалификации.

Кстати, не стоит думать, что «Регар-ТадАЗ» в 2010-е сошел со сцены. «Металлурги» в последние 10 лет не выпадали из группы лидеров, трижды завоевав серебро, дважды бронзу, а также выиграл 2 национальных кубка и 3 Суперкубка.

Кроме «Истиклола» и «Регар-ТадАЗа» к лидером чемпионата Таджикистана можно отнести «Худжанд» (4 серебра и Кубок за последние годы) и столичный «ЦСКА-Памир».

Кстати, «Худжанд» — единственная команда, которая выступает в чемпионате Таджикистана со времен провозглашения независимости республики.

Дебютанты высшей лиги — «Локомотив-Памир» и «Файзканд» сыграли в результативную ничью — 2:2. «Хатлон» одержал волевую победу над «Истаравшаном» — 2:1. Встреча между «Куктошем» и «Регар-ТадАЗом» завершилась без забитых голов — 0:0.https://t.co/QECSvutBEj pic.twitter.com/qWAtAidz7C — Tajikistan Football (@fft_official) April 5, 2020

Что касается новичков лиги, то обратить внимание стоит на «Локомотив-Памир». Команда не будет «мальчиком для битья», это базовый клуб молодежной сборной — все молодые таланты страны собраны там.

Где смотреть?

За центральными играми можно следить на местном спортивном телеканале «Варзиш». Болельщики могут увидеть два-три матча из каждого тура.

В интернете избранные матчи чемпионат Таджикистана можно посмотреть в прямом эфире на платформе Mycujoo.tv или на официальном сайте Федерации футбола Таджикистана.

Матч первого тура чемпионата Таджикистана «Локомотив-Памир» — «Файзканд» (2:2), который прошёл сегодня на Центральном стадионе Душанбе, транслировался в прямом эфире на телеканале «Спорт» в Сербии! #TajikistanLeague #FCLokomotivPamir #FCFayzkand pic.twitter.com/HCxwMMgYqT — Tajikistan Football (@fft_official) April 5, 2020

«Матч ТВ» пока не заявлял о желании купить телеправа на показ чемпионата Таджикистана.

А как же коронавирус?

Согласно официальной статистике страны, пока в Таджикистане ни одного зарегистрированного случая заражения. Насколько ей можно верить — это другой вопрос.

Границы закрыты, вернувшиеся в страну граждане должны пробыть две недели на карантине — в настоящий момент таких больше 4 тысяч человек.

Матч за Суперкубок Таджикистана-2020 «Истиклол» — «Худжанд» начался с минуты молчания. Участники матча почтили память жертв коронавируса

Нест бод коронавирус!

Стоп коронавирус!

Stop coronavirus!#TajikistanSupercup pic.twitter.com/soAcflz1Ll — Tajikistan Football (@fft_official) April 4, 2020

При этом, матч за Суперкубок Таджикистана и первые туры чемпионата страны проходят без зрителей. Вместо болельщиков на трибунах большие плакаты «Нет коронавирусу!».

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