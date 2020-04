На карантине. Чем клубы РПЛ заполняют вынужденную паузу?

Сразу после приостановки турнира «Зенит» прекратил тренировки и распустил игроков до 22 марта. 19 марта питерцы прошли тест на коронавирус, который не выявил положительных результатов.

Тем не менее, игроков отправили на домашний карантин, дата которого вскоре была продлена до 29 марта. Тренировочный центр клуба был закрыт для посещения.

Сергей Семак Главный тренер «Зенита» Сейчас мы протестировались на коронавирус — результаты пришли, все здоровы. Дальше будем принимать решение, как обеспечить футболистов какими-либо условиями для проведения тренировок. Кто-то будет тренироваться на дому, на велотренажерах и беговых дорожках. Кто-то — если появится возможность — будет приезжать на базу и тренироваться индивидуально. О групповых тренировках пока речи не идет. Специфичного ничего нет. Просто нужно выполнять определенный объем работы и поддерживать то состояние, которое было до паузы. Естественно, это больше беговая работа. О каких-то специфических заданиях речи не идет, этого пока вполне достаточно.

Игроков обязали сидеть дома — выходить разрешалось лишь в аптеку, в магазин за продуктами и по тому подобным поводом. За нарушение — санкции от клуба.

Во время карантина «Зенит» провел товарищеский матч с «Мидтьюлландом»... в Football Manager 2020, уступив со счетом 1:).

Единственный гол в ворота датчан, возглавляющих таблицу своего чемпионата, как и «Зенит» в РПЛ, забил нападающий Сердар Азмун на 78-й минуте матча.

Full Time...

The Danish table toppers come out just on top in the #FM2020 clash. A late Zenit push not enough in the end.

Congratulations and best wishes, @fcmidtjylland!#FCMZEN | #FM2020 pic.twitter.com/sr83q7mCjy