На карантине. Чем клубы РПЛ заполняют вынужденную паузу?

Во вторник, 17 марта, УЕФА из-за мировой пандемии коронавируса перенес Евро-2020 на год, а Российская Премьер-лига приостановила футбол в стране до 10 апреля. В апреле паузу продлили до 31 мая. Приостановлены Кубок России, РПЛ, ФНЛ и ПФЛ. Чем заняты в это безвременье российские топ-клубы?

«Зенит»

Сразу после приостановки турнира «Зенит» прекратил тренировки и распустил игроков до 22 марта. 19 марта питерцы прошли тест на коронавирус, который не выявил положительных результатов.

Тем не менее, игроков отправили на домашний карантин, дата которого вскоре была продлена до 29 марта. Тренировочный центр клуба был закрыт для посещения.

Сергей Семак Главный тренер «Зенита» Сейчас мы протестировались на коронавирус — результаты пришли, все здоровы. Дальше будем принимать решение, как обеспечить футболистов какими-либо условиями для проведения тренировок. Кто-то будет тренироваться на дому, на велотренажерах и беговых дорожках. Кто-то — если появится возможность — будет приезжать на базу и тренироваться индивидуально. О групповых тренировках пока речи не идет. Специфичного ничего нет. Просто нужно выполнять определенный объем работы и поддерживать то состояние, которое было до паузы. Естественно, это больше беговая работа. О каких-то специфических заданиях речи не идет, этого пока вполне достаточно.

Игроков обязали сидеть дома — выходить разрешалось лишь в аптеку, в магазин за продуктами и по тому подобным поводом. За нарушение — санкции от клуба.

Артем Дзюба: «Мы все вместе несем ответственность за себя и за других»

Обращение нападающего сине-бело-голубых к болельщикам 💙 pic.twitter.com/UejVa5o9ZU — ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) March 19, 2020

Во время карантина «Зенит» провел товарищеский матч с «Мидтьюлландом»... в Football Manager 2020, уступив со счетом 1:).

Единственный гол в ворота датчан, возглавляющих таблицу своего чемпионата, как и «Зенит» в РПЛ, забил нападающий Сердар Азмун на 78-й минуте матча.

Full Time...

The Danish table toppers come out just on top in the #FM2020 clash. A late Zenit push not enough in the end.

Congratulations and best wishes, @fcmidtjylland!#FCMZEN | #FM2020 pic.twitter.com/sr83q7mCjy — FC Zenit in English🌊 (@fczenit_en) March 21, 2020

Сергей Семак во время вынужденного перерыва вел с клубом переговоры о новом контракте. Тренер запросил у петербуржцев соглашение минимум на два года (допустил вариант со схемой «2+1») с зарплатой 2,5-3 миллиона евро в год, а также более существенное влияние на трансферную политик

А Артем Дзюба тем временем осваивал киберспорт, проводя матчи в «Самой быстрой лиге», в которой реальные футболисты берут в руки джойстики и доигрывают сезон в PES там, где он прервался (с 23-го тура).

Получалось у Артема неплохо — он справился с Якой Бийолом из ЦСКА (5:3), Дмитрием Молчановым из «Крыльев» (3:2) и сыграл вничью с Александром Агеевым из «Краснодара» (1:1), но уступил уступил Давиду Бадтиеву из «Тамбова» (1:3). В итоге Дзюба ждет соперника в суперфинале.

В конце марта игроки, тренеры и руководство «Зенита» выделили личные средства на закупку медицинского оборудования и ключевых материало в больницу Святого Георгия, которая стала одним из первых медицинских учреждений, которые экстренно перепрофилировались под лечение гриппа, ОРВИ, пневмонии и COVID-19.

А в начале апреля генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, что клуб ведет переговоры по поводу снижения зарплат игрокам и тренерам из-за пандемии коронавируса.

«Локомотив»

Московский «Локомотив» оказался одним из немногих клубов РПЛ, который продолжил тренировки после приостановки чемпионата России.

По словам наставника команды Юрия Семина, было принято решение тренироваться в щадящем режиме и ограничить лишние контакты, в том числе с прессой.

Кроме того, был принят запрет о выезде футболистов за пределы Московской области, запрет на использование общественного транспорта, такси и каршеринга.

У нас все основано на самосознании игроков. Они продолжают тренироваться. Каждый день приезжают на базу, а оттуда — домой. Такое наше решение. Тренировочный процесс не прекращаем. На базе лишних людей нет, прессы нет. Это самое идеальное место, чтобы избежать каких-то вещей… Ведь у нас практически карантин. Машина-база-машина-дом. Вот вам и карантин. Пока так. Как только появится новое распоряжение, тогда будем действовать по-другому Юрий Семин

Нельзя сказать, что это вызвало серьезный энтузиазм и понимание у игроков, особенно у легионеров из Европы.

Бенедикт Хеведес Защитник «Локомотива» Что происходит в городах (России)? Все как обычно. Кафе забиты, метро забито. Даже улицы. Здесь вирус тоже постепенно распространяется. Официально. Больше всего я был удивлен игрой в Ростове в прошлое воскресенье. Атмосфера меня немного напугала: стадион был полон. Сейчас чемпионат России приостановлен до 10 апреля. Но тренировки продолжаются. Безумие.

Всем игрокам рекомендовалт уехать за пределы Москвы — меньше скоплений народу, лучше дышать свежим воздухом на природе, чем сидеть в квартире.

Некоторые игроки «Локо» арендовали коттеджи, чтобы тренироваться на улице и выходить на пробежки.

Мачей Рыбус Защитник «Локомотива» Мы решили, что три дня занимаемся и один день отдыхаем. Тестов на коронавирус не сдавали, просто приезжаем и тренируемся. Юрий Семин? Он приходит на тренировки. Наверное, это решение Юрия Павловича. У нас был разговор с президентом клуба на тему того, почему мы тренируемся, а остальные команды в Европе или в России находятся на карантине. Так принято, что нам нужно тренироваться. Мы это приняли.

Тем временем стали появляться слухи, что по окончании сезона в «Локомотиве» сменится тренер. В СМИ в качестве сменщиков Шпалыча фигурировали экс-наставник «Партизана» Марко Николич и главный тренер «Олимпиакоса» Педру Мартинш.

Сам Семин от разговоров о продлении контракта уходил, заявляя, что «об этом пусть думают руководители».

Лишь 24 марта «Локомотив» был распущен на карантин. Тренировки на базе в Баковке были отменены. Игроки начали поддерживать форму в домашних условиях.

Команда переходит на индивидуальный режим тренировок, но мы тренируемся, каждый получил индивидуальное задание. Тренеры будут контролировать все это, мы в отпуск не уходим, работаем индивидуально. Мой план — контролировать тренировочную работу всех игроков, контактирую по телефону. Для всех тренеров это новый опыт. Большая сложность в том, что это однобокая подготовка. Подготовку каких-то тактических, групповых упражнений мы делать не можем. Юрий Семин

В «Самой быстрой лиге» «Локомотив» представлял защитник Мачей Рыбус, который выступал не слишком удачно: потерпел поражение от вратаря «Оренбурга» Александра Руденко (0:1), сыграл вничью с хавбеком «Рубина» Хвичей Кварацхелией (0:0).

А вот об урезании зароботной платы тренерам и игрока в «Локомотиве», в отличие от «Зенита» и «Спартака», речи пока нет. По крайней мере, к Юрию Семину руководство клуба по этому вопросу не обращалось.

«Краснодар»

«Быки» тоже не стали уходить на карантин сразу после приостановки чемпионата, а продолжили тренировки два раза в день.

К ним присоединился и полузащитник Виктор Классон, который порвал кресты в июне 2019-го в матче между сборными Швеции и Испании.

Нужно было постоянно двигаться вперед. Я присоединился к команде и тренируюсь с ней в полном объеме. Я все еще не набрал оптимальную форму, но возврат кондиций занимает определенное время, когда ты так долго был вне игры. Это касается и работы с мячом, и времени для принятия решений. Хорошо, что я уже сейчас могу делать так много. Виктор Классон

Лишь к концу марта команда была распущена, а когда во всей стране начались объявленные президентом каникулы, был закрыт для посещений даже парк вокруг арены «Краснодар».

В «Самой быстрой лиге» честь клуба защищает воспитанник кубанцев Александр Агеев, которому уступили Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев (0:1) и форвард «Ростова» Эльдор Шомуродов (0:1), а Дзюба упустил победу на последних минутах (1:1).

Про сокращение зарплат игроков и тренеров в «Краснодаре» никакой информации пока нет.

«Ростов»

Донской клуб тоже вошел в число пяти клубов РПЛ, которые не сразу ушли на карантин. Первые дни после приостановки чемпионата России главный тренер «Ростова» Валерий Карпин вечера проводил дома с семьей и просил посоветовать хорошие сериалы, но днем ходил на работу.

«Ростов» тем временем тренировался на «Олимпе-2» в обычном режиме. В ответ на это усердие, «Ростов» не стал обсуждать с игроками вопрос о фиксации курса евро в связи с падением курса рубля и пандемией коронавируса.

К 25 марта стало ясно, что коронавирус — это всерьез и надолго. Игроки разъехались по домам и взяли в руки джойстики, а Валерий Карпин записал вместе с другими бывшими футбольными звездами ролик для ФИФА с рекомендациями о том, как избегать заражения.

В конце марта у «Ростов-Арены» случилось ЧП — произошло возгорании камыша на левом берегу Дона на площади около 1000 квадратных метров. Пожар в итоге удалось потушить, стадион не пострадал, но во время борьбы с огнем погиб пожарный.

На время карантина «Ростов» снял целую серию роликов, в которых футболисты клуба показывали болельщикам, как можно поддерживать физическую форму дома в условиях самоизоляции. Сами игроки, конечно, тренировались более интенсивно.

Апрель для насавника «Ростова» Валерия Карпина начался на позитивной ноте — у него родилась пятая дочь.

Про сокращение зарплат игроков и тренеров в «Ростове» никакой информации пока нет. Многие игроки получают в клубе более низкую зарплату, чем им предлагали другие команды, в связи с этим поднимать такой вопрос непросто. На такие меры в клубе пойдут лишь в крайнем случае.

ЦСКА

Московский ЦСКА сразу же после приостановки чемпионата России распустил игроков по домам, причем сразу до 1 апреля — это были одни из самых долких изначальных каникул среди клубов РПЛ. Как показало время, армейцы были правы.

Евгений Гинер Президент ЦСКА Футбол играют для зрителей! Так что правильно, что взяли паузу до 10 апреля. Срок до 10 апреля маленький? Его же можно продлевать. Будем видеть, что эта «чума» не пошла на спад, продлят, значит. А если спадет, зачем футболистам сидеть и ждать?

Клуб ввел жесткие ограничения для своих футболистов, тренеров, членов медицинского штаба, а также административного персонала и игроков молодёжной команды.

Армейцев обязали организовать двухнедельную самоизоляцию с запретом покидать своё жильё, Москву и территорию России. Исключения допустимы были лишь в случае экстренной необходимости. К нарушителям пообещали применять меры дисциплинарного характера.

Тренерский штаб ЦСКА составил для игроков индивидуальные программы питания и тренировочные программы, выполнение которых контролировалось по видеосвязи.

Сергей Овчинников старший тренер ЦСКА Сейчас работаем дома до 7 апреля. Конечно, ребята присылают видео домашних тренировок нам. Они делают свою работу. Насколько мне известно, все легионеры остались в Москве, у нас карантин

В конце марта руководство московского клуба приняло решение о продлении карантина до 1 мая. До этой даты у футболистов не будет групповых тренировок, они будут работать индивидуально, находясь в самоизоляции.

К тому времени уже было ясно, что паузу в РПЛ продлят, поэтому легионеры топ-клубов начали раъезжатся по домам, несмотря на то, что Россия ограничила въезд иностранцам до 1 мая из-за пандемии коронавируса.

Так, хавбек ЦСКА Сигурдссон улетел из России на частном джете.

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что футболисты команды готовы пойти на понижение зарплат.

Мы уже давно пообщались с футболистами на эту тему. У нас есть полное взаимопонимание. Просто в ближайшее время выработаем алгоритм. Здесь нужно отдать должное ребятам. Но сейчас такие времена, когда каждый должен в чем-то уступать. То есть проблем в данном вопросе проблем не возникнет. Роман Бабаев

Кроме того, армейцы, по сообщениям СМИ хотят из-за экономического кризиса привязать зарплаты легионеров к фиксированному курсу и перевести российских игроков на зарплату в рублях.

«Динамо»

Бело-голубые сразу после приостановки чемпионата распустили игроков по домам сначала до 23 марта, а затем продлили карантин до 1 апреля.

Кроме того, в целях заботы о здоровье и безопасности своих сотрудников, офис «Динамо» решением руководства клуба был переведен на удаленный режим работы.

Александр Ярдошвили Врач московского «Динамо» Мы следим за более тщательным мытьем рук, за наличием различных средств, которые оказывают помощь, и за кожными контактами, а также контактами со слизистой оболочкой. Вопрос об общем прохождении теста на коронавирус не стоит. Такие вещи формируются только из личных вопросов, которые связаны с футболистом, который недавно приехал из заграницы, контактировал с теми людьми, у которых подтвержден диагноз коронавируса. Главный совет всем — мойте руки и дышите различными эфирными маслами. Если эти эфирные масла распылять по комнате, то они значительно усиливают иммунитет.

Первую неделю после приостановки чемпионата фктболисты отдыхали, тренируясь по желанию, а с 23 марта тренер по физической подготовке Хосе Пастор Верчили начал проводить онлайн видео-тренировки для всей команды.

В конце марта «Динамо» выступило в качестве благотворителя, обородовав комнату отдыха для врачей в больнице в Коммунарке, а также решив поддержать НИИ имени Склифосовского в борьбе с коронавирусом.

Юрий Белкин Генеральный директор «Динамо» Мы с самого начала, когда эпидемия стала распространяться, обратились к созданному штабу по борьбе с коронавирусом с вопросом, чем мы можем помочь. Рассматривалось несколько вариантов, в итоге штаб предложил нам оборудовать дополнительный шлюз на двух этажах в больнице в Коммунарке, а также приобрести дополнительный инвентарь для отдыха медиков. Идею активно поддержали футболисты нашей команды, которые пожертвовали средства на приобретение необходимых товаров. Это их гражданская позиция. В данном вопросе руководство клуба и команда проявили полную солидарность. Участие все принимали добровольно, собрали значительную сумму. Можно с уверенностью сказать, что только лишь помощью «Коммунарке» дело со стороны нашего клуба не ограничится. От оперативного штаба нам поступили еще запросы, в частности по НИИ имени Склифосовского. Будем продолжать оказывать посильное содействие

Антон Шунин Вратарь «Динамо» «Динамо» изначально хотело помочь в борьбе с коронавирусом многим больницам, в том числе и в Коммунарке. В клуб как раз обратились за помощью оттуда — были проблемы с зоной отдыха для медицинского персонала. Мне позвонил начальник команды, рассказал об идее помочь. Я сразу написал в командный чат: «Кто готов?» Согласились все — и русские ребята, и иностранцы. В итоге сделали все очень быстро — подписали дополнительное соглашение, по которому определенный процент от зарплаты каждого футболиста «Динамо» пойдет на решение этой проблемы. Ситуация ведь крайне тяжелая, новых больных привозят каждый день, врачи там практически живут.

А вот в вопросе уменьшения своих запралт игроки «Динамо» оказались не столько великодушны. Руководство «Динамо» решило уменьшить зарплаты футболистов и тренеров на 40% до возобновления тренировок.

Футболисты же сначала хотели договориться на сокращение платы на 20% сроком на месяц, но в итоге согласились на условиях клуба.

«Спартак»

Московский «Спартак» приостановил деятельность первой команды сразу после приостановки чемпионата и проверил футболистов на коронавирус, после чего распустил их до 25 марта.

Игроки команды перешли на индивидуальный режим занятий в домашних условиях до возобновления полноценного тренировочного процесса на клубной базе

Нападающий «Спартака» Андре Шюррле, вернувшийся из Германии, где он восстанавливался от травмы, тут же угодил в двухнедельный карантин.

Владелец «Спартака» Леонид Федун, который накануне приостановки чемпионата предлагал досрочно завершить его, зафиксировав результат по текущей таблице, после остановки футбола во всем мире предложил отменить или приостановить финансовый фэйр-плей из-за коронавируса.

Сейчас уже ничего не делается, а расходы клубов, у которых зарубежные футболисты или русские с высокими евроконтрактами, уже выросли на 35-40%. Спонсоры, поскольку нет трансляций, скажут: зачем нужны спонсорские контракты? В связи с этим возникает такой вопрос, например: что делать с финансовым фэйр-плей? Доходов-то нет. Сейчас ни один клуб не выполнит финансовый фэйр-плей. Его надо отменять. Или приостанавливать. Сейчас для транспорта и туризма делают налоговые каникулы. А чем мы хуже? У нас вообще никаких доходов нет. Поэтому обратиться за налоговыми каникулами, обратиться в ФИФА с разъяснением по футбольным контрактам, по финансовому фэйр-плей и так далее. Леонид Федун

Ситуация с падением цен на нефть, обвалом рубля и пандемией коронавируса, ударившей по экономике и остановившей футбол, будет наиболее болезненной для клубов РПЛ, финансирующихся частным образом, заявил Федун.

Ситуация патовая: никто не знает, когда коронавирус закончится. Дай бог, удастся его победить к маю месяцу, есть шанс на продолжение чемпионата. Но я верю пессимистам, которые говорят, что все закончится, в лучшем случае, в середине лета или даже ближе к осени. Я и Галицкий — единственные бизнесмены в футболе. Для которых это не просто палево денег, а попытка бизнеса. С точки зрения затрат, бизнеса, конечно, чемпионат надо остановить. Леонид Федун

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско был не в восторге от паузы, которую ему пришлось пережидать в самоизоляции в отеле.

Я живу один и оказался в плохом положении. Моя жена и трёхлетняя дочь находятся в Германии, и мы разговариваем по «Скайпу». Помимо меня в отеле живёт всего один член тренерского штаба, но мы хотя бы можем пить кофе вместе. Некоторые рестораны ещё открыты, но и их планируют закрыть. Поблизости есть итальянский ресторан, в котором обычно работают 45 человек. Сейчас из них работают лишь шестеро. Метро по-прежнему работает, и сейчас это выглядит впечатляюще. Раньше там было невозможно сесть. Чтобы войти в вагон, приходилось пропихиваться внутрь. А сейчас там пусто. Наша работа приостановилась, мы ждём. Я застрял в отеле и не двигаюсь. Сначала было принято решение ограничить численность собраний людей до 5 тысяч. Затем её сократили до 50 человек. Фактически сейчас невозможно играть. Мы даже не тренируемся, чтобы не создавать скопления людей. Доменико Тедеско

Видимо поэтому, 26 марта «Спартак» все же провел тренировку на домашнем стадионе. Тренировка началась около 11:00 и продлилась три часа. «Открытие Арена» была закрыта для посещения частными лицами.

Инициатива, однако, не получила развития — игроки вскоре вернулись по домам, а пауза была продлена до 4 мая.

«Спартак» самым первым в РПЛ договорился со своими игроками о сокращении зарплаты на время вынужденной паузы.

Договориться с игроками было несложно. Сейчас все понимают, что футбол, как и любая другая сфера жизни, находится в крайне тяжелой ситуации. Ребята пошли навстречу. Нужны подвижки со всех сторон. Мы же не имеем никаких доходов — ни от спонсоров, ни от рекламы. Спасибо игрокам за такой шаг! Леонид Федун

Во время самоизоляции, связанной с распространением коронавируса, и до возобновления тренировочного процесса игроки будут получать на 40 процентов меньше.

0