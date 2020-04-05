На карантине. Чем клубы РПЛ заполняют вынужденную паузу?

«Зенит»
Сразу после приостановки турнира «Зенит» прекратил тренировки и распустил игроков до 22 марта. 19 марта питерцы прошли тест на коронавирус, который не выявил положительных результатов.
Тем не менее, игроков отправили на домашний карантин, дата которого вскоре была продлена до 29 марта. Тренировочный центр клуба был закрыт для посещения.
Игроков обязали сидеть дома — выходить разрешалось лишь в аптеку, в магазин за продуктами и по тому подобным поводом. За нарушение — санкции от клуба.
Артем Дзюба: «Мы все вместе несем ответственность за себя и за других»— ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) March 19, 2020
Обращение нападающего сине-бело-голубых к болельщикам 💙 pic.twitter.com/UejVa5o9ZU
Во время карантина «Зенит» провел товарищеский матч с «Мидтьюлландом»... в Football Manager 2020, уступив со счетом 1:).
Единственный гол в ворота датчан, возглавляющих таблицу своего чемпионата, как и «Зенит» в РПЛ, забил нападающий Сердар Азмун на 78-й минуте матча.
Full Time...— FC Zenit in English🌊 (@fczenit_en) March 21, 2020
The Danish table toppers come out just on top in the #FM2020 clash. A late Zenit push not enough in the end.
Congratulations and best wishes, @fcmidtjylland!#FCMZEN | #FM2020 pic.twitter.com/sr83q7mCjy
Сергей Семак во время вынужденного перерыва вел с клубом переговоры о новом контракте. Тренер запросил у петербуржцев соглашение минимум на два года (допустил вариант со схемой «2+1») с зарплатой 2,5-3 миллиона евро в год, а также более существенное влияние на трансферную политик
А Артем Дзюба тем временем осваивал киберспорт, проводя матчи в «Самой быстрой лиге», в которой реальные футболисты берут в руки джойстики и доигрывают сезон в PES там, где он прервался (с 23-го тура).
Получалось у Артема неплохо — он справился с Якой Бийолом из ЦСКА (5:3), Дмитрием Молчановым из «Крыльев» (3:2) и сыграл вничью с Александром Агеевым из «Краснодара» (1:1), но уступил уступил Давиду Бадтиеву из «Тамбова» (1:3). В итоге Дзюба ждет соперника в суперфинале.
В конце марта игроки, тренеры и руководство «Зенита» выделили личные средства на закупку медицинского оборудования и ключевых материало в больницу Святого Георгия, которая стала одним из первых медицинских учреждений, которые экстренно перепрофилировались под лечение гриппа, ОРВИ, пневмонии и COVID-19.
🇻🇪💙Yordan Osorio trabaja a full🔝🔥#VamosZenit| #VenEx | #FutVe pic.twitter.com/R45EcizDls— FC Zenit Español🌊 (@es_fczenit) March 29, 2020
А в начале апреля генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, что клуб ведет переговоры по поводу снижения зарплат игрокам и тренерам из-за пандемии коронавируса.
«Локомотив»
Московский «Локомотив» оказался одним из немногих клубов РПЛ, который продолжил тренировки после приостановки чемпионата России.
По словам наставника команды Юрия Семина, было принято решение тренироваться в щадящем режиме и ограничить лишние контакты, в том числе с прессой.
Кроме того, был принят запрет о выезде футболистов за пределы Московской области, запрет на использование общественного транспорта, такси и каршеринга.
Нельзя сказать, что это вызвало серьезный энтузиазм и понимание у игроков, особенно у легионеров из Европы.
Всем игрокам рекомендовалт уехать за пределы Москвы — меньше скоплений народу, лучше дышать свежим воздухом на природе, чем сидеть в квартире.
Некоторые игроки «Локо» арендовали коттеджи, чтобы тренироваться на улице и выходить на пробежки.
Тем временем стали появляться слухи, что по окончании сезона в «Локомотиве» сменится тренер. В СМИ в качестве сменщиков Шпалыча фигурировали экс-наставник «Партизана» Марко Николич и главный тренер «Олимпиакоса» Педру Мартинш.
Сам Семин от разговоров о продлении контракта уходил, заявляя, что «об этом пусть думают руководители».
Пожалуйста, оставайтесь дома.— «Локомотив» 🏠 #StayHomeStayLoko (@fclokomotiv) March 27, 2020
Оставайтесь с «Локомотивом».#StayHomeStayLoko pic.twitter.com/WPxkTdAurt
Лишь 24 марта «Локомотив» был распущен на карантин. Тренировки на базе в Баковке были отменены. Игроки начали поддерживать форму в домашних условиях.
В «Самой быстрой лиге» «Локомотив» представлял защитник Мачей Рыбус, который выступал не слишком удачно: потерпел поражение от вратаря «Оренбурга» Александра Руденко (0:1), сыграл вничью с хавбеком «Рубина» Хвичей Кварацхелией (0:0).
А вот об урезании зароботной платы тренерам и игрока в «Локомотиве», в отличие от «Зенита» и «Спартака», речи пока нет. По крайней мере, к Юрию Семину руководство клуба по этому вопросу не обращалось.
«Краснодар»
«Быки» тоже не стали уходить на карантин сразу после приостановки чемпионата, а продолжили тренировки два раза в день.
К ним присоединился и полузащитник Виктор Классон, который порвал кресты в июне 2019-го в матче между сборными Швеции и Испании.
Лишь к концу марта команда была распущена, а когда во всей стране начались объявленные президентом каникулы, был закрыт для посещений даже парк вокруг арены «Краснодар».
В «Самой быстрой лиге» честь клуба защищает воспитанник кубанцев Александр Агеев, которому уступили Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев (0:1) и форвард «Ростова» Эльдор Шомуродов (0:1), а Дзюба упустил победу на последних минутах (1:1).
Про сокращение зарплат игроков и тренеров в «Краснодаре» никакой информации пока нет.
«Ростов»
Донской клуб тоже вошел в число пяти клубов РПЛ, которые не сразу ушли на карантин. Первые дни после приостановки чемпионата России главный тренер «Ростова» Валерий Карпин вечера проводил дома с семьей и просил посоветовать хорошие сериалы, но днем ходил на работу.
«Ростов» тем временем тренировался на «Олимпе-2» в обычном режиме. В ответ на это усердие, «Ростов» не стал обсуждать с игроками вопрос о фиксации курса евро в связи с падением курса рубля и пандемией коронавируса.
Противостояние учителя и ученика: Валерий Георгиевич против Сапы 😂— Football Club Rostov (@rostovfc) March 22, 2020
Первый раунд за главным тренером 🤭 #ФКРостов #МыРостов #Саплинов #Карпин pic.twitter.com/0L2XvwWIWe
К 25 марта стало ясно, что коронавирус — это всерьез и надолго. Игроки разъехались по домам и взяли в руки джойстики, а Валерий Карпин записал вместе с другими бывшими футбольными звездами ролик для ФИФА с рекомендациями о том, как избегать заражения.
В конце марта у «Ростов-Арены» случилось ЧП — произошло возгорании камыша на левом берегу Дона на площади около 1000 квадратных метров. Пожар в итоге удалось потушить, стадион не пострадал, но во время борьбы с огнем погиб пожарный.
На время карантина «Ростов» снял целую серию роликов, в которых футболисты клуба показывали болельщикам, как можно поддерживать физическую форму дома в условиях самоизоляции. Сами игроки, конечно, тренировались более интенсивно.
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Тренируйся #ДомасРостовом 💪🏻⠀ ⠀ Матиас, Данил и Ольга продолжают показывать лучшие домашние упражнения на период самоизоляции🏡⠀ ⠀ Смотрите, повторяйте и обязательно подписывайтесь на наш YouTube-канал.⠀ ⠀ Каждый день — новый ролик, где наши футболисты будут показывать, как правильно и с пользой для себя выполнять разные упражнения!⠀ ⠀ #МыРостов #ФкРостов
Апрель для насавника «Ростова» Валерия Карпина начался на позитивной ноте — у него родилась пятая дочь.
Про сокращение зарплат игроков и тренеров в «Ростове» никакой информации пока нет. Многие игроки получают в клубе более низкую зарплату, чем им предлагали другие команды, в связи с этим поднимать такой вопрос непросто. На такие меры в клубе пойдут лишь в крайнем случае.
ЦСКА
Московский ЦСКА сразу же после приостановки чемпионата России распустил игроков по домам, причем сразу до 1 апреля — это были одни из самых долких изначальных каникул среди клубов РПЛ. Как показало время, армейцы были правы.
Клуб ввел жесткие ограничения для своих футболистов, тренеров, членов медицинского штаба, а также административного персонала и игроков молодёжной команды.
Армейцев обязали организовать двухнедельную самоизоляцию с запретом покидать своё жильё, Москву и территорию России. Исключения допустимы были лишь в случае экстренной необходимости. К нарушителям пообещали применять меры дисциплинарного характера.
Тренерский штаб ЦСКА составил для игроков индивидуальные программы питания и тренировочные программы, выполнение которых контролировалось по видеосвязи.
В конце марта руководство московского клуба приняло решение о продлении карантина до 1 мая. До этой даты у футболистов не будет групповых тренировок, они будут работать индивидуально, находясь в самоизоляции.
К тому времени уже было ясно, что паузу в РПЛ продлят, поэтому легионеры топ-клубов начали раъезжатся по домам, несмотря на то, что Россия ограничила въезд иностранцам до 1 мая из-за пандемии коронавируса.
Так, хавбек ЦСКА Сигурдссон улетел из России на частном джете.
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что футболисты команды готовы пойти на понижение зарплат.
Кроме того, армейцы, по сообщениям СМИ хотят из-за экономического кризиса привязать зарплаты легионеров к фиксированному курсу и перевести российских игроков на зарплату в рублях.
«Динамо»
Бело-голубые сразу после приостановки чемпионата распустили игроков по домам сначала до 23 марта, а затем продлили карантин до 1 апреля.
Кроме того, в целях заботы о здоровье и безопасности своих сотрудников, офис «Динамо» решением руководства клуба был переведен на удаленный режим работы.
Первую неделю после приостановки чемпионата фктболисты отдыхали, тренируясь по желанию, а с 23 марта тренер по физической подготовке Хосе Пастор Верчили начал проводить онлайн видео-тренировки для всей команды.
В конце марта «Динамо» выступило в качестве благотворителя, обородовав комнату отдыха для врачей в больнице в Коммунарке, а также решив поддержать НИИ имени Склифосовского в борьбе с коронавирусом.
А вот в вопросе уменьшения своих запралт игроки «Динамо» оказались не столько великодушны. Руководство «Динамо» решило уменьшить зарплаты футболистов и тренеров на 40% до возобновления тренировок.
Футболисты же сначала хотели договориться на сокращение платы на 20% сроком на месяц, но в итоге согласились на условиях клуба.
«Спартак»
Московский «Спартак» приостановил деятельность первой команды сразу после приостановки чемпионата и проверил футболистов на коронавирус, после чего распустил их до 25 марта.
Игроки команды перешли на индивидуальный режим занятий в домашних условиях до возобновления полноценного тренировочного процесса на клубной базе
Нападающий «Спартака» Андре Шюррле, вернувшийся из Германии, где он восстанавливался от травмы, тут же угодил в двухнедельный карантин.
Владелец «Спартака» Леонид Федун, который накануне приостановки чемпионата предлагал досрочно завершить его, зафиксировав результат по текущей таблице, после остановки футбола во всем мире предложил отменить или приостановить финансовый фэйр-плей из-за коронавируса.
Ситуация с падением цен на нефть, обвалом рубля и пандемией коронавируса, ударившей по экономике и остановившей футбол, будет наиболее болезненной для клубов РПЛ, финансирующихся частным образом, заявил Федун.
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско был не в восторге от паузы, которую ему пришлось пережидать в самоизоляции в отеле.
Видимо поэтому, 26 марта «Спартак» все же провел тренировку на домашнем стадионе. Тренировка началась около 11:00 и продлилась три часа. «Открытие Арена» была закрыта для посещения частными лицами.
Инициатива, однако, не получила развития — игроки вскоре вернулись по домам, а пауза была продлена до 4 мая.
«Спартак» самым первым в РПЛ договорился со своими игроками о сокращении зарплаты на время вынужденной паузы.
Во время самоизоляции, связанной с распространением коронавируса, и до возобновления тренировочного процесса игроки будут получать на 40 процентов меньше.