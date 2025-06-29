Экспресс дня 29 июня. Ставки и прогнозы на футбол

В очередном экспрессе рассмотрим матчи Клубного чемпионата мира и чемпионата Беларуси На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«ПСЖ» — «Интер Майами»

Футбол. Клубный чемпионат мира

«ПСЖ» на групповом этапе набрал 6 очков. Клуб одержал две победы в трех встречах. Парижанам удалось обыграть «Атлетико» (4:0) и «Сиэтл Саундерс» (2:0).

Прошедший сезон оказался очень успешным для парижан. Как действующий победитель Лиги чемпионов стартует в плей-офф Клубного чемпионата мира? Букмекеры уверены в победе подопечных Луиса Энрике.

«Интер Майами» еще ни разу не проиграл на КЧМ-2025. В группе команда одержала одну победу и дважды сыграла вничью. Но в 1/8 финала соперник очень серьезный.

Беспроигрышная серия «Интер Майами» составляет 6 матчей. Последний раз клуб уступал в МЛС 19 мая. Тогда «Интер Майами» не набрал очков в домашней встрече с «Орландо Сити» (0:3).

Ставка: Победа «ПСЖ» с форой (-1.5) за 1.65.

«Фламенго» — «Бавария»

Футбол. Клубный чемпионат мира

«Фламенго» стал победителем своей группы. Команда в квартете смогла опередить лондонский «Челси», который финишировал на 2-й строчке. При этом в очной встрече «Фламенго» одолел синих со счетом 3:1.

Бразильская команда набрала прекрасную форму. Букмекеры не верят, что «Фламенго» выйдет в 1/4 финала, но легкой прогулки у «Баварии» точно не будет.

«Бавария» начала Клубный чемпионат мира с победы со счетом 10:0. Но в заключительном матче группового этапа мюнхенцы неожиданно уступили «Бенфике» (0:1). Из-за этой неудачи «Бавария» пробилась в плей-офф со второго места, а не с первого.

Прогнозы и ставки на футбол

Наверняка тренерский штаб «Баварии» сделал правильные выводы после встречи с «Бенфикой». Предстоящего соперника нельзя недооценивать. Чемпион Германии должен подтвердить свой высокий класс и пройти в четвертьфинал.

Ставка: Победа «Баварии» за 1.67.

«Нафтан» — БАТЭ

Футбол. Чемпионат Беларуси

«Нафтан» располагается на 13-й строчке в таблице чемпионата Беларуси. Команда записала в актив 10 очков в 13 матчах. У «Нафтана» три победы, одна ничья и 9 поражений.

С 12 мая по 21 июня «Нафтан» неизменно уступал. Проигрышная серия команды на данный момент составляет 6 матчей. Последний раз «Нафтан» побеждал 2 мая, когда в гостях одолел «Молодечно» со счетом 2:0.

БАТЭ пока не радует своих поклонников. Клуб находится в нижней части таблицы. БАТЭ после 13 матчей идет лишь 11-м, набрав 15 очков.

Но именно гости является фаворитами предстоящей игры. В 2024 году команды провели две встречи, в которых выявить сильнейшего не удалось. Будет ли между «Нафтаном» и БАТЭ зафиксирована очередная ничья?

Ставка: Обе забьют за 1.71.

Общий коэффициент — 4.71.