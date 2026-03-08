Дмитрий ГлуховДмитрий ГлуховРедактор и корреспондент отдела ФутболПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

Матчи Кубка Англии иногда создают собственные сценарии, где логика турнирной иерархии перестаёт работать. «Рексем», клуб, который ещё недавно играл в полупрофессиональных лигах, а теперь собирает полные трибуны и ловит взгляды всего мира, был в нескольких минутах от новой футбольной легенды. «Челси» же большую часть матча выглядел так, словно приехал не на кубковую битву, а на неудобную тренировку между играми. В итоге фаворит всё-таки выстоял и выиграл 4:2 после дополнительного времени, но это тот случай, когда счёт выглядит намного спокойнее, чем сама история матча.

Результат матча

РексемАнглия. Кубок ФАРексем2:4ЧелсиЧелсиЛондон
1:0 Сэм Смит 18' 2:0 Каллум Дойл 78' 2:1 Алехандро Гарначо 96' 2:2 Жоао Педро 120+5'
Рексем:  Артур Оконкво,  Макс Клеворт (Дэвис Кейллор-Данн 112'),  Доминик Хайам,  Каллум Дойл (Льюис Брант 105'),  Зак Вайнер (Натан Бродхед 76'),  Райан Лонгман (Райан Барнетт 90'),  Джордж Добсон,  Джордж Томасон,  Оливер Рэтбоун (Джош Уиндасс 66'),  Сэм Смит (Киффер Мур 66'),  Lewis O'Brien
Челси:  Роберт Санчес,  Йоррел Хато (Марк Кукурелья 65'),  Джош Ачимпонг,  Бенуа Бадьяшиль,  Олуватосин Адарабиойо,  Мамаду Сарр (Марк Гиу 58'),  Алехандро Гарначо,  Ромео Лавиа (Дариу Эсугу 65'),  Андрей Сантос,  Лиам Дилап (Жоао Педро 85'),  Педру Нету
Жёлтые карточки:  Джордж Томасон 101',  Киффер Мур 120'  —  Ромео Лавиа 23',  Андрей Сантос 110',  Алехандро Гарначо 120'
Красная карточка:  Джордж Добсон 90+3' (Рексем)

«Челси» приехал в Северный Уэльс с сильно обновлённым составом.  Лиам Росеньор сделал девять изменений, думая прежде всего о предстоящей игре с ПСЖ в Лиге Чемпионов.  На поле вышло много игроков из глубины ротации, а схема получилась осторожной — пять защитников, два опорника и минимум креатива впереди.  На бумаге это выглядело как попытка спокойно провести матч и увезти путёвку в 1/4 финала.

Первые двадцать минут прошли без ударов, но, когда «Рексем» всё-таки добрался до чужой штрафной, матч резко ожил.  Каллум Дойл отправил длинную передачу через полполя, Сэм Смит идеально прочитал эпизод и выскочил на мяч быстрее всех.  Роберт Санчес вышел навстречу, затем передумал, и этого мгновения сомнения оказалось достаточно.  Смит спокойно закатил мяч в сетку — 1:0.  «Рейскорс» взорвался.  Камеры мгновенно нашли на трибунах Райана Рейнольдса и Роба Макэлхенни, совладельцев клуба, а для девяти тысяч зрителей матч уже стал историей.

Сэм Смит
Сэм Смит globallookpress.com

«Челси» сравнял, пропустил — и снова сравнял

Проблема гостей заключалась не только в атмосфере.  Состав, выбранный Росеньором, откровенно буксовал в атаке.  До перерыва «Челси» почти ничего не создавал — Делап оставался отрезанным впереди, а единственными игроками, которые пытались что-то менять, были Гарначо и Педру Нету.

Тем показательнее выглядел эпизод с ответным голом.  Делап выиграл борьбу, разогнал атаку и вывел Гарначо на удар.  Аргентинец пробил, мяч выбили с линии ворот, но он отскочил прямо в спину голкиперу Артуру Оконкво и от неё закатился в сетку.  Формально — автогол, но вряд ли кто-то будет спорить с тем, что лондонцам просто повезло.  «Челси» почти не создавал моментов, но ушёл на перерыв при равном счёте.

Алехандро Гарначо
Алехандро Гарначо globallookpress.com

Во втором тайме игра окончательно превратилась в открытый кубковый бой.  «Челси» пытался взять мяч под контроль, но хозяева смело отвечали.  В какой-то момент стало очевидно, что клуб из Чемпионшипа не только держится на равных, но и по-настоящему верит в свою победу.  На 78-й минуте эта вера материализовалась.  Джош Виндасс пробил с линии штрафной, а Каллум Дойл гениально подставил пятку и отправил мяч в ворота — изящный импровизационный гол, который моментально поднял стадион на ноги. 2:1, «Рексем» снова впереди.

Каллум Дойл
Каллум Дойл globallookpress.com

Но радость длилась всего четыре минуты.  В одной из редких атак «Челси» защитники хозяев на секунду потеряли концентрацию, и Джош Ачемпонг мощным ударом прошил ближний угол.  Счёт снова стал равным, а на поле творился хаос.

Джош Ачемпонг
Джош Ачемпонг globallookpress.com

ВАР стал главным антагонистом вечера

Решающий эпизод случился уже в компенсированное время, когда Джордж Добсон жёстко влетел в Гарначо.  Арбитр сначала показал жёлтую карточку, но после просмотра повтора изменил решение — прямая красная.  Для «Рексема», который в Чемпионшипе играет без ВАР, это стало первым настоящим столкновением с современной футбольной реальностью, и очень болезненным.  Трибуны мгновенно взорвались скандированием против системы видеоповторов, но изменить ничего было нельзя, хозяева остались вдесятером перед дополнительным временем.

Удаление Добсона
Удаление Добсона globallookpress.com

Даже в меньшинстве «Рексем» не рассыпался.  Но сил постепенно становилось меньше, а у «Челси» начали работать замены.  В дополнительное время Дарио Эссугу навесил в штрафную, и Гарначо, который весь вечер был самым опасным игроком гостей, вколотил мяч в сетку.  Это был первый момент, когда «Челси» вышел вперёд.

Алехандро Гарначо празднует гол
Алехандро Гарначо празднует гол globallookpress.com

Но драма на этом не закончилась.  На 114-й минуте Льюис Брант головой отправил мяч в ворота после углового, и, наверное, весь город почувствовал вибрации от арены в эйфории.  Казалось, что впереди серия пенальти.  Однако через несколько секунд снова вмешался ВАР.  Линии показали минимальный офсайд — буквально кончик бутсы Бранта был во вне игры.  Трудно даже представить эмоции футболистов, которые творили чудо, но лишились всего из-за непривычного им регламента.

Отменённый гол «Рексема»
Отменённый гол «Рексема» globallookpress.com

Последнее слово осталось за «Челси»

После такого «Рексему» было трудно ещё раз набрать обороты, да ещё и вдесятером.  Команда всё равно пыталась атаковать, Киффер Мур и Виндасс создавали напряжение у ворот Санчеса, но силы заметно уходили.

А в самой концовке «Челси» всё-таки поставил точку.  Жоау Педру, вышедший на замену лишь в конце основного времени, убежал в контратаку и точно пробил в нижний угол. 4:2 — счёт, который окончательно закрыл вопрос о победителе, но не отражал того, как тяжело она далась лондонцам.

Жоау Педру
Жоау Педру globallookpress.com

Формально «Челси» выполнил задачу, вышел в четвертьфинал Кубка Англии и продолжил серию без поражений от команд из низших лиг.  Но если говорить честно, этот матч больше запомнится не лондонской победой, а тем, как близко «Рексем» был к настоящей сказке.  Команда Фила Паркинсона сыграла смело, организованно и местами даже изобретательнее соперника.  Она дважды вела в счёте и заставляла фаворита нервничать до последних минут.  И только комбинация ВАР, красной карточки и глубины состава «Челси» остановила её на пороге сенсации.

Возможно, для «Рексема» это всего лишь ещё один шаг в длинной истории подъёма клуба.  Но вечер на «Рейскорс Граунд» показал: если эта команда действительно доберётся до Премьер-лиги, как мечтают её владельцы, встречи с грандами могут снова выглядеть так же безумно.  И однажды сенсация обязательно случится.