Матчи Кубка Англии иногда создают собственные сценарии, где логика турнирной иерархии перестаёт работать. «Рексем», клуб, который ещё недавно играл в полупрофессиональных лигах, а теперь собирает полные трибуны и ловит взгляды всего мира, был в нескольких минутах от новой футбольной легенды. «Челси» же большую часть матча выглядел так, словно приехал не на кубковую битву, а на неудобную тренировку между играми. В итоге фаворит всё-таки выстоял и выиграл 4:2 после дополнительного времени, но это тот случай, когда счёт выглядит намного спокойнее, чем сама история матча.

Результат матча Рексем Англия. Кубок ФА 2:4 Челси Лондон 1:0 Сэм Смит 18' 2:0 Каллум Дойл 78' 2:1 Алехандро Гарначо 96' 2:2 Жоао Педро 120+5' Рексем: Артур Оконкво, Макс Клеворт ( Дэвис Кейллор-Данн 112' ), Доминик Хайам, Каллум Дойл ( Льюис Брант 105' ), Зак Вайнер ( Натан Бродхед 76' ), Райан Лонгман ( Райан Барнетт 90' ), Джордж Добсон, Джордж Томасон, Оливер Рэтбоун ( Джош Уиндасс 66' ), Сэм Смит ( Киффер Мур 66' ), Lewis O'Brien Челси: Роберт Санчес, Йоррел Хато ( Марк Кукурелья 65' ), Джош Ачимпонг, Бенуа Бадьяшиль, Олуватосин Адарабиойо, Мамаду Сарр ( Марк Гиу 58' ), Алехандро Гарначо, Ромео Лавиа ( Дариу Эсугу 65' ), Андрей Сантос, Лиам Дилап ( Жоао Педро 85' ), Педру Нету Жёлтые карточки: Джордж Томасон 101', Киффер Мур 120' — Ромео Лавиа 23', Андрей Сантос 110', Алехандро Гарначо 120' Красная карточка: Джордж Добсон 90+3' (Рексем)

Статистика матча 5 Удары в створ 7 6 Удары мимо 8 32 Владение мячом 68 9 Угловые удары 4 5 Офсайды 1 11 Фолы 6

«Челси» приехал в Северный Уэльс с сильно обновлённым составом. Лиам Росеньор сделал девять изменений, думая прежде всего о предстоящей игре с ПСЖ в Лиге Чемпионов. На поле вышло много игроков из глубины ротации, а схема получилась осторожной — пять защитников, два опорника и минимум креатива впереди. На бумаге это выглядело как попытка спокойно провести матч и увезти путёвку в 1/4 финала.

Первые двадцать минут прошли без ударов, но, когда «Рексем» всё-таки добрался до чужой штрафной, матч резко ожил. Каллум Дойл отправил длинную передачу через полполя, Сэм Смит идеально прочитал эпизод и выскочил на мяч быстрее всех. Роберт Санчес вышел навстречу, затем передумал, и этого мгновения сомнения оказалось достаточно. Смит спокойно закатил мяч в сетку — 1:0. «Рейскорс» взорвался. Камеры мгновенно нашли на трибунах Райана Рейнольдса и Роба Макэлхенни, совладельцев клуба, а для девяти тысяч зрителей матч уже стал историей.

Сэм Смит globallookpress.com

«Челси» сравнял, пропустил — и снова сравнял

Проблема гостей заключалась не только в атмосфере. Состав, выбранный Росеньором, откровенно буксовал в атаке. До перерыва «Челси» почти ничего не создавал — Делап оставался отрезанным впереди, а единственными игроками, которые пытались что-то менять, были Гарначо и Педру Нету.

Тем показательнее выглядел эпизод с ответным голом. Делап выиграл борьбу, разогнал атаку и вывел Гарначо на удар. Аргентинец пробил, мяч выбили с линии ворот, но он отскочил прямо в спину голкиперу Артуру Оконкво и от неё закатился в сетку. Формально — автогол, но вряд ли кто-то будет спорить с тем, что лондонцам просто повезло. «Челси» почти не создавал моментов, но ушёл на перерыв при равном счёте.

Алехандро Гарначо globallookpress.com

Во втором тайме игра окончательно превратилась в открытый кубковый бой. «Челси» пытался взять мяч под контроль, но хозяева смело отвечали. В какой-то момент стало очевидно, что клуб из Чемпионшипа не только держится на равных, но и по-настоящему верит в свою победу. На 78-й минуте эта вера материализовалась. Джош Виндасс пробил с линии штрафной, а Каллум Дойл гениально подставил пятку и отправил мяч в ворота — изящный импровизационный гол, который моментально поднял стадион на ноги. 2:1, «Рексем» снова впереди.

Каллум Дойл globallookpress.com

Но радость длилась всего четыре минуты. В одной из редких атак «Челси» защитники хозяев на секунду потеряли концентрацию, и Джош Ачемпонг мощным ударом прошил ближний угол. Счёт снова стал равным, а на поле творился хаос.

Джош Ачемпонг globallookpress.com

ВАР стал главным антагонистом вечера

Решающий эпизод случился уже в компенсированное время, когда Джордж Добсон жёстко влетел в Гарначо. Арбитр сначала показал жёлтую карточку, но после просмотра повтора изменил решение — прямая красная. Для «Рексема», который в Чемпионшипе играет без ВАР, это стало первым настоящим столкновением с современной футбольной реальностью, и очень болезненным. Трибуны мгновенно взорвались скандированием против системы видеоповторов, но изменить ничего было нельзя, хозяева остались вдесятером перед дополнительным временем.

Удаление Добсона globallookpress.com

Даже в меньшинстве «Рексем» не рассыпался. Но сил постепенно становилось меньше, а у «Челси» начали работать замены. В дополнительное время Дарио Эссугу навесил в штрафную, и Гарначо, который весь вечер был самым опасным игроком гостей, вколотил мяч в сетку. Это был первый момент, когда «Челси» вышел вперёд.

Алехандро Гарначо празднует гол globallookpress.com

Но драма на этом не закончилась. На 114-й минуте Льюис Брант головой отправил мяч в ворота после углового, и, наверное, весь город почувствовал вибрации от арены в эйфории. Казалось, что впереди серия пенальти. Однако через несколько секунд снова вмешался ВАР. Линии показали минимальный офсайд — буквально кончик бутсы Бранта был во вне игры. Трудно даже представить эмоции футболистов, которые творили чудо, но лишились всего из-за непривычного им регламента.

Отменённый гол «Рексема» globallookpress.com

Последнее слово осталось за «Челси»

После такого «Рексему» было трудно ещё раз набрать обороты, да ещё и вдесятером. Команда всё равно пыталась атаковать, Киффер Мур и Виндасс создавали напряжение у ворот Санчеса, но силы заметно уходили.

А в самой концовке «Челси» всё-таки поставил точку. Жоау Педру, вышедший на замену лишь в конце основного времени, убежал в контратаку и точно пробил в нижний угол. 4:2 — счёт, который окончательно закрыл вопрос о победителе, но не отражал того, как тяжело она далась лондонцам.

Жоау Педру globallookpress.com

Формально «Челси» выполнил задачу, вышел в четвертьфинал Кубка Англии и продолжил серию без поражений от команд из низших лиг. Но если говорить честно, этот матч больше запомнится не лондонской победой, а тем, как близко «Рексем» был к настоящей сказке. Команда Фила Паркинсона сыграла смело, организованно и местами даже изобретательнее соперника. Она дважды вела в счёте и заставляла фаворита нервничать до последних минут. И только комбинация ВАР, красной карточки и глубины состава «Челси» остановила её на пороге сенсации.

Возможно, для «Рексема» это всего лишь ещё один шаг в длинной истории подъёма клуба. Но вечер на «Рейскорс Граунд» показал: если эта команда действительно доберётся до Премьер-лиги, как мечтают её владельцы, встречи с грандами могут снова выглядеть так же безумно. И однажды сенсация обязательно случится.