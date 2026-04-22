В контексте «Челси» уже трудно говорить о временном спаде, неудачном отрезке или просто плохом матче. В Брайтоне команда Лиама Росеньора выглядела не как претендент на топ-5, а как команда, у которой в самый важный момент сезона одновременно исчезли идеи и уверенность. Поражение 0:3 почти добило надежды на Лигу чемпионов и окончательно превратило весенний отрезок сезона в тотальный крах. Самое неприятное для лондонцев даже не счёт, хотя и он красноречив, куда хуже было содержание.

Результат матча Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув 3:0 Челси Лондон 1:0 Ферди Кадиоглу 3' 2:0 Джек Хиншелвуд 56' 3:0 Дэнни Уэлбек 90+1' Брайтон энд Хоув Альбион: Барт Вербрюгген, Ян Паул ван Хекке, Оливье Боскальи, Матс Виффер ( Йоэл Велтман 46' ), Ферди Кадиоглу, Карлос Балеба, Паскаль Грос, Янкуба Минте ( Максим Де Кёйпер 77' ), Джек Хиншелвуд ( Matt O'Riley 90' ), Каору Митома ( Ясин Аяри 83' ), Жоржиньо Рюттер ( Дэнни Уэлбек 83' ) Челси: Роберт Санчес, Марк Кукурелья, Мало Гюсто ( Джош Ачимпонг 90' ), Йоррел Хато, Энцо Фернандес, Ромео Лавиа ( Марк Гиу 73' ), Мойсес Кайседо, Весли Фофана ( Алехандро Гарначо 46' ), Трево Чалоба, Педру Нету, Лиам Дилап ( Дариу Эсугу 73' ) Жёлтые карточки: Янкуба Минте 58' — Весли Фофана 45+1'

Статистика матча 9 Удары в створ 0 4 Удары мимо 2 54 Владение мячом 46 6 Угловые удары 5 0 Офсайды 4 15 Фолы 5

Решение перейти на схему с тремя центральными защитниками выглядело не смелым ходом, а скорее тревожным признанием того, насколько сильно сам Лиам Росеньор не доверяет своей команде. Проблема в том, что эта перестройка не дала «Челси» ни надёжности, ни контроля, а в первые минуты гости выглядели ещё более растерянными, чем обычно.

«Брайтон» вскрыл эту конструкцию почти сразу. Уже на третьей минуте после углового Ферди Кадыоглу оказался первым на подборе после неудачной скидки Йоррела Хато и вколотил мяч в сетку. Сама схема быстро начала работать против лондонцев. Энцо Фернандесу приходилось выдёргиваться слишком высоко, чтобы изображать давление рядом с Лиамом Делапом, из-за чего в середине поля появлялись огромные дыры. Фланги не успевали закрываться, а мяч до атаки почти не доходил. «Брайтон» спокойно проходил первую линию прессинга и снова и снова влетал в свободные зоны. К середине тайма это уже не было похоже на локальные трудности, скорее на системную поломку.

Ферди Кадыоглу globallookpress.com

Особенно показателен был эпизод с ошибкой Роберта Санчеса, после которой Джек Хиншелвуд едва не закатил мяч в пустые ворота — «Челси» тогда спас Трево Чалоба, выбивший с линии. Но сам момент был симптомом того, что команда нервничала, а игроки под давлением принимали худшие из возможных решений.

Без Палмера и Жоау Педру атака «Челси» просто перестала существовать

Проблемы «Челси» впереди уже давно перестали быть случайностью, но в Брайтоне они приняли почти гротескную форму. Без Коула Палмера и Жоау Педру у команды будто совсем исчезли люди, способные связать эпизод, ускорить атаку или просто придумать что-то нестандартное. В итоге всё свелось к бесполезному владению, редким выносам вперёд и попыткам дотащить мяч до штрафной на одной физике.

Энцо Фернандес globallookpress.com

До 40-й минуты у «Челси» не было ни одного нормального атакующего отрезка. Первый удар случился только под конец тайма, да и тот был скорее жестом отчаяния, чем результатом внятной комбинации. Очень многое говорит о состоянии команды тот факт, что выездные фанаты после этого саркастически праздновали сам факт удара по воротам.

Лиам Делап снова остался без гола и без реального влияния на игру. Педру Нету бегал, открывался, старался цепляться, но почти всё это существовало отдельно от общей структуры. Алехандро Гарначо, выйдя после перерыва, хотя бы добавил резкости, но и его включение выглядело не как продуманное изменение рисунка, а как попытка выпустить на поле хоть кого-то, кто способен обострить на дриблинге. В итоге «Челси» так и не нанёс ни одного удара в створ.

«Брайтон» — «Челси» globallookpress.com

И это, пожалуй, самый убийственный факт для лондонской команды. Пять подряд поражений в чемпионате без забитых мячей — показатель глубокой психологической и игровой ямы, и уже точно не просто статистический провал. Когда команда так долго не забивает, она начинает играть так, будто каждый следующий эпизод заранее обречён. В Брайтоне это чувствовалось почти в каждом касании мяча.

«Брайтон» выглядел здоровой командой на фоне больного соперника

На этом фоне особенно выигрышно смотрелся сам «Брайтон». Команда Фабиана Хюрцелера чётко представляла себе рисунок прессинга и грамотно использовала ширину с мячом. Хозяева играли так, как должен играть клуб, который сейчас действительно борется за Европу.

Гол Хиншелвуда globallookpress.com

Они могли забивать и больше, до перерыва у «Брайтона» уже было достаточно моментов, чтобы сделать счёт крупным. После перерыва гости ненадолго стали выглядеть живее, когда Росеньор вернулся к более привычной четвёрке в обороне, но этот всплеск быстро закончился. На 56-й минуте Хиншелвуд всё-таки забил свой мяч, замкнув передачу Жоржиньо Рюттера после очередной очень простой атаки. Всё, что оставалось дальше, — дождаться финального свистка и понять, будет ли третий.

Он, конечно, случился. Уже в добавленное время Максим де Кёйпер вывел Дэнни Уэлбека на удар, и тот спокойно вогнал мяч под перекладину. Символично, что последний гол тоже получился слишком лёгким, а «Брайтон» с ощущением абсолютного контроля оформил разгром.

Гол Уэлбека globallookpress.com

Сезон «Челси» окончательно рассыпается

Теперь разговор о Лиге чемпионов для «Челси» звучит почти искусственно. Отрыв вырос, конкуренты идут плотной группой, а сама команда не даёт ни одного аргумента в пользу того, что вдруг выдасть победную серию. Гораздо реальнее выглядит вопрос, не станет ли ещё хуже.

Росеньор после матча снова может говорить о работе и необходимости исправлять моменты, но такие слова ничего не значат, когда на поле видно совсем другое. Тренер меняет схему, игроки теряют уверенность, а атака превращается в пустое движение без особого смысла. На трибунах это чувствуют лучше всех, поэтому и звучат всё громче старые песни о прежнем «Челси».

Календарь и таблица АПЛ

Победа «Брайтона» в этом смысле получилась довольно жёстким диагнозом. Одна команда подходит к финишу собранной и понятной, а вторая — с каждым туром всё больше похожа на проект, который рассыпался в самый неподходящий момент. И если для «Брайтона» этот матч стал шагом к Европе, то для «Челси» он выглядел как финальное прощание с сезоном, который ещё недавно обещал совсем другое.