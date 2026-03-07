8 марта в матче 20-го тура чемпионата России по футболу сыграют ЦСКА и «Динамо». Начало игры — в 19:30 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз на матч ЦСКА — Динамо с коэффициентом для ставки за 2.32.

ЦСКА

Турнирное положение: «армейцы» продолжают быть одними из претендентов на чемпионский титул.

В настоящий момент в активе команды из Москвы 36 очков и она располагается на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ.

В 19 матчах москвичи смогли забить 30 мячей, а пропустили всего лишь 18.

Последние матчи: среди недели «красно-синие» смогли в родных стенах переиграть «Краснодар» (3:1) в матче Кубка России.

Во второй части чемпионата страны московский коллектив неожиданно стартовал с поражения «Ахмату» с результатом 0:1.

Не сыграют: в столичной команде все в строю.

Состояние команды: оценить форму подопечных Фабио Челестини можно будет через несколько матчей, поскольку пока что ЦСКА провел два абсолютно разных матча: провальный с «Ахматом» и классный — с «Краснодаром».

В любом случае, пока что ЦСКА отстает всего на семь очков от первого «Краснодара» и имеет все шансы побороться за золотые медали чемпионата страны, но терять очки больше нежелательно.

«Динамо»

Турнирное положение: «бело-голубые» в этом сезоне являются лишь середняком чемпионата и ни за что особо не борются.

Сейчас у команды из столицы России только 24 очка и восьмая строчка в турнирной таблице.

Разница забитых и пропущенных мячей у динамовцев положительная — 31:26.

Последние матчи: среди недели москвичи в родных стенах разгромили «Спартак» в рамках Кубка России со счетом 5:2.

В первом туре после возобновления РПЛ московский коллектив также разбил «Крылья Советов» (4:0).

Не сыграют: в лазарете у команды из Москвы Бактиер Зайнутдинов и Луис Чавес.

Состояние команды: зимой Ролан Гусев был утвержден в роли главного тренера «Динамо» и изменения в игре столичного коллектива сразу же видны. Все эксперты отмечают, что это уже другое «Динамо» и с абсолютно другими перспективами.

В «Динамо» не отрицают, что главной задачей на сезон является победа в Кубке России, поскольку чемпионат уже провален и залезть даже в топ-3 у команды уже точно не получится.

Прогноз Юрия Белоуса

Бывший руководитель нескольких клубов РПЛ Юрий Белоус в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru предсказал, чем закончится центральный матч 20-го тура ЦСКА — «Динамо»:

ЦСКА на глазах перевоплотился после Грозного, буквально стерев «Краснодар» в Кубке (3:1). Умные, тонкие Кисляк и Глебов вновь предстали во всей красе. Пусть не без ошибок, но подарили болельщикам эстетическое удовольствие. Легко преодолели обрушившуюся на них после Грозного волну критики. Молодым свойственна нестабильность, но здесь ребята справились. И я бы не брал в расчет, что сказалась разница в мотивации соперников — на Кубок в нынешней ситуации все зубы точат. Армейцы же в своей уж точно продолжат играть в обоих турнирах оптимальным составом. Если конкретно, о стартовом варианте на этот матч, то очевидно вернется не имеющий права играть на Кубок Баринов. Поэтому Козлову места в старте не вижу, хотя парень мне понравился, был заметен, активен, очень хорошее приобретение. Юрий Белоус футбольный топ-менеджер

Также Белоус оценил перспективы Ролана Гусева на посту наставника «Динамо»:

У «Динамо» на Кубок тоже играла вся основа, к тому же на день позже. Но после таких побед, как над «Спартаком» (5:2) ноги сами понесут. Вообще при нынешних возможностях восстановления все эти издержки достаточно легко регулируются тренировочным процессом. Ротация будет минимальной — от добра добра не ищут. Наверняка вернется Фомин, которому дали паузу из-за мышечного дискомфорта. А Глебов после ухода Карпина плотно сел на лавку. Нгамале обрел второе дыхание, а он как раз в основном сидел при прежнем тренере. Решениям Гусева доверяю, вообще отношусь к нему с большой симпатией. Уверен, у Ролана есть все шансы закрепиться на этом посту, опыта уже достаточно. Игра бело-голубых в обороне, тем не менее, вызывает вопросы — «Спартак» создал не меньше, где-то откровенно повезло. Что ЦСКА выиграл у «Динамо» четыре последних матча чемпионата, ничего особо не значит, поскольку тренеры новые, игроки тоже часто меняются. Нас ждет увлекательное дерби, которое завершится результативной ничьей — минимум 2:2. Юрий Белоус футбольный топ-менеджер

Статистика для ставок

«Динамо» выиграло 2 последних матча и забило в них 9 мячей

ЦСКА проиграл 2 последних матча в РПЛ

В последнем очном поединке команд ЦСКА переиграл «Динамо» со счетом 3:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: ЦСКА является небольшим фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.32. Ничья оценена в 3.39, а победа «Динамо» — в 3.04.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.75 и 2.07.

Прогноз: ЦСКА нужна победа, команда играет дома и должна побеждать.

Ставка: победа ЦСКА за 2.32.

Прогноз: ЦСКА обычно играет нерезультативно, поэтому много голов в этой игре ждать не стоит.

Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.07.