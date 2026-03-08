В матче 20-го тура РПЛ «Оренбург» примет «Зенит» на стадионе «Газовик». Для хозяев встреча имеет большое значение в борьбе за выживание, тогда как петербуржцы продолжают гонку за чемпионство и при удачном раскладе могут хотя бы на несколько часов возглавить таблицу. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

11:35 Судейская бригада матча: главный арбитр — Сергей Цыганок, помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Дмитрий Маликов; резервный судья — Вера Опейкина; ВАР — Анатолий Жабченко; АВАР — Артур Фёдоров; инспектор — Сергей Зуев.

«Оренбург»

Начало 2026 года для оренбуржцев выглядело обнадёживающим. Сразу после зимней паузы команда Ильдара Ахметзянова одержала победу над «Акроном» (2:0), забив впервые за шесть предыдущих матчей. Этот успех помог «Оренбургу» подняться на 14-е место и покинуть зону прямого вылета.

Однако уже через несколько дней настроение было испорчено вылетом из Кубка России. В Самаре «Оренбург» уступил «Крыльям Советов» (0:2), причём матч получился нервным: команда осталась в меньшинстве сразу после двух удалений. Впрочем, с турнирной точки зрения это поражение может даже упростить календарь — теперь клуб сможет сосредоточиться исключительно на борьбе за сохранение места в РПЛ.

Дополнительной проблемой стала травма защитника Данилы Хотулева. Он пропускал матч с «Акроном» из-за дисквалификации, но вернулся в кубковой игре и получил повреждение уже в самом начале встречи. Скорее всего, в центре обороны снова сыграют Эмиль Ценов и Джон Паласиос.

«Зенит»

Команда Сергея Семака подходит к игре в статусе одного из главных претендентов на титул. После неудачного старта сезона петербуржцы постепенно выровняли результаты и на зимний перерыв ушли всего в одном очке от лидера. После паузы «Зениту» достался непростой календарь — два подряд матча с «Балтикой». В чемпионате петербуржцы выиграли 1:0 благодаря голу на 87-й минуте, а спустя несколько дней повторили тот же счёт уже в Кубке России.

Перед матчем с «Оренбургом» ожидается возвращение к более оптимальному составу. В кубковой встрече Семак активно ротировал игроков, однако теперь многие лидеры должны выйти с первых минут. Не исключено, что шанс получит и Александр Соболев — именно его гол недавно принёс команде победу над «Балтикой», став первым официальным для форварда с сентября.

При этом одной из сильных сторон «Зенита» остаётся оборона. Команда не пропускает уже шесть матчей подряд во всех турнирах, а в чемпионате по количеству пропущенных мячей уступает только «Балтике». На выезде петербуржцы действуют менее результативно, но серия с забитыми голами продолжается уже пять матчей.

Очные встречи

История противостояния почти полностью на стороне «Зенита»: 13 побед в 15 матчах при одной ничьей и одной победе «Оренбурга». В текущем сезоне соперники встречались уже трижды, и все три раза победили петербуржцы — 5:3 и 6:0 в Кубке России, а также 5:2 в чемпионате.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.22.