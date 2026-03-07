8 марта в рамках 20-го тура российской Премьер-лиги сыграют «Оренбург» и «Зенит». Начало встречи — в 12:00 мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз на матч Оренбург — Зенит с коэффициентом для ставки за 2.22.

«Оренбург»

Турнирное положение: После 19-и туров «Оренбург» занимает 14-е место в таблице с 15 очками в активе при трех победах, шести матчах вничью и десяти поражении. Общая разница мячей — 19:29.

Последние матчи: в последнем матче команда вылетела из розыгрыша Кубка России. В матче 1/4 финала Пути Регионов клуб проиграл «Крыльям Советам» со счетом 0:2.

Ранее клуб смог заработать три очка в поединке против «Акрона» в РПЛ, обыграв соперника со счетом 2:0, и проиграл с минимальным счетом казанскому «Рубину» в товарищеской встрече (0:1).

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Оренбург» борется за выживание в Российской Премьер-лиге и сейчас находится в зоне стыковых матчей. Однако, учитывая предстоящий матч, уральский клуб может оказаться в зоне вылета. Пока отрыв от опасной части таблицы составляет всего один балл.

«Зенит»

Турнирное положение: После 19-и туров «Зенит» занимает второе место в таблице с 42 очками в активе при 12 победах, шести матчах вничью и одном поражении. Общая разница мячей — 35:12.

Последние матчи: в последнем матче питерский клуб смог обыграть «Балтику» в 1/4 финала Кубка России со счетом 0:1. Ранее «Зенит» обыграл «Балтику» и в чемпионате России со счетом 1:0.

Не сыграет: в списке травмированных Вадим Шилов.

Состояние команды: «Зенит» борется за чемпионство в РПЛ и пока отстает от лидирующего «Краснодара» всего на один балл. Отметим, что в последних девяти матчах во всех турнирах клуб потерпел всего одно поражение. Безусловно, команда подходит фаворитом к этому матчу.

Статистика для ставок

«Зенит» забивает в 19 из 20 последних матчах

«Оренбург» последние шесть матчей завершает победой либо поражением

в матче первого круга «Зенит» обыграл «Оренбург» со счетом 5:2

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Зенит» фаворитом с коэффициентом 1.47. Ничья оценена в 4.80, а победа «Оренбурга» — в 7.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.82 и 1.91.

Прогноз: «Зенит» на примере двух матчей против «Балтики» показал, что клуб испытывает проблемы в игре с закрытыми командами. Однако отметим, что «Оренбург» обладает менее качественным составом.

Фора «Зенита» в матче (-1,5)

Ставка с коэффициентом 2.22 на матч «Оренбург» — «Зенит»

Ставка: Фора «Зенита» в матче (-1,5) за 2.22.

Прогноз: Можно рискнуть и поставить на тотал больше трех мячей в поединке.

ТБ 3

Ставка с коэффициентом 2.41 на матч «Оренбург» — «Зенит»

Ставка: Тотал больше трех мячей в поединке за 2.41.