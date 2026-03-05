8 марта в Лас-Вегасе пройдет турнир UFC 326, который возглавит реванш Макса Холлоуэя и Чарльза Оливейры за пояс BMF. В карде немало интересных имен и запутанных стилей, где вероятные сценарии выглядят не так однозначно
1. Нургожай победит Тобиаса единогласным решением
Дияр Нургожай находится в критической ситуации — два досрочных поражения подряд могут стоить ему контракта с UFC. В таких встречах бойцы часто действуют осторожнее, стараясь не допустить ошибок.
Для казаха это шанс показать характер и перевести бой в спокойное, выигрышное русло. Рафаэль Тобиас дебютант лиги, который пробился в UFC через Претендентскую серию Даны Уайта . У бразильца 14 побед, 11 досрочных, но все они добыты на региональной сцене.
В UFC уровень сопротивления вырастает в разы, и Тобиасу потребуется время на адаптацию. Нургожай не проваливал функционально ни один из своих боев в UFC — он проигрывал из-за ошибок в защите.
Против дебютанта Дияр способен сыграть от обороны, забрать середину октагона и аккуратно перебить соперника за счет опыта. Победа представителя Казахстана единогласным решением за 4.10 вполне может случиться.
2. Опыт Фонта возьмет верх над молодостью Росаса
Роб Фонт занимает 13-ю строчку в рейтинге легчайшего веса. За последние годы он остановил немало перспективных ребят. В его послужном списке победы над Адрианом Янезом, Кайлером Филлипсом и Жаном Мацумото — все они были проспектами на момент встречи.
Да, Фонту уже 38 лет, но его кардио сомнений не вызывает: он никогда не уставал в поздних раундах и держал высокий темп за счет работы джебом. Рауль Росас стал самым молодым бойцом в истории UFC, но уровень его оппозиции оставляет вопросы.
Четыре из пяти побед в лиге он одержал над бойцами, которые даже близко не претендовали на попадание в топ-15. Единственный серьезный тест в лице Кристиана Родригеса закончился для мексиканца поражением по очкам.
Фонт точно не полезет в партер, а начнет перебивать визави на средней дистанции, заставляя того проваливаться. Роб слишком цепкий и опытный боец. Его победа решением судей за 3.50 рабочий вариант.
3. Гарбрандт нокаутирует Лонга
Коди Гарбрандт подходит к этому бою с двумя поражениями подряд, и его карьера в UFC висит на волоске. Но в данном случае полоса неудач может сыграть на руку ставкам на досрочный финиш.
«Ноу Лав» всегда был нокаутером — 11 из 14 побед он одержал именно ударами в стойке, и сейчас ему, как никогда, нужно вспоминать о своей мощи. Очередной соперник Сяо Лонг абсолютный ноунейм.
Китаец проиграл два из трех боев в организации, и уровень его оппозиции несопоставим с опытом Гарбрандта. Лонг уступает Коди в скорости и взрывной мощи, а его защита от ударов оставляет желать лучшего.
Здесь напрашивается сценарий, в котором Гарбрандт присматривается к сопернику в первой пятиминутке, а затем включает прессинг и разбирает китайца точными боковыми.
Коэффициент 4.65 на победу Коди нокаутом и тотал раундов больше 1.5 выглядит оправданно: финиш случится не в стартовом отрезке, но и до судейского решения дело точно не дойдет.
4. Добер улучшит собственный рекорд по нокаутам
Дрю Добер рекордсмен легкого дивизиона UFC по количеству нокаутов (10). Он не просто рубится, а именно финиширует соперников: последние пять из шести его боев закончились досрочно, причем в обе стороны.
Против возрастного Майкла Джонсона у Дрю колоссальное преимущество. Противник Добера провел 43 боя в карьере, и его пик давно позади. Дрю не любит возиться в партере и предпочитает рубку на встречных курсах.
Если он не финиширует ветерана в стартовой пятиминутке, то далее физика Джонсона даст сбой. Коэффициент 3.80 на нокаут от Добера во 2-3 раундах логичная ставка.
5. Родригес возьмет реванш у Феррейры
Грегори Родригес проиграл Бруно Феррейре в 2023 году нокаутом в первом раунде. Тогда дебютант поймал «Робокопа» в размене, но то был случайный успех, а не закономерность.
С тех пор Родригес выдал серию побед, финишировал Джека Херманссона, деклассировал Романа Копылова с Кристианом Лероем Дунканом и выглядел гораздо увереннее в стойке. Феррейра чистый нокаутер с плохим кардио.
В стартовом отрезке он всегда опасен, но если не забивает соперника в первом раунде, то во втором и третьем начинает заметно уставать. Родригес, напротив, набирает обороты к концу боя и бьет мощно с обеих рук.
Сценарий видится таким: Грегори аккуратно работает первым номером, разбивает Феррейру лоу-киками и джебами, не давая тому войти в ударный ритм. К третьей пятиминутке Бруно подустанет, и «Робокоп» накроет его точным попаданием. Коэффициент 5.15 на нокаут от Грегори в третьем раунде стоит того, чтобы рискнуть.
6. Борральо переиграет Де Риддера
Против Рейнье Де Риддера у бразильца есть преимущество в скорости рук и взрывной силе. Экс-чемпион ONE попытается перевести бой в клинч или партер, но у Борральо достаточно навыков, чтобы разрывать дистанцию.
Проблема голландца в том, что в последних боях он много пропускал, а его агрессивные попытки сближения не всегда приводили к успеху. Брендан Аллен и вовсе в недавнем поединке сам заборол Рейнье. А до этого голландца отправил в нокдаун Роберт Уиттакер.
Борральо не обязан финишировать визави — он обычно работает на опережение и набирает очки в стойке. В вязкой борьбе с обилием клинча сложно ждать чистой победы, но бразилец точно нанесет больше урона. Раздельное решение судей за 6.50 в пользу Кайо хорошая страховка в близком бою.
7. У чемпиона снова будет имя
Макс Холлоуэй легенда UFC, но в последних двух боях он падал в нокдауны. Гейджи и Порье доставали его тяжелыми ударами, а Оливейра бьет не слабее и при этом обладает сильным граунд-энд-паундом.
В стойке «Благословенный» может перестрелять бразильца за счет объема ударов, но Чарльз постарается перевести поединок вниз. Холлоуэй давно не встречался с элитными борцами.
Его защита от тейкдаунов не тестировалась годами, а Оливейра не просто борец. Он рекордсмен UFC по количеству сабмишенов с 16-ю победами болевыми и удушающими.
Даже если Макс остановит первые проходы, Чарльз постоянно будет искать моменты для перевода и точно заберет спину в одной из позиций. Победный сценарий Оливейры таков: вымотать Холлоуэя в первых раундах, а затем поймать на гильотину или удушение сзади.
Бои «Дю Бронкса» редко длятся всю дистанцию, но и быстрых финишей у него немного. Тотал больше 2,5 и победа Оливейры сабмишеном за 4.87 при таких обстоятельствах даже не выглядит сенсацией.