8 марта в Лас-Вегасе пройдет турнир UFC 326, который возглавит реванш Макса Холлоуэя и Чарльза Оливейры за пояс BMF. В карде немало интересных имен и запутанных стилей, где вероятные сценарии выглядят не так однозначно

1. Нургожай победит Тобиаса единогласным решением

Дияр Нургожай находится в критической ситуации — два досрочных поражения подряд могут стоить ему контракта с UFC. В таких встречах бойцы часто действуют осторожнее, стараясь не допустить ошибок.

Для казаха это шанс показать характер и перевести бой в спокойное, выигрышное русло. Рафаэль Тобиас дебютант лиги, который пробился в UFC через Претендентскую серию Даны Уайта . У бразильца 14 побед, 11 досрочных, но все они добыты на региональной сцене.

В UFC уровень сопротивления вырастает в разы, и Тобиасу потребуется время на адаптацию. Нургожай не проваливал функционально ни один из своих боев в UFC — он проигрывал из-за ошибок в защите.

Против дебютанта Дияр способен сыграть от обороны, забрать середину октагона и аккуратно перебить соперника за счет опыта. Победа представителя Казахстана единогласным решением за 4.10 вполне может случиться.

2. Опыт Фонта возьмет верх над молодостью Росаса

Рауль Росас против Винса Моралеса globallookpress.com

Роб Фонт занимает 13-ю строчку в рейтинге легчайшего веса. За последние годы он остановил немало перспективных ребят. В его послужном списке победы над Адрианом Янезом, Кайлером Филлипсом и Жаном Мацумото — все они были проспектами на момент встречи.

Да, Фонту уже 38 лет, но его кардио сомнений не вызывает: он никогда не уставал в поздних раундах и держал высокий темп за счет работы джебом. Рауль Росас стал самым молодым бойцом в истории UFC, но уровень его оппозиции оставляет вопросы.

Четыре из пяти побед в лиге он одержал над бойцами, которые даже близко не претендовали на попадание в топ-15. Единственный серьезный тест в лице Кристиана Родригеса закончился для мексиканца поражением по очкам.

Фонт точно не полезет в партер, а начнет перебивать визави на средней дистанции, заставляя того проваливаться. Роб слишком цепкий и опытный боец. Его победа решением судей за 3.50 рабочий вариант.

3. Гарбрандт нокаутирует Лонга

Коди Гарбрандт (справа) globallookpress.com

Коди Гарбрандт подходит к этому бою с двумя поражениями подряд, и его карьера в UFC висит на волоске. Но в данном случае полоса неудач может сыграть на руку ставкам на досрочный финиш.

«Ноу Лав» всегда был нокаутером — 11 из 14 побед он одержал именно ударами в стойке, и сейчас ему, как никогда, нужно вспоминать о своей мощи. Очередной соперник Сяо Лонг абсолютный ноунейм.

Китаец проиграл два из трех боев в организации, и уровень его оппозиции несопоставим с опытом Гарбрандта. Лонг уступает Коди в скорости и взрывной мощи, а его защита от ударов оставляет желать лучшего.

Здесь напрашивается сценарий, в котором Гарбрандт присматривается к сопернику в первой пятиминутке, а затем включает прессинг и разбирает китайца точными боковыми.

Коэффициент 4.65 на победу Коди нокаутом и тотал раундов больше 1.5 выглядит оправданно: финиш случится не в стартовом отрезке, но и до судейского решения дело точно не дойдет.

4. Добер улучшит собственный рекорд по нокаутам

Дрю Добер globallookpress.com

Дрю Добер рекордсмен легкого дивизиона UFC по количеству нокаутов (10). Он не просто рубится, а именно финиширует соперников: последние пять из шести его боев закончились досрочно, причем в обе стороны.

Против возрастного Майкла Джонсона у Дрю колоссальное преимущество. Противник Добера провел 43 боя в карьере, и его пик давно позади. Дрю не любит возиться в партере и предпочитает рубку на встречных курсах.

Если он не финиширует ветерана в стартовой пятиминутке, то далее физика Джонсона даст сбой. Коэффициент 3.80 на нокаут от Добера во 2-3 раундах логичная ставка.

5. Родригес возьмет реванш у Феррейры

Грегори Родригес против Джека Херманссона globallookpress.com

Грегори Родригес проиграл Бруно Феррейре в 2023 году нокаутом в первом раунде. Тогда дебютант поймал «Робокопа» в размене, но то был случайный успех, а не закономерность.

С тех пор Родригес выдал серию побед, финишировал Джека Херманссона, деклассировал Романа Копылова с Кристианом Лероем Дунканом и выглядел гораздо увереннее в стойке. Феррейра чистый нокаутер с плохим кардио.

В стартовом отрезке он всегда опасен, но если не забивает соперника в первом раунде, то во втором и третьем начинает заметно уставать. Родригес, напротив, набирает обороты к концу боя и бьет мощно с обеих рук.

Сценарий видится таким: Грегори аккуратно работает первым номером, разбивает Феррейру лоу-киками и джебами, не давая тому войти в ударный ритм. К третьей пятиминутке Бруно подустанет, и «Робокоп» накроет его точным попаданием. Коэффициент 5.15 на нокаут от Грегори в третьем раунде стоит того, чтобы рискнуть.

6. Борральо переиграет Де Риддера

Кайо Борральо против Джареда Каноннира globallookpress.com

Против Рейнье Де Риддера у бразильца есть преимущество в скорости рук и взрывной силе. Экс-чемпион ONE попытается перевести бой в клинч или партер, но у Борральо достаточно навыков, чтобы разрывать дистанцию.

Проблема голландца в том, что в последних боях он много пропускал, а его агрессивные попытки сближения не всегда приводили к успеху. Брендан Аллен и вовсе в недавнем поединке сам заборол Рейнье. А до этого голландца отправил в нокдаун Роберт Уиттакер.

Борральо не обязан финишировать визави — он обычно работает на опережение и набирает очки в стойке. В вязкой борьбе с обилием клинча сложно ждать чистой победы, но бразилец точно нанесет больше урона. Раздельное решение судей за 6.50 в пользу Кайо хорошая страховка в близком бою.

7. У чемпиона снова будет имя

Чарльз Оливейра и Матеуш Гамрот globallookpress.com

Макс Холлоуэй легенда UFC, но в последних двух боях он падал в нокдауны. Гейджи и Порье доставали его тяжелыми ударами, а Оливейра бьет не слабее и при этом обладает сильным граунд-энд-паундом.

В стойке «Благословенный» может перестрелять бразильца за счет объема ударов, но Чарльз постарается перевести поединок вниз. Холлоуэй давно не встречался с элитными борцами.

Его защита от тейкдаунов не тестировалась годами, а Оливейра не просто борец. Он рекордсмен UFC по количеству сабмишенов с 16-ю победами болевыми и удушающими.

Даже если Макс остановит первые проходы, Чарльз постоянно будет искать моменты для перевода и точно заберет спину в одной из позиций. Победный сценарий Оливейры таков: вымотать Холлоуэя в первых раундах, а затем поймать на гильотину или удушение сзади.

Бои «Дю Бронкса» редко длятся всю дистанцию, но и быстрых финишей у него немного. Тотал больше 2,5 и победа Оливейры сабмишеном за 4.87 при таких обстоятельствах даже не выглядит сенсацией.