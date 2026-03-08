Кубковая вывеска на «Сент-Джеймс Парк» выглядела как идеальный тест для обеих команд. «Ньюкасл» мечтал продолжить путь к «Уэмбли» после вылета из Кубка лиги, а «Манчестер Сити» приехал с серьёзной ротацией и мыслями о предстоящем противостоянии с «Реалом». Но в итоге всё закончилось довольно привычно — команда Пепа Гвардиолы забрала контроль над матчем и спокойно довела дело до победы, а ключевым героем снова стал Омар Мармуш.

Результат матча Ньюкасл Ньюкасл-на-Тайне 1:3 Манчестер Сити Манчестер 1:0 Харви Льюис Барнс 18' 1:1 Савиньо 39' 1:2 Омар Мармуш 47' 1:3 Омар Мармуш 65' Ньюкасл: Арон Ремсдейл, Киран Триппьер ( Йоан Висса 63' ), Малик Тшау, Свен Ботман, Льюис Холл ( Тино Ливраменто 80' ), Сандро Тонали, Джозеф Уиллок, Харви Льюис Барнс, Энтони Эланга ( Жоэлинтон 62' ), Ник Вольтемаде ( Энтони Гордон 72' ), Уильям Осула ( Дэниел Бёрн 63' ) Манчестер Сити: Джеймс Траффорд, Натан Аке, Абдукодир Хусанов, Джон Стоунс, Савиньо ( Филип Фоден 79' ), Тейьяни Рейндерс, Жереми Доку ( Райан Шерки 79' ), Омар Мармуш ( Энтойн Семеньо 73' ), Николас Гонсалес, Nico O'Reilly, Матеус Нунес Жёлтые карточки: Жоэлинтон 78' (Ньюкасл), Йоан Висса 90' (Ньюкасл)

Статистика матча 4 Удары в створ 8 5 Удары мимо 7 37 Владение мячом 63 3 Угловые удары 9 2 Офсайды 0 12 Фолы 16

Старт матча полностью соответствовал атмосфере стадиона. «Ньюкасл» вышел с высоким прессингом и буквально с первых минут попытался задать «Сити» неудобный темп. Хозяева атаковали вертикально, быстро доставляли мяч в финальную треть и старались быть быстрее соперника в каждом эпизоде. Первый серьёзный момент возник уже в дебюте, когда Ник Вольтемаде пробил головой, но защитники «Сити» успели вынести мяч с линии ворот. Это был лишь предупреждающий сигнал — вскоре «сороки» всё же нашли свой гол.

Сандро Тонали увидел рывок Харви Барнса и выдал точную передачу за спину защитникам. Вингер убежал от офсайдной линии, сместился под правую ногу и красивым ударом закрутил мяч в дальний угол. 1:0, и на несколько минут казалось, что «Ньюкасл» действительно может втянуть фаворита в неприятный размен ударами.

Гол Барнса globallookpress.com

Странный гол Савиньо перевернул игру

Но именно после пропущенного мяча «Сити» заиграл по-настоящему. Команда Гвардиолы постепенно забрала мяч, прижала хозяев к штрафной и начала наращивать давление через фланги. Ответный гол получился одним из самых необычных эпизодов всего турнира. Жереми Доку прострелил с левого фланга, мяч пролетел через штрафную под удар Савиньо на дальней штанге. Но бразилец даже не стал бить — он буквально стоял на месте, позволив мячу отскочить от ноги и медленно закатиться в ворота.

Со стороны это выглядело почти случайно, но на повторе было видно, что Савиньо действительно контролировал эпизод и специально подставил стопу под траекторию. В любом случае, мяч оказался в сетке, а «Сити» почувствовал себя комфортно.

Гол Савиньо globallookpress.com

После этого игра постепенно перешла под контроль гостей. «Ньюкасл» начал всё глубже садиться к своим воротам, а владение мячом всё чаще превращалось в длинные отрезки позиционного давления со стороны «горожан».

Мармуш снова стал кошмаром «Ньюкасла», а Гвардиола не сдержал эмоций

Во втором тайме преимущество «Сити» стало ещё более ощутимым. Гости активно использовали ширину, заставляя оборону «Ньюкасла» постоянно смещаться и терять позиции.

К весне команда Гвардиолы заметно прибавила, и такое давление логично стало превращаться в голы. Матеуш Нуньеш прорвался по правому флангу и вырезал передачу в штрафную, на дальней штанге один оказался Мармуш, который спокойно принял мяч и мощно пробил в угол. 2:1, «Сити» окончательно перехватил инициативу.

Первый гол Мармуша globallookpress.com

Одним из ярких моментов второго тайма стал эпизод у бровки. На 53-й минуте Киран Триппьер, как показалось Гвардиоле, откровенно придержал Жереми Доку, но арбитр не зафиксировал фол. Тренер «Сити» вскочил с места, начал активно жестикулировать, сорвал с себя куртку и продолжил спорить с арбитрами.

Гвардиола предъявляет претензии арбитру globallookpress.com

Судья Сэм Барротт в итоге показал Пепу жёлтую карточку, но даже после этого испанец ещё несколько минут не мог успокоиться. Контраст получился любопытным — через десять минут после вспышки гнева Гвардиола уже улыбался, когда Омар Мармуш забивал третий гол.

Получив мяч перед штрафной (снова от Нуньеша), Мармуш без лишних касаний мощно пробил в дальний угол, Аарон Рамсдейл ничего не мог поделать. После третьего мяча «Сити» поводов даже для разговора о камбеке не было, гости спокойно докатали мяч в концовке. Статистика против «Ньюкасла» у Мармуша становится всё более впечатляющей — семь голов за пять матчей против команды Хау.

Второй гол Мармуша globallookpress.com

Сезон «Ньюкасла» начинает трещать

После хорошего начала «Ньюкасл» быстро потерял контроль над матчем, а во втором тайме команда выглядела заметно уставшей. Это неудивительно — график «сорок» в этом сезоне один из самых тяжёлых в Европе.

На неделе они играли более тайма в меньшинстве против «Манчестер Юнайтед», впереди — матч Лиги Чемпионов с «Барселоной», а в чемпионате команда идёт в середине таблицы. Кубок Англии был одной из самых реалистичных возможностей закончить сезон с трофеем или хотя бы ещё раз сыграть на «Уэмбли». Теперь этот путь закрыт.

Для «Манчестер Сити» этот матч стал очередным подтверждением уникальной глубины состава. Гвардиола сделал масштабную ротацию, оставив на скамейке многих лидеров, но команда всё равно сумела переломить игру после неудачного начала. Восьмой сезон подряд «Сити» выходит в четвертьфинал Кубка Англии — показатель стабильности, который редко встречается даже у грандов.