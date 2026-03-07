8 марта в матче 20-го тура чемпионата России по футболу сыграют «Рубин» и «Краснодар». Начало игры — в 17:00 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз на матч Рубин — Краснодар с коэффициентом для ставки за 2.06.

«Рубин»

Турнирное положение: команда из столицы Татарстана является середняком текущего сезона российского чемпионата.

В настоящий момент в активе казанцев 23 зачетных балла и девятое место в турнирной таблице РПЛ

За 19 матчей казанский коллектив смог забить всего 17 мячей, а пропустил целых 24.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Последние матчи: в первой игре после возобновления сезона «рубиновцы» неожиданно проиграли махачкалинскому «Динамо» (1:2).

До этого же команда из Казани на сборах победила «Оренбург» (1:0) и «Пахтакор» (2:0), но уступила тому же «Оренбургу» (0:1).

Прогнозы и ставки на РПЛ

Не сыграют: травмированы Угучукву Иву и Антон Швец, дисквалифицирован Богдан Йокич.

Состояние команды: зимой в «Рубине» произошли перестановки на тренерском мостике. Вместо Рашида Рахимова в команду пришел Франк Артига. В клубе декларируют высокие цели, но нужно уже будет смотреть следующий сезон.

В этой же кампании «Рубин» уже особо ни за что не борется и точно будет середняком, поэтому может спокойно доигрывать сезон.

«Краснодар»

Турнирное положение: команда из одноименного города пока что успешно продолжает защиту чемпионского титула.

Краснодарцы сейчас лидируют в турнирной таблице РПЛ, имея на своем счету 43 очка.

Краснодарский коллектив имеет лучшую разницу забитых и пропущенных мячей в сезоне — 39:13.

Последние матчи: среди недели «быки» в матче Кубка России на выезде проиграли ЦСКА со счетом 1:3.

До этого же команда из Краснодара в родных стенах оказалась сильнее «Ростова» (2:1) в РПЛ.

Не сыграют: в лазарете «зелено-черных» только Сергей Петров.

Состояние команды: подопечные Мурада Мусаева сейчас только на одно очко опережают второй «Зенит», поэтому вся борьба за чемпионство еще впереди. У «Краснодара» есть все шансы оформить дубль, выиграв и чемпионат, и Кубок, но сделать это будет крайне непросто.

Зимой «Краснодар» практически не усилился, но команда и так является добротной и, что самое главное, сыгранной. Ей все по плечу.

Прогноз Юрия Белоуса

Известный футбольный топ-менеджер Юрий Белоус в интервью для LiveSport.Ru дал прогноз на матч 20-го тура РПЛ «Рубин» — «Краснодар»:

«Краснодар» пока не очень легко вкатывается, но в любом случае имеет запас качества. Встреча с ЦСКА на Кубок явно не получилось, хотя во втором тайме играла вся основа. Видимо, зимнюю подготовку чемпиону в актив не запишешь. Но сохранили весь состав, это главное. Кордоба остается самой грозной силой в нашем чемпионате, хотя и не очень мощно вышел во втором тайме с ЦСКА. Как впрочем, и Сперцян. Наверное, Мусаев хотел обойтись в этой встрече относительно малой кровью. Не получилось. Как представляется, один вопрос, касательно состава — Черников, или Кривцов? Разных позиций игроки, но возможны перестроения. Я бы поставил Кривцова, чтобы добавить разнообразия в атаке, тем более он забил решающий гол «Ростову». Более тонкий, умный игрок. Черников порой слишком жесток, даже безрассуден, уже на 40-й минуте можно удалять. Юрий Белоус футбольный топ-менеджер

Также Белоус высказался о проблемах «Рубина» перед этой игрой:

«Рубин», видимо, опять без Даку, чье отсутствие трудно переоценить. Но главное, как по мне, без Рахимова команда только потеряла. Лишились былого запаса прочности и ничего не приобрели взамен. Не удивлюсь вообще, если очень сильно просядут во второй части сезона и с былого седьмого места откатятся далеко назад, вплоть до борьбы за выживание. Продекларировать комбинационный футбол испанцу легко, а заиграть в него при имеющихся исполнителях куда сложнее. Мой прогноз — 1:2. Юрий Белоус футбольный топ-менеджер

Статистика для ставок

«Рубин» проиграл 3 последних официальных матча

«Краснодар» выиграл 3 последних матча в РПЛ

В последнем очном поединке команд «Краснодар» переиграл «Рубин» со счетом 1:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Краснодар» является небольшим фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.60, а победа «Рубина» — в 4.25.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.06 и 1.76.

Прогноз: команды обычно играют результативно, поэтому вполне могут пробить тотал.

2.06 тотал больше 2,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.06 на матч «Рубин» — «Краснодар» принесёт прибыль 1060₽, общая выплата — 2060₽

Ставка: тотал больше 2,5 за 2.06.

Прогноз: «Краснодару» нужна победа и он сильнее соперника, поэтому должен брать три очка.

2.66 победа Краснодара с форой-1 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.66 на матч «Рубин» — «Краснодар» позволит вывести на карту выигрыш 1660₽, общая выплата — 2660₽

Ставка: победа «Краснодара» с форой-1 за 2.66.