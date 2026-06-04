прогноз на международный товарищеский матч, ставка за 2.92

5 июня в международном товарищеском матче по футболу сыграют Сан-Марино и Бангладеш. Начало игры — в 20:00 мск.

Сан-Марино

Турнирное положение: Санмаринцы не вышли на Мундиаль. Команда заняла 5 место в своей отборочной группе.

При этом Сан-Марино в 8 матчах не набрала ни одного очка. Команда отличилась всего 2 забитыми мячами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Санмаринцы расписали мировую с Андоррой (0:0).

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До того команда уступила Фарерским островам (1:2). А вот до того санмаринцы были разбиты Румынией (1:7).

В пяти своих последних матчах Сан-Марино добыла одну ничью. В этих поединках команда забила 2 мяча, пропустив в свои ворота 14.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Санмаринцы привычно преуспевают в плане результатов. Команда забивает по большим праздникам.

Причем Сан-Марино не побеждает уже полтора года. Да и состав команды по именам выглядит уж чересчур скромно.

Бангладеш

Турнирное положение: Бангладешцы не квалифицировались на чемпионат мира. Команда финишировала на 4 месте турнирной таблицы своей отборочной группы.

Причем Бангладеш набрал всего один балл в 6 матчах. Да и забила команда лишь один мяч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Бангладешцы минимально уступили Сингапуру.

До того команда проиграла сборной Вьетнама (0:3). А вот чуть ранее она нанесла поражение индийцам (1:0).

При этом Бангладеш в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: Бангладешцы нынче выглядят бледновато. Команда уступила 2 раза подряд.

При этом Бангладеш имеет не особенно надёжные тылы. Команда в последнем отборочном турнире в среднем пропускала 3 мяча за матч.

Команда не сумела отличиться в двух своих последних поединках. Хотя до того бангладешцы не проигрывали трижды кряду.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров Сан-Марино в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.71. Ничья оценена в 3.24, а победа оппонента — в скромные 2.92.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.59 и 1.39.

Прогноз: Бангладеш способен прибавить в плане реализации, да и оппонент крайне нестабилен.

2.92 Победа Бангладеша Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.92 на матч Сан-Марино — Бангладеш принесёт прибыль 1920₽, общая выплата — 2920₽

Ставка: Победа Бангладеша за 2.92.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники распишут мировую.

3.36 Ничья Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.36 на матч Сан-Марино — Бангладеш позволит вывести на карту выигрыш 2360₽, общая выплата — 3360₽

Ставка: Ничья за 3.36.

Пять причин, почему ставка зайдет