5 июня в международном товарищеском матче по футболу сыграют Сан-Марино и Бангладеш. Начало игры — в 20:00 мск.
Сан-Марино
Турнирное положение: Санмаринцы не вышли на Мундиаль. Команда заняла 5 место в своей отборочной группе.
При этом Сан-Марино в 8 матчах не набрала ни одного очка. Команда отличилась всего 2 забитыми мячами.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Санмаринцы расписали мировую с Андоррой (0:0).
До того команда уступила Фарерским островам (1:2). А вот до того санмаринцы были разбиты Румынией (1:7).
В пяти своих последних матчах Сан-Марино добыла одну ничью. В этих поединках команда забила 2 мяча, пропустив в свои ворота 14.
Состояние команды: Санмаринцы привычно преуспевают в плане результатов. Команда забивает по большим праздникам.
Причем Сан-Марино не побеждает уже полтора года. Да и состав команды по именам выглядит уж чересчур скромно.
Бангладеш
Турнирное положение: Бангладешцы не квалифицировались на чемпионат мира. Команда финишировала на 4 месте турнирной таблицы своей отборочной группы.
Причем Бангладеш набрал всего один балл в 6 матчах. Да и забила команда лишь один мяч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Бангладешцы минимально уступили Сингапуру.
До того команда проиграла сборной Вьетнама (0:3). А вот чуть ранее она нанесла поражение индийцам (1:0).
При этом Бангладеш в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: Бангладешцы нынче выглядят бледновато. Команда уступила 2 раза подряд.
При этом Бангладеш имеет не особенно надёжные тылы. Команда в последнем отборочном турнире в среднем пропускала 3 мяча за матч.
Команда не сумела отличиться в двух своих последних поединках. Хотя до того бангладешцы не проигрывали трижды кряду.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров Сан-Марино в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.71. Ничья оценена в 3.24, а победа оппонента — в скромные 2.92.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.59 и 1.39.
Прогноз: Бангладеш способен прибавить в плане реализации, да и оппонент крайне нестабилен.
Ставка: Победа Бангладеша за 2.92.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники распишут мировую.
Ставка: Ничья за 3.36.
Пять причин, почему ставка зайдет
- Бангладеш не уступил дважды кряду
- Сан-Марино уступила Бангладешу в двух последних очных поединках
- Санмаринцы еще ни разу не обыгрывали Бангладеш
- Бангладеш пропустил всего один раз в двух последних матчах
- Санмаринцы крайне нестабильны в плане результатов