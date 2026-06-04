5 июня в товарищеском матче по футболу сыграют сборные Молдовы и Болгарии. Начало игры — в 20:00 мск.
Молдова
Турнирное положение: Молдова не сыграет в финальной части мундиаля после того, как не смогла успешно выступить в квалификации турнира.
Команда в отборочной группе на мундиаль заняла последнее, пятое место с одним баллом в активе, отстав от зоны плей-офф (вторая строчка) на 17 очков.
Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, сборная в чужих стенах проиграла Кипру с результатом 2:3.
Перед этим еще в одном контрольном поединке коллектив также оказалася слабее, когда теперь на своем поле потерпел поражение от Литвы (0:2).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних матчах, которые были официальными и товарищескими, Молдова проиграла, а в 13-ти последних поединках не выиграла.
Такая форма говорит о не лучших шансах хозяев даже на ничью, не говоря уже о победе, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть перевес соперника в классе.
Ион Николaеску — лучший бомбардир национальной команды в отборе на ЧМ-2026 с двумя голами.
Болгария
Турнирное положение: Болгария пропускает очередной мировой форум и не сыграет в его финальной части после неудачного отбора.
Команда в отборочной группе на мундиаль заняла последнее, четвертое место с тремя баллами в активе, отстав от зоны плей-офф (вторая строчка) на 10 очков.
Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, сборная на своей арене потерпела поражение от Черногории (0:1).
Перед этим в финале турнира Серия ФИФА коллектив уже оказался на высоте, когда в чужих стенах одержал победу над Индонезией со счетом 1:0.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних матчах, которые были официальными и товарищескими, Болгария выиграла три раза при одном поражении.
Такая форма говорит о неплохих шансах гостей на победу, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть преимущество в классе над соперником.
Три гола команды в отборе на ЧМ-2026 забивали разные игроки.
Статистика для ставок
- в пяти из семи последних матчей Молдовы забивали обе команды
- в пяти из восьми последних матчей Молдовы забивали больше 2,5 голов
- в трех из четырех последних матчей Болгария выиграла.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Болгария — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.16. Ничья — в 3.33, успех Молдовы — в 3.14.
ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.14 и 1.63.
Прогноз: в пяти из семи последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в одном из двух очных поединков этих сборных.
Между тем, в двух из четырех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.
Ставка: обе команды забьют за 1.92.
Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь так было в их трех из четырех последних матчей.
Ставка: Болгария победит за 2.16