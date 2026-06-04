Оставит ли Болгария в неудачниках Молдову?

прогноз на дуэль черноморских соседей, ставка за 1.92

5 июня в товарищеском матче по футболу сыграют сборные Молдовы и Болгарии. Начало игры — в 20:00 мск.

Молдова

Турнирное положение: Молдова не сыграет в финальной части мундиаля после того, как не смогла успешно выступить в квалификации турнира.

Команда в отборочной группе на мундиаль заняла последнее, пятое место с одним баллом в активе, отстав от зоны плей-офф (вторая строчка) на 17 очков.

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, сборная в чужих стенах проиграла Кипру с результатом 2:3.

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Перед этим еще в одном контрольном поединке коллектив также оказалася слабее, когда теперь на своем поле потерпел поражение от Литвы (0:2).

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые были официальными и товарищескими, Молдова проиграла, а в 13-ти последних поединках не выиграла.

Такая форма говорит о не лучших шансах хозяев даже на ничью, не говоря уже о победе, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть перевес соперника в классе.

Ион Николaеску — лучший бомбардир национальной команды в отборе на ЧМ-2026 с двумя голами.

Болгария

Турнирное положение: Болгария пропускает очередной мировой форум и не сыграет в его финальной части после неудачного отбора.

Команда в отборочной группе на мундиаль заняла последнее, четвертое место с тремя баллами в активе, отстав от зоны плей-офф (вторая строчка) на 10 очков.

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, сборная на своей арене потерпела поражение от Черногории (0:1).

Перед этим в финале турнира Серия ФИФА коллектив уже оказался на высоте, когда в чужих стенах одержал победу над Индонезией со счетом 1:0.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые были официальными и товарищескими, Болгария выиграла три раза при одном поражении.

Такая форма говорит о неплохих шансах гостей на победу, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть преимущество в классе над соперником.

Три гола команды в отборе на ЧМ-2026 забивали разные игроки.

Статистика для ставок

в пяти из семи последних матчей Молдовы забивали обе команды

в пяти из восьми последних матчей Молдовы забивали больше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей Болгария выиграла.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Болгария — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.16. Ничья — в 3.33, успех Молдовы — в 3.14.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.14 и 1.63.

Прогноз: в пяти из семи последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в одном из двух очных поединков этих сборных.

Между тем, в двух из четырех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

1.92 Обе команды забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.92 на матч Молдова — Болгария принесёт чистый выигрыш 920₽, общая выплата — 1920₽

Ставка: обе команды забьют за 1.92.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь так было в их трех из четырех последних матчей.

2.16 Болгария победит Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.16 на матч Молдова — Болгария принесёт прибыль 1160₽, общая выплата — 2160₽

Ставка: Болгария победит за 2.16