прогноз на матч Серии А, ставка за 3.10

8 марта в рамках 28-го тура итальянской Серии А сыграют «Милан» и «Интер». Начало встречи — в 22:45 мск. Редактор новостей, аналитик Сергей Писцов подготовил прогноз на матч Милан — Интер с коэффициентом для ставки за 3.10.

«Милан»

Турнирное положение: «Россонери» продолжают погоню за «Интером» в Серии А, но шансов осталось не так много. «Милан» занимает 2-е место в таблице с 57-ю очками в активе.

Команда отстает от лидерства в чемпионате на 10 пунктов за 11 встреч до конца сезона. Шансы есть, но для достижения успеха необходимо побеждать в предстоящем матче.

Последние матчи: В прошлом поединке Серии А «Милан» обыграл «Кремонезе» со счетом 2:0, а до этого команда уступила «Парме» со счетом 0:1, пропустив решающий гол на 80-й минуте.

В последних 5-и поединках «Милан» проиграл только 1 раз, трижды победил и однажды сыграл вничью с «Комо» (1:1). За этот период «россонери» также обыграли «Пизу» (2:1) и «Болонью» (3:0).

Не сыграют: Габбия и Лофтус-Чик (у обоих — травмы).

Состояние команды: «Милан» проводит неплохой сезон, ведь 2-е место нельзя назвать провалом, но борьба за чемпионство, кажется, уже завершила. Отставание от «Интера» уже очень велико...

Интересно, что в последних 5-и очных встречах «Милан» ни разу не проиграл своему сопернику. За этот отрезок «россонери» трижды победили и дважды сыграли вничью.

«Интер»

Турнирное положение: Команда проводит великолепный сезон, уверенно занимая 1-е место в таблице Серии А. «Интер» набрал 67 очков за 27 туров, опережая «Милан» на 10 баллов.

В гостях миланская команда также выступает очень уверенно, набрав 33 очка из 39-и возможных. По этому показателю «Интер» также располагается на 1-й строчке в лиге.

Последние матчи: В прошлом поединке команда сыграла вничью с «Комо» (0:0) в Кубке Италии. Матчем ранее «Интер» обыграл «Дженоа» со счетом 2:0 в Серии А, забив по голу в каждом тайме.

У команды продолжается победная серия в чемпионате Италии, которая насчитывает уже 8 матчей подряд. За этот отрезок «Интер» сумел забить 26 голов при 4-х пропущенных.

Не сыграет: Лаутаро Мартинес из-за травмы.

Состояние команды: Кажется, что «Интер» уже может расслабиться, ведь опережает ближайших преследователей на 10 баллов. В предстоящем матче команда попытается еще оторваться от «Милана».

Стоит отметить, что лучшим бомбардир «Интера» и всей лиги Лаутаро Мартинес находится в списке травмированных. Даже без него команда продолжает побеждать.

Статистика для ставок

В нынешнем сезоне Серии А «Милан» проиграл только 1 раз

У «Интера» продолжается победная серия в чемпионате Италии, которая насчитывает уже 8 матчей подряд

В последних 5-и очных встречах «Милан» ни разу не проиграл «Интеру»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры отдают предпочтение «Интеру» с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.10, а победа «Милана» — в 3.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.98 и 1.82

Прогноз: Можно предположить, что команды сыграют вничью. «Милан» удачно выступает против «Интера», а также отсутствие Мартинеса скажется на игре гостей.

Ставка: Ничья за 3.10.

Прогноз: Команды попытаются начать встречу активно.

Ставка: Тотал 1 больше в 1-м тайме за 1.80.